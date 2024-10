Nadávky Lipavskému se kupí. Ale i svědectví o jeho práci

Ministr zahraničí Jan Lipavský se prý nechal přemluvit premiérem Petrem Fialou, aby zůstal v jeho vládním kabinetu jako nestraník. Lipavskému ale lidé příliš nevěří, že by ho vůbec kdo musel přemlouvat. O jeho setrvání na postu ministra zahraničí i přes odchod Pirátů z vlády se otevřeně mluvilo od první minuty, co premiér Fiala oznámil záměr odvolat Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj.

Lipavský počátkem týdne nepřekvapivě všechny domněnky naplnil, ohlásil odchod od Pirátů a záměr podat demisi ve vládě, kterou mu však premiér rozmluvil. Po společném jednání tak Lipavský s Fialou pouze oznámili, že ministr bude pokračovat.

V těchto dnech se mu patrně ne zrovna dobře čtou komentáře na jeho profilu na síti X. Pod Lipavského příspěvkem, ve kterém gratuloval nově jmenovanému ministru zahraničí Japonska Takeshi Iwayaovi, lidé totiž nereagovali na tuto gratulaci, ale vzkazovali Janu Lipavskému, jaké o něm mají mínění.

Nejčastějším termínem, kterým diskutující ministrovo jednání v souvislosti s odchodem od Pirátů a zachováním vládní funkce popisovali, bylo slovo krysa. A to v celé řadě variací. „Láska krysy Lipavského ke korytu je bezbřehá,“ vzkázal mu jeden z mnoha. „Krysí kožíšek – Princezna se zradou na čele,“ napsala další uživatelka. Časté byly i jednoslovné vzkazy: „Kryso“, „hade“ nebo „čurdo“.

O zradě Lipavského a zároveň ne zrovna dobrých schopnostech pro výkon šéfa diplomacie mluvili i někteří komentátoři. Například novinář Thomas Kulidakis (více ZDE).

Gratuluji nově jmenovanému ministru zahraničních věcí Japonska @MofaJapan_en Takeshi Iwaya. Těším se na pokračování v česko-japonské spolupráci s mým novým japonským protějškem. ?????????? — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 1, 2024

ParlamentníListy.cz požádaly o zhodnocení výkonu Lipavského dva z mužů, kteří Ministerstvo zahraničních věcí i diplomacii důvěrně znají, protože resort v minulosti vedli.

Lidovecký politik Cyril Svoboda, který Ministerstvo zahraničních věcí řídil hned pod třemi premiéry a dnes provozuje a vede Diplomatickou akademii, nevidí na výkonu Jana Lipavského v Černínském paláci nic výjimečného.

„Pana ministra Lipavského považuji za běžného ministra, který nevybočuje. Spíše se mi zdá, že jen realizuje vůli vlády a skutečnost, že pokračuje, znamená jediné. Vláda si neuvědomila, co se stalo teď ve volbách, protože pokud lidi zajímá zahraniční politika, určitě chtějí na prvním místě zastavit válku na Ukrajině a nepochybně také chtějí, aby zavládlo příměří i na Blízkém východě. Chtějí rovněž dobré vztahy se sousedy. Tohle ale dosud pan ministr Lipavský neprosazoval. Nesdílím nadšení z jeho osoby a myslím, že v každé z koaličních stran se najde někdo, kdo by ministra zahraniční mohl dělat na stejné úrovni, jako to dělá Jan Lipavský. Doporučuji změnit kurz zahraniční politiky,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Ministr Lipavský není podle Svobody tvůrce české zahraniční politiky. „O tom jsem hluboce přesvědčen. On je její vykonavatel, ale tvůrce rozhodně ne. Jestli je tvůrcem zahraniční politiky premiér či jeho poradce Tomáš Pojar nevím, ale Lipavský to v žádném případě není. Lipavský je vykonavatelem a takových vykonavatelů najdeme hromadu, není na tom nic výjimečného,“ dodává bývalý šéf české diplomacie.

Další z exministrů zahraničí, sociální demokrat Lubomír Zaorálek, je vůči Lipavskému ještě kritičtější. Podle jeho slov země žádného ministra zahraničí nemá, protože Lipavský je reálně pouhým úředníkem, který přečte, co mu aparát předloží.

„Můžeme si klást otázku, proč Lipavský na své pozici zůstává, když nemá žádnou vlastní politiku ani myšlenky a není schopen veřejnosti vysvětlit, co se ve světě děje a proč. ODS zřejmě vyhovuje, když bude celé Ministerstvo zahraničních věcí utlumené a podstatné věci si budou řešit v Úřadu vlády prostřednictvím Tomáše Pojara. Naprosto však klamou veřejnost svými prohlášeními o tom, jak je Lipavský coby ministr skvělý. Úroveň jeho práce v ministerské pozici zhruba odpovídá úrovni jeho bakalářské práce. Ta nikdy neměla být uznaná, je naprosto otřesná. Má asi 30 stran a nesplňuje žádné parametry bakalářské práce snad na žádné škole. Neobsahuje žádné myšlenky, jen převzaté věci z tisku. Jan Lipavský nebyl v žádném případě připraven ministerstvo zahraničí vést, a že mu to prochází, je takový tragický příběh naší země. Nemá schopnost zformulovat nic vlastního a všude jen čte, co mu jiní napíšou. Odpovědnost padá na ty, kteří ho do této funkce instalovali a nyní udrželi,“ má jasno exšéf české diplomacie.

Připomíná vystoupení Jana Lipavského, které vládní politici dodnes prezentují jako ministrův ohromný úspěch. „Viděl jsem jeho vystoupení na Radě bezpečnosti OSN, kde měl možnost mluvit díky Ukrajině. Bylo to naprosto šílené. Přitom se to tady prezentovalo jako úspěch, ale on tam jenom překoktal něco, co mu dali do ruky. Vyvolávalo to ve mně pocit hrůzy,“ vzpomíná Zaorálek.

„Má naprosto dětské představy o tom, jak by funkce ministra zahraniční měla vypadat. Netuší, jaká je jeho role. Nemá být úředníkem, ale ministrem, který řídí zahraniční politiku. Má rozhodovat o tom, co se veřejnosti řekne, co může zveřejnit ze zpráv tajných služeb. Největší selhání vidím v tom, že nejspíš s nikým nekomunikuje. Ministr zahraničí má mít schopnost komunikovat s významnými postavami. Měl jsem přímé spojení i na čínského ministra zahraničí, nemluvě o dalších. Lipavský podle mě nemá žádné osobní vztahy s nikým a nemůže jim zavolat a radit se s nimi. Aby měl ministr zahraničí váhu, musí mít schopnost komunikovat neformálně se svými kolegy napříč světem a díky tomu je schopen prosadit věci, které by se úředním postupem vůbec prosadit nedaly. Nic z toho Lipavský neovládá a nedělá. Přitom je právě tohle smyslem úřadu. Ministr má jít do této funkce s jasnou představou, co chce dělat, jak to chce realizovat a jakým směrem se ubírat. Jan Lipavský neměl ani čas si to rozmyslet, nebyl na tu funkci zralý. Jeho článeček, který označil za bakalářskou práci ukazuje, že měl ještě mnoho let studovat a snažit se pochopit, o co v zahraniční politice jde. Jeho dosazení a udržení na postu ministra zahraničí je kolosální omyl a nepochybně se to jednou ukáže. Nevím, zda si Lipavský vůbec uvědomuje, že nese odpovědnost i za slabé portfolio pro českého kandidáta na eurokomisaře. Socialisté v Evropském parlamentu uvažují, jak získat na palubu Ficův SMER, protože potřebují Maroše Šefčoviče, získali by tak páté portfolio. Celé je to naprosté fiasko české diplomacie, které prohrála i s údajnou černou ovcí Robertem Ficem. Vypadá to, že naše diplomacie je v Evropě dokonalý kůl v plotě,“ kritizuje Zaorálek.

Důrazně odmítá jakékoli srovnání Lipavského s Karlem Schwarzenbergem. „Přestože byl Karel Schwarzenberg můj soupeř, řada věcí, které v zahraniční politice prosadil, byly dobré a správné. Jako jediný v Evropě například vystoupil proti invazi v Libyi. Dovedl formulovat originální a trefná stanoviska, která si dodnes pamatujeme. Měl autoritu a uměl prosadit správné věci, přestože se na něj všichni ostatní vrhli. Například udržel Evu Filipi v Sýrii. Řvali na něj, aby ji stáhl a on si do toho nenechal mluvit. Byla to zásadní věc. Měli jsme i stejný názor na Čínu, kdy mi Schwarzenberg neustále říkal, že s Čínou musíme rozmrazit vztahy, protože nebavit se s takovou zemí nás strašně oslabuje. V řadě věcí jsme si s Karlem rozuměli, dalo se s ním mluvit, měl vlastní myšlení. Srovnávat Lipavského se Schwarzenbergem je urážlivé a nehorázné,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Lubomír Zaorálek.

