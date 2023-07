Podívejte se, kam vedly kroky jejich bývalých poslanců... Dostálová vrací úder Pirátům

reklama

Debata o Pirátech, kteří se uchytili ve státem placených místech, pokračuje. V reakci na sněmovní debatu v minulém týdnu, kdy exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová hovořila o velkých aparátech stranických poradců nebo zmínila zprávu portálu Novinky, že každý čtvrtý člen Pirátské strany je placen státem, její argumentaci odmítli zástupci samotných Pirátů.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 43% Nevadí 57% hlasovalo: 16317 lidí

Europoslanec za tuto stranu Mikuláš Peksa řekl, že české úřady jsou kvalitními lidmi poddimenzované a naopak je takových úředníků ještě málo. Jakub Michálek, šéf pirátských poslanců, odmítl názor Dostálové jako nefér výrok a karikování skutečnosti.

Jak to vidí samotná politička ANO a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny? Pro ParlamentníListy.cz Klára Dostálová odmítá, že by cokoli zkreslila.

„Nevím, čím by to mělo být zkreslené. Že je na veřejné finance přisátý každý čtvrtý Pirát, to je prostě fakt, to zpochybnit nelze. A míra demagogie, kterou pan Bartoš používá při obraně, to celé vlastně jen potvrzuje. Vytáhnout srovnání absolutních počtů zástupců jednotlivých stran ve veřejných funkcích a zahrnovat ve volbách zvolené komunální zastupitele, kteří navíc často peníze vůbec nepobírají, to je spíše úsměvné,“ uvedla exministryně.

Konstatuje, že vůbec nejde o pozice volených politiků, čímž argumentoval například Jakub Michálek, a ukazuje na bývalé poslance, kteří se kvůli vykroužkování ze strany voličů STANU do Sněmovny znovu nedostali.

„O volené politiky totiž vůbec nejde, těm lidé dali ve volbách důvěru. Jde o straníky, kteří naopak ve volbách neuspěli, a tak museli být rozstrkáni po ministerstvech jako političtí náměstci nebo na různých úřadech. Stačí si projít jména pirátských poslanců z minulého funkčního období, kteří se do Sněmovny znovu nedostali a podívat se, kam vedli jejich kroky. V podstatě všichni mají dnes funkci ve veřejné sféře,“ uvedla pro PL Klára Dostálová.

Skutečnost, že se diskuse o placených postech vede též uvnitř samotné Pirátské strany, jsme v článku minulý čtvrtek demonstrovali připomínkou rok staré slovní přestřelky. Europoslankyně Markéta Gregorová se tehdy dosti hanlivě pustila do svého stranického kolegy a bývalého poslance Mikuláše Ferjenčíka.

Dnes už bývalý poslanec Ferfejnčík totiž kritizoval „komunistickou Pirátku“ Janu Michailidu, které se Gregorová zastala. „Jdi do prd*le, poškodil jsi stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka, a na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým, jako jsi ty, nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách,“ vpálila Ferjenčíkovi na Facebooku Gregorová.

