Zuna (TOP 09): Priority se nepoznají podle prohlášení, ale podle rozpočtu

19.04.2026 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu.

Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

U slov o prioritách vždy platí jednoduché pravidlo: priority se nepoznají podle prohlášení, ale podle rozpočtu. Naše bývalá vláda historicky poprvé splnila alianční závazek a na obranu vydala přes 2 % HDP. V našem návrhu rozpočtu jsme počítali dokonce s 2,35 % s plánem vydávat do roku 2035 na obranu 5 % HDP.

Jenže pak přišla tahle vláda Andreje Babiše a brutálními škrty srazila výdaje na armádu dokonce na 1,7 % HDP. A stejně jako za covidu tak budeme „nehorší ve všem“. A stejně jako za covidu vedení Andreje Babiše hazarduje se životy.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
