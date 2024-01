Horší než ten milion. Fiala se dnes prořekl o vážnější věci

reklama

Premiér Petr Fiala (ODS) stojí před problémem kvůli svému podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Na to, že v majetkovém přiznání, které musí každý rok odevzdávat politici a vysoce postavení státní úředníci podle zákona o střetu zájmů, podíl nepřiznal, upozornil reportér Janek Kroupa ze Seznam Zpráv. Premiér se podle svých slov domníval, že se jedná o běžný bankovní účet, doporučit mu jej měl jeho známý Miloš Růžička, který pro něho pracuje. Za chybu se omluvil, informace chce doplnit.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14964 lidí

„V této záložně jsem měl účet od června 2015 do listopadu 2020. Peníze jsem uložil ve dvou krocích, nejprve 700 a poté 250 tis. Kč. Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem zde jen účet. Vložení i vybrání peněz proběhlo bezhotovostně bankovním převodem. Peníze šly z mého bankovního účtu na můj bankovní účet, nejednalo se tedy o nový příjem nebo jinak získané další finanční prostředky. Důvod založení účtu byl jednoduchý: Celý život jsem měl peníze v jedné bance, všichni experti ale radí „diverzifikovat“. Proto jsem tam část úspor uložil,“ vysvětloval Petr Fiala.

Předseda vlády uvedl, že světu financí a bank zrovna nerozumí, proto dal na radu známého. "Ptal jsem se tehdy několika známých, co doporučují, sám moc banky a finanční produkty nesleduji. Tuto záložnu mi doporučil její dlouholetý klient Miloš Růžička, kterého znám ještě z doby působení na univerzitě,“ napsal Fiala. Miloš Růžička je v současné době blízkým spolupracovníkem premiéra a poradcem ODS. V minulosti radil i někdejšímu ministru vnitra z ČSSD Milanu Chovancovi a byl spolumajitelem známé PR agentury Bison & Rose.

Účet v záložně prý premiér zrušil na podzim 2020 v souvislosti s rozhodnutím jeho rodiny koupit byt v Brně. Neuvědomil si podle svých slov, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl, i když jen v symbolické hodnotě. „Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, mrzí mě to,“ sdělil šéf ODS a premiér Petr Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ParlamentníListy.cz se v rámci ankety ptaly politiků, co na nepřiznanou milionovou částku premiéra Fialy v Podnikatelské družstevní záložně říkají. Zajímal nás pohled politických představitelů, zda jde o nepodstatné opomenutí, anebo je podle nich situace vážnější.

„Opět se potvrdilo, že premiér je ekonomický diletant, a také, že se nechá ovlivňovat politickými lobbisty, a to i v osobních investicích. To v kombinaci s jeho nerozhodností, nedůsledností, zametáním problémů pod koberec a neuvěřitelnou mírou lží, kterými nás denně zásobuje, není rozhodně pro naše lidi nic povzbuzujícího,“ konstatoval místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Naopak podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského premiér vzniklou situaci adekvátně veřejně zdůvodnil. „Petr Fiala dle mého celou situaci transparentně vysvětlil. Jsem přesvědčen, že premiér udělá v následujících dnech vše, aby celou věc uvedl do pořádku. V čem celý problém spočívá - jednoduše si neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl, i když jen v symbolické hodnotě, nikoli běžný bankovní účet. Jako politicky exponovaná osoba navíc musel podléhat kontrole ze strany příslušných institucí. Jeho konání by tedy mělo být dohledatelné a zmapovatelné,“ řekl redakci Zdechovský.

„Pakliže budeme věřit vysvětlení pana premiéra, tak je zarážející, že ho na tuto nesrovnalost jeho poradci neupozornili a zároveň vyvstává otázka, zda se jedná o jednotlivost nebo o špičku ledovce, tak jak vidíme u jeho koaličního hnutí STAN,“ zamýšlí se šéf SPD Tomio Okamura.

Problém v tom nevidí pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. „Osobně bych si tipnul, že je to spíše opomenutí, které se zapomnětlivějšímu člověku s čtvrtmilionovým platem asi může stát. Daleko víc by mi vadil třeba zatajený podíl ve firmě, která čerpá dotace nebo soutěží o státní zakázky,“ napsal PL.

„Já teda nevím, jak vládní činitelé, ale já - a předpokládám ani drtivá většina našich občanů - nemám zapomenutý milion tam či onde. Asi nějaký ten milion pro pana Fialu, který lidem v naší zemi se svou vládou tak rád ordinuje „dietu“, není důležitý. Jestli podle svých finančních poměrů pak posuzuje zbytek občanů, pak se nedivím, že jejich politika je taková katastrofa. Kam se schoval milion, jsou asi běžné starosti univerzitního pedagoga z Brna, který zasvětil život pomoci lidem. Pan profesor seznam těchto lidí ovšem stále tají. Hodnotová politika a odpovědný přístup v praxi! Vláda i pan Fiala sám už porušili snad úplně všechno z toho, co hlásali (i nehlásali), takže vyzývat ho k demisi je naprosto zbytečné. Od korýtka nikdo z nich neodstoupí. Je tomu třeba říct STAČILO!“ vzkazuje důrazně šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová připomněla dřívější otazníky nad neziskovkou, která byla s premiérem spojena. „To, že to nepřiznal, je jedna věc, jak k němu přišel, věc druhá. Ono to totiž bude patrně souviset. V tom negativním smyslu. Mne by ale spíš zajímal motiv přiznané dotace 90 milionů na práci o barmských ženách, a jejím smyslu pro dárce, a kdo jím byl skutečně. To téma i částka jsou totiž tak absurdní, že nelze vyloučit, že to byla jen legalizace finančního toku, který mohl být něčím podmíněn. Třeba se to jednou dozvíme. Nepřiznaný milion proti přiznaným devadesáti se pak může jevit jako banalita. Chápejte to samozřejmě s nadsázkou. Špatně je obojí,“ konstatuje senátorka.

Fotogalerie: - Mimořádná o korespondenční volbě

„Pokud premiér Fiala dostal před volbami varování, že podíl v záložně je problém, je to zřejmě mnohem větší problém, než se zdá a nyní se jej snaží svými vyjádřeními bagatelizovat. Je to další „problém“ člena vlády - tentokrát přímo premiéra. Je vůbec někdo v této pětikoaliční vládě, kdo ještě nemá nějaký „problém“ (aféru, žlutou kartu, průšvih, apod.)?! Měl by odstoupit a s ním celá vláda,“ má jasno poslanec SPD Radovan Vích.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek upozorňuje na jiné, větší problémy, které podle něho vláda způsobila. „Netuším, zda jde o opomenutí, ale je to to poslední, co bych Petru Fialovi vyčítal. Historie jej jednoho dne bude soudit především za to, že pod jeho vedením nabrala naše země cestu zpátky do totality. Oproti tomu je nějaký milion sem, nějaký milion tam, prkotina. Každopádně by se ten člověk s celou svojí vládou měl pakovat, nejlépe co nejdříve. Dovolím si v této souvislosti znovu připomenout novoroční výzvu Trikolory: „Každá doba má své lidi. Jako je umění včas přijít, je i nemenší umění včas odejít... Ten, kdo to pochopí, odchází možná někdy i tragicky, ale vždycky důstojně. Fialo, Rakušane a další, odejděte včas, to jest hned, někdo vám možná i poděkuje. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o něco později, ale odejdete, nepochybujte o tom, stejně, jenže ne už důstojně, nýbrž jako komické figury.“ Pokud vám tyto věty něco připomínají, nemýlíte se. Ano, je to parafráze slavného vystoupení Miloše Kopeckého na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců v Praze v roce 1987,“ uvedl.

„Považuju to za skandální. Už jen to, že premiér má na radu lobbisty Růžičky schovaný milion v tak pochybné instituci podezřívané za praní špinavých peněz. V instituci, kde měli schované peníze taky trafikanti Tluchoř a Boček z odsouzené korupční kauzy týkající se Nečase a Nagyové. On to navíc „zapomněl uvést“! Můj názor je, že lže. Fialovi se říkalo Pan Čistý. Tak to by mělo dneškem skončit,“ má jasno předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Předseda SOCDEM Michal Šmarda ukazuje na jiné podezření. „Pokud by se jednalo jen o formální opomenutí toho, že měl účet v družstevní záložně, ale zároveň měl v ní podíl, pak bych měl pro ten prohřešek pochopení. Pan premiér Fiala musí ale především vyvrátit podezření, že má on a kdokoli z ODS něco společného s lidmi, kteří rozkradli peníze na pomoc Ukrajině. To by měl udělat velmi rychle,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: V TV se neříká: Od Fialy natvrdo, jak nakonec dopadne Ukrajina Korespondenční volba je riziko, varuje Petr Fiala. Píše se ale rok 2020. A Babiš? Zemědělec se zabývá sociálními věcmi, teolog zemědělstvím. Posvítili jsme si na vzdělání „brněnské“ vlády „Poradil mi to...“ A jméno. Fiala hasí svůj podivný milion

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE