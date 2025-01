Šíří se petice proti Vítu Rakušanovi a jeho hnutí STAN

STAN. Starostové a nezávislí. Celý název tohoto politického hnutí sice už nikdo moc nepoužívá, ale jeho představitelé se v projevech často prezentují jako „my, starostové“. Ukazuje se, že to stále vadí. Především části starostů českých obcí, kteří se STANem nemají nic společného.

Po čase přichází provolání starostů některých obcí, kteří vyzývají hnutí STAN, aby přestalo termín starostové ve svém názvu užívat. Autorem výzvy je starosta jihomoravských Kozojídek Otakar Březina.

Podobné prohlášení starostů obcí už zde bylo před třemi lety, a protože nedošlo k nápravě, přichází znovu. „V srpnu 2022 jsem všechny tehdejší představitele samospráv vyzval k tomu, abychom společně vystoupili proti hnutí STAN, jež neoprávněně užívá pojem Starostové. Hlavním důvodem tehdy byla kauza Dozimetr. Jednalo se o prohlášení, ve kterém jsme vyzvali pana předsedu Rakušana, aby inicioval změnu názvu hnutí. Vít Rakušan toto prohlášení, které tehdy podepsalo 501 starostů, úspěšně vymlčel. Kauza Dozimetr ovšem ještě neskončila,“ připomíná v současném apelu starosta jihomoravských Kozojídek Otakar Březina.

„Stojíme na začátku nového roku 2025. Téměř tři roky upozorňujeme, že hnutí STAN v žádném případě není stranou starostek a starostů. V EU jsou za STAN tři představitelé. Bývalý závětrný ministr průmyslu Síkela, který nikdy starostou nebyl, Danuše Nerudová, která rovněž žádnou obec neřídila a o řízení Mendelovy univerzity si každý udělejte obrázek sám, navíc nedávno uvedla větu slovy ‚My, starostové,‘ a Jan Farský, který sice starostou byl, ale doposud nikomu nevysvětlil, jakou stáž a pro koho v USA jako poslanec parlamentu absolvoval,“ popisuje Březina.

Starostové obcí by se podle jeho mínění měli od hnutí STAN distancovat z řady důvodů. Kromě slova starostové v názvu jde také o politický směr. „Jsou podporovatelem Green Dealu, který ničí náš průmysl a zemědělství, jsou podporovatelem migrace – doposud řádně nevysvětlený migrační pakt podepsán Vítem Rakušanem, za aktivní podpory STAN zanikají venkovské prodejny, ruší se pošty, matriky, slučují se školy, hrozí slučování obcí. Převedení placení nepedagogických pracovníků na obce je další hřebíček k tomu, že obec bude nucena z finančních důvodů školu zavřít. Snižuje se dostupnost služeb na venkově, což vede k vylidňování venkova. STAN svou politikou aktivně k této situaci přispívá,“ stojí mimo jiné v textu.

„Je už opravdu nejvyšší čas vyslovit jasné NE politickému hnutí STAN! Není možné, aby toto hnutí nadále zneužívalo název STAROSTOVÉ a jeho členové se tvářili, že zastupují starosty a starostky obcí a obyvatele měst a obcí,“ podotýká autor dopisu starostům všech obcí. Celé znění textu nám starosta Březina poskytl a ParlamentníListy.cz ho mají k dispozici.

Pro ParlamentníListy.cz Otakar Březina vysvětlil, co mu nejvíce vadí. „Konkrétním cílem petice mezi starosty je, aby se pan ministr Rakušan a další představitelé hnutí STAN přestali zaštiťovat starosty, kteří jejich politiku nesdílejí. Opravdu to není tak, že všechno, co dělá, dělá ve jménu všech starostů. Toto musí skončit. Je zde strašná spousta lidí, kteří s tím nesouhlasí. Nechápeme, jak si může dovolit mluvit jménem starostů, když v jeho hnutí samozřejmě zdaleka nejsou všichni starostové,“ uvádí starosta Březina.

Redakce PL se s dotazem obrátila na ministra vnitra a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana s dotazem, zda bude jejich hnutí k výzvě části českých starostů obcí zaujímat stanovisko s ohledem na výzvu k upuštění od užívání názvu Starostové. Ministr Rakušan dosud nereagoval.

Podle politologa Lukáše Jelínka je pochopitelné, že části starostů vadí, když se hnutí STAN zaštiťuje názvem Starostové. „Je pravda, že se STAN zaštiťuje něčím, čím by se asi zaštiťovat neměl. Na druhou stranu už to dělá od svého vzniku a všichni si na to zvykli a řada výzev, aby se Starostové nejmenovali takto, už v minulosti proběhla. Objevuje se to pravidelně, protože se vždy najde někdo, komu značka STAN vadí. Lidé už ale to hnutí znají a značku mají oficiálně zaregistrovanou, takže jim to nikdo vzít nemůže a záleží pouze na tom, jak se k tomu postaví voliči,“ řekl Jelínek pro ParlamentníListy.cz.

Celé znění dopisu starostům obcí:

Vážené kolegyně a kolegové,

v srpnu 2022 jsem všechny tehdejší představitele samospráv vyzval k tomu, abychom společně vystoupili proti hnutí STAN, jež neoprávněně užívá pojem Starostové. Hlavním důvodem tehdy byla kauza Dozimetr. Jednalo se o prohlášení, ve kterém jsme vyzvali pana předsedu Rakušana, aby inicioval změnu názvu hnutí. Vít Rakušan toto prohlášení, které tehdy podepsalo 501 starostů, úspěšně vymlčel. Kauza Dozimetr ovšem ještě neskončila. Během vyšetřování záhadně zemřelo pět osob a ministr vnitra Vít Rakušan prokazatelně vlastnil šifrovaný telefon pro komunikaci s hlavním aktérem kauzy Michalem Redlem. Toto vysvětlil tím, že si s telefonem hrály jeho děti. A bohužel se s tímto tvrzením spokojila i naše nezávislá „demokratická“ média.

V lednu 2023 jsem opětovně všechny tehdejší představitele samospráv vyzval k veřejnému prohlášení, ve kterém jsem všechny upozorňoval na nebezpečí opětovného zavedení cenzury, což se již podařilo. Dále jsem tehdy upozorňoval na nebezpečí růstu cen energií. Ceny máme jedny z nejvyšších v EU. Dále jsem upozorňoval na nesmyslnost a nebezpečí Green Dealu, což se dnes rovněž ukazuje jako realita. A posledním varováním bylo zvýšení daně z nemovitosti, k čemuž také došlo. Toto veřejné prohlášení podepsalo více než dvěstěpadesát bývalých a současných starostů. Prohlášení bylo zasláno panu premiérovi, který odpověděl, že ve spoustě věcí nemáme pravdu a že bude přijat konsolidační balíček, který sníží strukturální deficit státního rozpočtu.

Stojíme na začátku nového roku 2025. Téměř tři roky upozorňujeme, že hnutí STAN v žádném případě není stranou starostek a starostů. V EU jsou za STAN tři představitelé. Bývalý závětrný ministr průmyslu Síkela, který nikdy starostou nebyl, Danuše Nerudová, která rovněž žádnou obec neřídila a o řízení Mendelovy univerzity si každý udělejte obrázek sám, navíc nedávno uvedla větu slovy „My, starostové,“ a Jan Farský, který sice starostou byl, ale doposud nikomu nevysvětlil, jakou stáž a pro koho v USA jako poslanec parlamentu absolvoval.

Je na čase se výrazným způsobem vyjádřit a distancovat od politiky hnutí STAN a to již z několika důvodů.

jsou podporovatelem Green Dealu, který ničí náš průmysl a zemědělství

jsou podporovatelem inkluze ve školách, která zjevně likviduje naše školství

jsou podporovatelem genderové ideologie

jsou podporovatelem migrace – doposud řádně nevysvětlený migrační pakt podepsán Vítem Rakušanem

podpořili přijetí § 318a tr. zákoníku – neoprávněná činnost pro cizí moc, čímž naši zem vracejí zpět do totality, poněvadž se jedná téměř o stejný tr. čin jako dle tr. zákona § 98 – tr. čin rozvracení republiky

ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan předložil a již byl v 1. čtení schválen návrh zákona o volebních kampaních – což je vlastně Rakušanova volební inkvizice a je prvním krokem k „Ministerstvu pravdy“. A co by to znamenalo ve spojení s neoprávněnou činností pro cizí moc nechci ani domyslet

jsou podporovatelem přijetí eura, což nám nic pozitivního nepřinese, jak potvrdil i guvernér ČNB Aleš Michl

za aktivní podpory STAN zanikají venkovské prodejny, ruší se pošty, matriky, slučují se školy, hrozí slučování obcí. Převedení placení nepedagogických pracovníků na obce je další hřebíček k tomu, že obec bude nucena z finančních důvodů školu zavřít. Snižuje se dostupnost služeb na venkově, což vede k vylidňovaní venkova. STAN svou politikou aktivně k této situaci přispívá

stát na obec v posledních letech převádí spoustu agend, čímž obce zatěžuje další administrativou – viz digitálně technické mapy, hlášení o svozu odpadu, administrace platů nepedagogických pracovníků, zřizování poboček Pošta Partner

A co mně chybí zcela nejvíc, je viditelná podpora tradiční rodiny.

Vážené kolegyně a kolegové, kteří se mnou souhlasíte, napište mně souhlas a poté uspořádáme setkání, na kterém dohodneme další společný postup.

Je už opravdu nejvyšší čas vyslovit jasné NE politickému hnutí STAN! Není možné, aby toto hnutí nadále zneužívalo název STAROSTOVÉ a jeho členové se tvářili, že zastupují starosty a starostky obcí a obyvatele měst a obcí.

Kolegyně a kolegy, kteří s politikou STAN souhlasí, upozorňuji, že mně nemusí psát, že jsem se pomátl.

Děkuji všem, kteří budete mít odvahu se zapojit. Vím, že doba není lehká.

Bc. Otakar Březina

starosta obce Kozojídky