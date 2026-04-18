Zuna (TOP 09): Priority se nepoznají podle prohlášení, ale podle rozpočtu

U slov o prioritách vždy platí jednoduché pravidlo: priority se nepoznají podle prohlášení, ale podle rozpočtu. Naše bývalá vláda historicky poprvé splnila alianční závazek a na obranu vydala přes 2 % HDP. V našem návrhu rozpočtu jsme počítali dokonce s 2,35 % s plánem vydávat do roku 2035 na obranu 5 % HDP.
Jenže pak přišla tahle vláda Andreje Babiše a brutálními škrty srazila výdaje na armádu dokonce na 1,7 % HDP. A stejně jako za covidu tak budeme „nehorší ve všem“. A stejně jako za covidu vedení Andreje Babiše hazarduje se životy.
