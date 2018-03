Poslední sbohem Bohuslavu Sobotkovi

ANKETA „Je to správné rozhodnutí, že odchází z vysoké politiky, protože po mně přebíral zdaleka nejsilnější stranu v zemi a přivedl ji do pozice politického komparzu, prakticky do záhuby,“ komentuje v anketě ParlamentníchListů.cz odchod Bohuslava Sobotky jeho předchůdce ve vedení ČSSD a také bývalý premiér Jiří Paroubek. „Znal jsem jej už jako ministra financí, když jsem byl hejtman. Je to slušný člověk i politik. Ale s jeho politikou jsem nesouhlasil. Na levici bude po něm prázdné místo. Na ty jeho nástupce jsem zvědavý,“ konstatoval poslanec Jan Zahradník (ODS).

Bývalý premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka oznámil, že rezignuje na mandát poslance. ParlamentníListy.cz oslovily s touto novinkou české politiky a otázaly se jich, co si o tom myslí, jaký zanechává Sobotka odkaz a zda bude v české politice chybět. Příliš patrně nebude chybět severočeskému sociálnímu demokratovi Jaroslavu Foldynovi. Ten ParlamentnímListům.cz napsal: „Stalo se to, co mnoho lidí v politice i mimo ni očekávalo, že se stane. O odkazu nic nevím. Otázku, zda bude chybět české politice, považuji, promiňte, za zbytečnou.“ Dlouholetý sociálnědemokratický poslanec Antonín Seďa Sobotku naopak pochválil: „Bohuslav Sobotka byl úspěšný politik, úspěšný předseda ČSSD a úspěšný premiér české vlády. Žádný člověk, a což teprve politik, není doma prorokem, takže jeho hodnocení přinese budoucnost. To, co mu nelze upřít, je jeho slušnost, poctivost a srdce demokrata."

Ostře se vyjádřil i Jiří Paroubek, Sobotkův předchůdce ve vedení ČSSD a také bývalý premiér. „Je to správné rozhodnutí, že odchází z vysoké politiky, protože po mně přebíral zdaleka nejsilnější stranu v zemi a přivedl ji do pozice politického komparzu, prakticky do záhuby. Do situace, ze které se už nemusí – ale může – dostat. Není dnes v komfortní situaci s ohledem na kauzu OKD. Bude dobré, když z Poslanecké sněmovny zmizí, aby sociální demokracii dále nekompromitoval svojí přítomností. Jinak by hrozilo, že zpravodajství o sociální demokracii z Poslanecké sněmovny bude o jeho kauze,“ upozornil. „Je dobře, že se lidé v poslaneckém klubu ČSSD – kteří mu z osmdesáti procent vděčí za zvolení, protože je prosadil na čelná místa kandidátek až na několik výjimek – zbaví jeho vlivu. Ten jeho vliv na stranu je retardační, což se prokázalo na výsledcích,“ sdělil. Jaký je jeho odkaz? „Je to jednoznačné – když se někomu podaří zničit kvetoucí politickou stranu během několika málo let svojí naprostou neschopností a nedostatkem talentu,“ podivil se.

Ke kritice se přidal i bývalý sociálnědemokratický poslanec Stanislav Huml. „Škoda, že tak razantní, jak se zdá být nyní, nebyl v době, kdy byl předsedou vlády. Velká škoda.“ A také Jiří Koskuba. „Přes naše dlouhodobé rozdílné názory ty jeho nynější důvody chápu. Proto nezačínám rčením – ‚pozdě, ale přece‘. I když je to bohužel svatá pravda. Obávám se však, že nejde o sebereflexi. Ale konečně ani slepý nemůže přehlédnout, kam se ČSSD pod jeho vedením dostala. Na okraj propasti zapomnění. Nu a s jeho nástupci se toho času chystá udělat další mohutný krok vpřed,“ uvedl. „Pan Sobotka zřejmě mně i zemi tolik jako brzy celá ČSSD chybět nebude. Ale k jejímu konci přispěl měrou až neobvyklou. Nebyl a není však sám. Bez jakékoliv urážky, i když to toliko sezením od mládí na schůzích dotáhl na celé čtyři roky vládnoucího premiéra, je zřejmé, že všední životní zkušenosti nahradit nejdou. Je mi líto,“ konstatoval.

Další sociální demokrat, Jaroslav Bašta, sdělil: „Odešel po 22 letech působení v politice (v roce 1996 byl poprvé zvolen poslancem). Poslední přibližně tři léta po pravdě řečeno nezvládl, přestože byl premiérem relativně úspěšné vlády. Jeho rezignaci považuji za moudré řešení a přeji mu mnoho úspěchů v normálním životě, který kvůli politice vlastně ani nepoznal.“

Byl v politice moc dlouho a odtržený od reality

Smířlivější k bývalému premiérovi byli někteří politici z jiných stran. „Bohuslav Sobotka byl typickým sociálnědemokratickým politikem. Tedy v mnoha věcech jsem se s ním neshodoval – v pohledu na velikost státu, na daně a tak dále. Na druhou stranu ho respektuji jako demokrata, který se snažil o to, aby v České republice byly ctěny zákony i ústava, a to nejen ve svém textu, ale i v podobě ústavních zvyklostí. Byl tak standardním evropským politikem. V tomto směru odkaz Bohuslava Sobotky bude jednou lepší, než jak vypadá jeho současný mediální obraz,“ myslí si předseda TOP 09, europoslanec Jiří Pospíšil. „Co se týče svého chování a jednání, byl standardním evropským politikem, čtyři roky byl premiérem a udržel vládu pohromadě – což je na české poměry ne úplně běžná věc. Má to tedy dvě stránky – nesouhlas s věcnou politikou, protože jsem politik pravicový. Nesouhlasil jsem s jeho konceptem sociálního státu, ale to, že byl demokrat, velmi oceňuji,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

„Miloš Zeman neustále opakuje své stupňování nepřítel – úhlavní nepřítel – koaliční partner. Podle mých poznatků v ČSSD platí ještě čtvrtý stupeň – spolustraník. A na to pan Sobotka doplatil. Po volebním debaklu ho odkopli jako prašivého psa. A proto jeho rezignaci chápu. Osobně jsem ho uznával jako přesvědčeného sociálního demokrata, byť můj pohled se od jeho vždy dost lišil, měl můj respekt,“ vysvětlil senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (STAN/SLK). Podobně ho vidí i bývalý jihočeský hejtman a nyní poslanec Jan Zahradník (ODS). „Znal jsem jej už jako ministra financí, když jsem byl hejtman. Je to slušný člověk i politik. Ale s jeho politikou jsem nesouhlasil. Na levici bude po něm prázdné místo. Na ty jeho nástupce jsem zvědavý,“ dodal.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl: „Myslím, že byl v politice moc dlouho a byl moc odtržený od reality. Bohužel měl také vazby na pana Pokorného a bude nutné je řešit v rámci vyšetřování OKD. Nebyl jako předseda schopný ČSSD očistit od lidí, jako byli pánové Březina a Hulinský.“

„Pokládám to trochu za smutný konec politické kariéry bývalého premiéra. Ale v českých podmínkách je to dost typické – stačí se ohlédnout za jmény jako Paroubek nebo Topolánek. Nemyslím, že by se politické strany měly o své expremiéry vyloženě ‚postarat‘, ale čekal bych, že budou mít zájem využít jejich zkušeností,“ domnívá se předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík, předseda Starostů a nezávislých. „Bohuslav Sobotka byl premiérem v obtížné konstelaci a ve vládě s hnutím ANO sice prosazoval program ČSSD (včetně kroků, které mně osobně sympatické nejsou), ale ovace sklidil Andrej Babiš. Výsledkem byl katastrofální volební propad – bez ohledu na změnu lídra. Teď se ČSSD pokusí tvářit, že éra Bohuslava Sobotky nebyla?“ otázal se. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský ParlamentnímListům.cz uvedl: „Chtěl bych poděkovat panu Sobotkovi za jeho práci v politice. Je to jeden z premiérů, kterých si mohu vážit za jejich pracovitost a znalosti. Jeho rozhodnutí odejít z politiky lidsky chápu a přeji mu do dalších kroků jen vše nejlepší.“

Poláci vyhlásili boj stočeným tachometrům. A co Češi???

Do ankety přispěli i dva politici ze Strany zelených. „Mně osobně chybět nebude. Měl by možná chybět ČSSD. Přes všechny chyby, co udělal, ho považuji za slušného člověka,“ prozradil senátor Petr Orel. Bývalá ministryně Dana Kuchtová Sobotku pochválila: „Je mi velice líto, že se zřejmě rozhodl skončit v politice, protože ho považuji za premiéra, který České republice rozhodně neudělal ostudu. Možná byl příliš opatrný, ale celkově jsme s ním jako s premiérem mohli být spokojení. Je mi líto, že rezignuje a ztratí pozici v sociální demokracii, protože podle mě patří k tomu lepšímu, co sociální demokracie má mezi politiky. Těžko jsem nesla, jakým způsobem se k němu sociální demokracie v poslední době chovala. Měli politika, který byl dobrým politikem, a hodně dlouho nebudou mít někoho tak konsenzuálního.“

Jeden z nejslabších premiérů v novodobé historii České republiky

Ostřejší v hodnocení bývalého premiéra byl Josef Skála, místopředseda KSČM. „U politiků, odpovědných za tak kolosální debakly, se sluší rezignovat hned a kompletně. A ne dělat napřed nedůstojné drahoty. Pak by snad lidem zůstalo v paměti i to, co nebylo jen k smíchu a pláči. Sobotka je čítankovým příkladem politika, co umí jen dutá zaklínadla a přihrbená pukrlata. U kauzy OKD – a nejenom u ní – to zavání i čímsi mnohem vážnějším. V české politice po něm žádná díra nehrozí,“ řekl.

Stejně tak Tomio Okamura, předseda SPD. „Za Bohuslavem Sobotkou je mnoho negativních kauz včetně privatizace OKD a hodnocení jeho práce udělali ve volbách voliči – výsledkem je obrovský propad ČSSD,“ upozornil. A také František Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky. „Bohuslav Sobotka byl jedním z nejslabších premiérů v novodobé historii České republiky. Jsem rád, že v politice končí. Přeji mu v soukromém životě a na nové cestě mimo politiku vše dobré a doufám, že tak nevýrazných politiků bude u nás v budoucnu co nejméně,“ okomentoval Sobotkův odchod z politiky.

„Sedět v opozici s nulovou vyhlídkou na další postup je pro premiéra asi dost o ničem. Tak začne vracet čas rodině, to chápu. Odkaz je jasný – více úředníků, neschopnost reforem, neřešení podstaty problémů země a nepochopení příležitostí, kterou ČR měla v podobě hospodářského růstu. Mohli jsme být o kus blíže k bohaté společnosti, dostali jsme EET, inkluzi a zabetonování státní správy. Myslím, že chybět nebude, jeho politiku více peněz pro přicuclé na erár zvládá hodně poslanců,“ domnívá se předseda Svobodných Tomáš Pajonk. „Je to od Bohuslava Sobotky správný krok. Jeho čas vypršel. Pro mě to byl neúspěšný premiér, který řešil vnitřní problémy ČSSD a bojoval s ANO a panem prezidentem. Ale nevěnoval se budování silné pozice ČR v zahraničí. Ve Sněmovně mi chybět nebude,“ uzavřel poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník.

autor: Oldřich Szaban