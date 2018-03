FOTO Uplynulo 100 let od bitvy u Bachmače. Česká delegace v čele s ministryní Šlechtovou na místě uctila památku československých legionářů

Jak ParlamentníListy.cz informovaly, česká delegace si už připomněla 75. výročí bitvy u Sokolova, které velel pozdější československý prezident generál Ludvík Svoboda. Zároveň si v letošním jubilejním roce republiky připomínáme i stoleté výročí bitvy u Bachmače, kde českoslovenští legionáři porazili početnou německou přesilu.

Legionářům, kteří v bitvách kolem ukrajinských vesnic Veliká Doč a Bachmač při boji za budoucí stát padli, byly právě nyní odhaleny pomníky a pamětní desky. Pomník, složený z 53 kusů kolejnic, symbolizuje 53 padlých československých legionářů. Délka každé kolejnice znamená dobu, kdy daný legionář sloužil, než padl.

Fotogalerie: - Bitva u Bachmače

„V letošním roce uplynulo 100 let od významné bitvy, která proběhla zde u Veliké Doči a na Bachmači. Přesně 10. března, v tento den docházelo k nejvýznamějším bitvám v těchto místech. V tu dobu to byli českoslovenští legionáři, ještě neexistoval český stát, neměli jsme svůj stát. První československý stát vznikl až o několik měsíců později, na podzim 1918. Tito vojáci zde bojovali pro své vlastenectí v husitskou víru, proto zde byli,“ uvedla na místě ministryně obrany Karla Šlechtová.

Ta při svém příjezdu na místo osobně pozdravila všechny místní, kteří se na odhalení pomníku přišli podívat. Zdejší ženy neskrývaly překvapení, že do jejich malé vesničky dorazila šéfka resortu obrany. Právě k těmto ženám se následně Šlechtová obrátila s prosbou.

„Pomník za přispění slovenské strany zaplatilo české ministerstvo obrany. A teď je to, moje vzácné kamarádky z Ukrajiny, na vás, abyste se o tento pomník také staraly,“ řekla ministryně a podala si na to s místními ženami ruku.

Nově odhalený pomník vysvětil pražský biskup Církve československé husitské David Tonzar. Na místě promluvil též zástupce náčelníka generálního štábu slovenské armády, který vyzdvihl odhodlání a odkaz československých legií, jež jsou podle jeho slov i na Slovensku dnes chovány v náležité úctě.

Připomínkové akce pokračovaly na nádraží v Bachmači, kde byla dalším padlým legionářům odhalena pamětní deska. Slavnostního aktu se účastnil vedle ministryně Šlechtové, válečného hrdiny generála Václava Kuchynky či šéfky sněmovního branného výboru Jany Černochové také šéf Vojenského historického ústavu Aleš Knížek a další. Nechyběl ani vnuk brigádního generála Karla Václava Petříka, který se bojů u Bachmače zúčastnil a po vzniku Československé republiky zůstal v armádě a kupříkladu v době mnichovské krize velel ochraně hranic od Aše až po Teplice.

„Chci poděkovat vám všem i těm, jejichž jména nezazněla. Jde o badatele a historiky, kteří zjišťovali veškeré informace. Chci poděkovat Vojenskému historickému ústavu. Sice třeba neznáme úplně všechny podrobnosti, ale víme, co zásadního se tady stalo. Tato delegace vedená ministrem obrany, ať jsem to já nebo kdokoli jiný, tomu celému dala význam i s vámi všemi. Jsem velmi ráda, že tu máme zástupce Československé obce legionářské, tak našeho válečného veterána, mého oblíbeného pana generála Kuchynku, kterému děkuji a tleskám za to, že s námi jel, všechno zvládal a stál poctivě v mrazu jako my ostatní. My v jeho věku už takhle skvěle vypadat nebudeme,“ dodala Karla Šlechtová na závěrečném slavnostním obědě, po kterém se celá delegace vrátila zpět do Česka.

Fotogalerie: - Bitva o Sokolovo

autor: Radim Panenka