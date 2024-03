„Piští! Kdo se víc pohorší nad Babišem. Za 3,8 milionu za den!“ Fiala řeční, jinde to vře

reklama

Ve Sněmovně začala mimořádná schůze, kterou tentokrát nesvolala opozice, ale vládní tábor. Tématem jednání mají být oficiálně bezpečnostní hrozby České republiky. Několik vládních politiků však rovnou hovořilo o tom, že hrozbou české bezpečnosti je expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Je takový názor minimálně části vládního tábora adekvátním důvodem ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny? Ptali jsme se v rámci ankety.

„Především je každému jasné, že je to celé jen kouřová clona. Vláda se snaží odvést pozornost od vlastní neschopnosti řešit reálné problémy naší republiky. Protože nic jiného neumí, tak si svolávají v podstatě opoziční schůzi proti Andreji Babišovi a chtějí oživit svůj předvolební antiBabiš program. Už jim to ale evidentně nefunguje,“ uvedl předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z ANO.

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy naopak Babiš bezpečnostní hrozbou pro naši zemi je. „Když nestačí říct to normálně, musí se na tom holt usnést Sněmovna,“ sdělil redakci.

„K jednomu e-mailu odeslaného jinému příjemci se stala mimořádná schůze Sněmovny s názvem Bezpečnostní hrozba. Je to nesmysl. Bezpečnostní hrozbou je pro Českou republiku vláda Petra Fialy, která svými kroky dělá vše pro to, aby naši republiku zatáhla do ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Vláda chce tímto krokem překrýt problémy, které současná pětikoalice má, ale neřeší je. Republika potřebuje řešit celou řadu problémů, ale vláda místo toho svolává mimořádnou schůzi, která zabere minimálně dva jednací dny ve Sněmovně,“ říká poslanec Radovan Vích (SPD).

Senátor Raduan Nwelati z ODS uvedl, že předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho činy obvykle nekomentuje. „Ve většině případů se jedná o politický marketing a proto není co komentovat. A zda je někdo bezpečností hrozba, nebo ne, to mají vyhodnocovat tajné služby, a ne já,“ reagoval.

„To svolání je mrhání penězi, časem a považuji ho za akt zoufalství vlády, které se vše hroutí pod rukama, tak odvádí takto hloupě pozornost. K tomu připočtěme, že zveřejnění soukromé korespondence je za hranou zákona, a dvojí metr také buší do očí. Osobně si myslím, že lidé kroutí hlavou, a ne nad Andrejem Babišem, ale nad ‚pištícími‘ svolavateli. Měli by řešit skutečné problémy naší země,“ sdělila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Andrej Babiš je bezpečnostní hrozba pro naši republiku. Na to nemusím svolávat ani Sněmovnu,“ shrnul pro PL svůj postoj lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera svolání mimořádné sněmovní schůze nejvíce vypovídá o pětikoliaci jako takové. „Ukazují tím svoji zoufalost, protože v minulosti opakovaně neschválili opozici program týkající se závažných věcí typu Dozimetr nebo premiérovy družstevní záložny, ale na debatu o soukromém mailu prostor mají. Tahle schůze je vizitkou vlády, která si zároveň neuvědomuje, že tím ukazují svou extrémní nekompetenci. Vládní pětikoalice ovládá všechno, od Sněmovny, přes Senát, prezidenta, Ústavní soud, i většinu krajů. Tohle zde máme poprvé od listopadu 1989. V takové situaci označovat opoziční politiky za bezpečnostní riziko je znakem buď nekompetence, anebo toho, že jim v žilách klokotá totalitní krev, kdy chtějí mít pod kontrolou i opozici. Doposud nepředložili jediný důkaz toho údajného bezpečnostního rizika a myslí si, že když to řeknou stokrát, stane se to realitou. Koalice ani zbaběle neotevře rozpravu, ale umožní ji až po svých vystoupeních, což ukazuje na jejich naprostou zoufalost. Dostali se do fáze, že nejsou schopni vést dialog. Vedou monolog, na který nelze reagovat. Tato schůze je signifikantní ukázkou fungování této koalice v přímém přenosu,“ prohlásil Nacher.

„Pohár trpělivosti s metodami politického boje přetekl a tak je nutné zviditelnit, s jakými prostředky Andrej Babiš pracuje,“ napsal poslanec ODS Petr Bendl.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 44502 lidí Jakub Michálek reaguje, že schůze není o uniklém vulgárním mailu týkajícím se ministra zahraničí, ale o vršících se bezpečnostních hrozbách. „Bezpečnost země je něco, co zajímá všechny, cílem Pirátů na této mimořádné schůzi je dát najevo, že Česko má pevný a rozhodný postoj k Rusku, že naše zahraniční politika je vytrvalá a odhodlaná a že pokud jde o bezpečnost naší země, kompromisy nejsou možné. Domnívám se, že vláda má v této věci podporu i u velké části opozice a že na tom dokážeme spolupracovat, jak opozice slibovala na začátku války. Potřebujeme se vyvarovat toho, že české bezpečnostní zájmy bude někdo podkopávat, třeba výroky, které pak Putin zneužívá k válečné propagandě, naopak je v této době důležitá naše jednota,“ vzkázal Michálek.

Dnešní mimořádnou schůzi považuje šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná za trapnou frašku. „Na jedné straně si madam Pekarová stěžuje na opozici, že zdržuje jednání, aby pak místo řešení problémů občanů svolali mimořádnou schůzi k uniklému e-mailu. Kdy budou řešit hulváta Novotného? Kdy proberou Fialovu kampeličku? Není od věci zjistit novinky v Dozimetru. Toho se ale bojí! Je to dnes přehlídka ztraceného času,“ bouří se Konečná.

Za zbytečnou považuje mimořádnou schůzi předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Tyto užvaněné schůze parlamentu jen zakrývají skutečné problémy lidí. V České republice se propadají reálné mzdy, pokračuje vlna zdražování a nefungují investice do budoucnosti. Politici to neřeší. Místo toho se desítky hodin hádají o pitomosti. Kdyby takto fungoval starosta nebo manažer menší firmy, tak by ho vyhnali. A to právem,“ říká.

„Zloděj křičí, chyťte zloděje. Banda ze řetězu utržených gaučových válečníků, kteří by nejraději do války zatáhli celou naši zemi, nálepkuje druhé, že jsou bezpečnostní hrozbou. To nevymyslíš!“ uvedl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Vyvolávání mimořádné schůze Sněmovny kvůli vulgaritě je podle šéfa Přísahy Roberta Šlachty zatím poslední blbost současných sněmovních politiků. „I když s tím, jak politika hrubne, mám obrovský problém a nelíbí se mi to, tak tohle opravdu není řešení. Naše země má spoustu problémů k řešení. Místo toho budeme zase sledovat malicherné spory a exhibice pár poslanců. Jeden den jednání Sněmovny stojí 3,8 milionu korun, řekl bych, že jde využít lépe, třeba projednat covidové podvody, na které jako Přísaha upozorňujeme a současná Sněmovna jejich prošetření pořád blokuje,“ prozrazuje Šlachta.

„Je tu milion věcí, které se dají po 8 letech vlády ANO a ČSSD opravovat. Mnoho z toho by konkrétně pomohlo českým podnikatelům a obyvatelům. Vláda má za sebou 2,5 roku a místo napření sil do vyřešení těchto problémů, raději tráví úterý ve Sněmovně na mimořádné schůzi, kde budou zástupci pětikoalice exhibovat o tom, kdo se více pohorší nad tím, jaký je Andrej Babiš ošklivý člověk… Tohle je fakt zoufalství. Ostrých nábojů by přitom měla koalice dost, ale snazší je PR mlácení prázdné slámy na kameru,“ říká šéf Svobodných Libor Vondráček.

