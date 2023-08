Kalousek chce novou stranu, Pekarová ho štve, řekl Babiš. Začali jsme jednat

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se zase jednou pořádně rozjel. V pořadu Xaver Live se pustil do Miroslava Kalouska a začal vyprávět dle jeho vlastních slov drb, který koluje po Praze. Šlo o to, že Kalousek prý chce založit novou stranu, protože ho předsedkyně TOP 09 Pekarová štve. PL se obrátily přímo na zakladatele TOP 09 s otázkou, jak to tedy je.

Luboš Xaver Veselý, moderátor internetové televize XTV.cz si do svého pravidelného streamu Xaver Live pozval šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. A ten se ostře pustil do Miroslava Kalouska, jehož sice označil za talentovaného politika, ale také „zloděje zlodějského“.

„Můžu říct jeden drb?“ zeptal se Xavera Babiš.

„Jistě, samozřejmě,“ vybídl moderátor svého hosta.

„Mě strašně baví, když vlastně ten symbol korupce a zloděj zlodějská je teďka v tom mediálním prostoru. A on samozřejmě je velice nadaný politik. Akorát samozřejmě tady dělal 30 let ty kšefty. A já vám chci jenom říct, že po Praze se povídá, že hledá nového Schwarzenberga. Protože z tý Markéty je tak zoufalej, protože je zlá, arogantní a hloupá, takže on jako zakladatel TOP 09 je z toho nešťastný,“ zmínil také současnou předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která v tomto volebním období řídí jako předsedkyně Poslaneckou sněmovnu.

„Takže to bude ještě velká sranda, kdyby se tady ten člověk vrátil a tady uspěl. No, neumím si to představit. Ale je to takovej drb, tak to berte s rezervou,“ smál se v on-line prostoru Kalouskovi.

Naše redakce se proto na bývalého šéfa a zakladatele TOP 09 obrátila s dotazem, co je na slovech Andreje Babiše podle něho pravdy nebo jak by výroky okomentoval.

„Nehněvejte se, ale opravdu nemám chuť tyhle příšerný plky komentovat. Rubrika přišlo whatsappem,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Miroslav Kalousek s odkazem na zlidovělou frázi ze sociálních sítí předsedy hnutí ANO.

Miroslav Kalousek patří k maximálním kritikům současné Fialovy vlády, jejíž součástí je i TOP 09, kterou před lety založil. „Odmítám akceptovat nekompetentní hospodářskou politiku a slabomyslnou propagandu dnešní vlády jenom proto, ,protože Babiš by byl horší‘. Ano, byl, o tom není pochyb. Ale jenom tenhle argument nestačí. Máme právo na vládu, která dokáže alespoň inteligentně předstírat, že se snaží a že ví, co dělá. Nechci podporovat ,kance Napoleona‘ jenom proto, aby se nevrátil ,pan Jones‘,“ řekl na CNN Prima News Kalousek s odkazem na Orwellovu knihu Farma zvířat. Co se týče onoho Babišem zmíněného drbu, nedávno se Kalousek na toto téma na sociální síti X střetl s blízkým Fialovým spolupracovníkem Františkem Cerhou, který se ho na možný vznik nové strany taktéž ptal. „Už od jara prý obíháte Prahu a chystáte se na založení nový partaje. Je to pravda nebo jen ošklivý drb?“ ptal se Cerha na síti X Kalouska. Na to mu zakladatel TOP 09 opáčil, že už jednu stranu založil a stále je v jejich řadách. „Jednu už jsem založil, jsem jejím členem a ta stále existuje. Možná i se svými idejemi. Máte vy také nějakou jinou ideu, než živit se tím, co neumíte?“ napsal.

