Za zády Fialy, Pekarové i Bartoše probíhají jednání o budoucím premiérovi. Velké kulové. Padlo jméno, o němž se dosud nemluvilo

Naše pozornost se krom toho ubírala ke sněmovním volbám. Ty se blíží mílovými kroky a soudě podle trendů preferencí, největší favorit na sestavní budoucí koalice bude Andrej Babiš. Není reálně možné, aby se, slovy prezidenta, předsedou nejúspěšnější strany či hnutí stal někdo jiný.

Fakta jsou z této podstaty jasná.

Miloš Zeman v říjnu pověří sestavením vlády Andreje Babiše.

Na tu situaci jsou ovšem ve Sněmovně připravení. Vyplynulo to z desítek minut rozhovorů mezi redakcí a poslanci. Jediný, kdo zůstává stranou dění, což je celkem paradoxní, byla vládnoucí ČSSD. V táboře jejich poslanců se řeší spíše aktuální problematika, nikoli budoucnost či strategické dohody.

Prim v rokování o budoucnosti země tudíž sehrála ODS, v jejichž řadách se pohybují zkušení politici.

Hned od dvou zástupců jsme tak slyšeli následující plán. Nejedná se o oficiální, nýbrž zákulisní verzi. Potvrdili nám ji však v SPD i KSČM.

Že bude Andrej Babiš sestavovat vládu, je jasné. Že se mu to v prvním kole nepodaří, prý jakbysmet.

„A tak nastane druhé kolo. My všichni vycházíme z toho, že jsou nutné dva kroky ke zdárnému otočení politického směřování. Odstavit premiéra od moci a omezit vliv Pirátů. Možná bych to pořadí dokonce změnil. Piráti se ukazují jako extrémní levičáci, nejvíc to odnáší STAN, který na spojení doplatí. O tom to však není. ODS se chce podílet na řízení země, ODS nechce vládnout s Piráty, ODS nechce za premiéra Andreje Babiše," uvedly zdroje nad odpolední kávou v redakci PL.

Co ale chtějí?

Je totiž logické, že premiér i prezident učiní vše pro to, aby budoucí vládní kabinet fungoval v režii hnutí ANO. Navenek by se prakticky nic nezměnilo. Klíčové posty státních firem by zůstaly beze změn, ty by se týkaly zejména náměstků. Ani tato vize není podstatná. Chybí totiž klíčový prvek. Jméno, jež by získalo podporu pro vznik stojedničky. A to jméno už v ODS rezonuje několik týdnů.

„Karel Havlíček," uvedly naše zdroje.

Právě vicepremiérovo příjmení rezonovalo také ze širší opozice. Důvody? „Je věcný, nekonfliktní. Není blbej, drží dohody, jedná rychle. A hlavně: není to Babiš!" sdělila redakci řada zástupců dolní komory Parlamentu.

Ačkoli je to předčasné, podobné uvažování nutí k zamyšlení, kdo by ze vzniklé situace těžil, a kdo by prohrál.

Poraženým by v tu chvíli byla dvojkoalice STAN a Piráti. S nimi se téměř nepočítá, jelikož podle všech zjištění nemají šanci na markantní volební výsledek. Jejich procenta budou téměř totožná s procenty SPOLU, vykryjí se. Středem zájmu nebylo ani SPD. O Okamurově hnutí však nikdo nahlas hovořit nechtěl. Ne proto, že by vadilo, ale je to předčasné. „Musí panovat shoda na Havlíčkovi, musí ustoupit Babiš. Zeman s tím podle našich pocitů problém nemá, je to pragmatik a cynik dohromady," doplnili zástupci ODS.

Na přímý dotaz, zdali s hlavou státu budoucnost Sněmovny diskutovali, odpověděli, že ano. „Schůzky se konají a konat budou. Schůzky mezi prezidentem a zástupci ODS se, mohu potvrdit, odehrály. Jejich smyslem však nebylo vykřikovat závěry do médií, jistě to chápete," uvedl poslanec občanských demokratů.

Z jeho slov také vyplynula výrazná obava z Přísahy. Je prý možné, že se Šlachtova parta nakonec do Parlamentu dostane. Nikdo ale nechce, aby obsadila strategické posty, především resort vnitra současného předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Údajně by to byla katastrofa. Stejně tak nás zarazilo, že ODS již podnikla kroky a vyslala své „špehy“, aby záměr o Karlovi Havlíčkovi diskutovali. Vše se mělo odehrát za zády Petra Fialy i Ivana Bartoše. „S Piráty jsme se o tom nebavili, jelikož jim nikdo nevěří. Petra Fialu jsme tím nezatěžovali, je ještě dost času."

Ukázalo se, že ani vicepremiér Havlíček, obecně respektovaný odborník, nebyl o popsané verzi informován. „Nebyl, ještě je čas," doplnil citovaný příslušník ODS. „Víte, něco jedná Stanjura, něco Blažek, něco se řeší v Praze a něco mimo Prahu, politika nemá hranic," uzavřel zdroj s úsměvem.

Doplňme, že Karel Havlíček, zvažovaný premiér, je nyní místopředseda druhé vlády Andreje Babiše a také ministr MPO a byl pověřen i řízením Ministerstva dopravy ČR. Dosud se mu vyhýbaly veškeré skandály, stejně jako mediální ataky politiků.

Ačkoli veškeré modely a přípravy působí věrohodně a nedá se říct, že by byly pro Česko noční můrou, to nejpodstatnější v nich není. Jde o odpověď Karla Havlíčka, zdali by na podobnou nabídku vůbec kývnul…

