Stanjurova válečná daň? Dráždivé. Ve válce nejsme, ale... Černochová dala karty na stůl

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) hájí plánované zvýšení výdajů vlády na modernizaci armády a vysvětluje, proč by se měla zavést daň, kterou ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nazval válečnou daní. „V současnosti sice Česká republika ve válce není, ale konflikt na Ukrajině se může snadno přenést dál, je proto potřeba investovat do obranyschopnosti i za cenu toho, že výdaje státu na modernizaci armády bude kompenzovat mimořádná daň,“ uvedla Černochová.

reklama

Černochová v rozhovoru pro Reflex.cz vysvětlovala důvody možného zavedení mimořádné daně, ačkoliv vláda v programovém prohlášení slíbila, že daně zvyšovat nebude. „Když jsme schvalovali rozpočet na tento rok, bylo to ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, takže v programovém prohlášení máme, že daně zvyšovat nebudeme. Ale tady vznikla situace, kterou si naše vláda nevymyslela a musíme na ni reagovat,“ hájila se Černochová.

„Termín válečná daň asi může vzbuzovat strach, že je Česká republika ve válce. Tomu tak určitě není, ale naše prakticky sousední země ve válce je. Dá se to možná nazvat jinak, jako nějaká daň na obnovu a modernizaci nebo solidární daň, třeba také na tu uprchlickou krizi. Teď je to ve fázi, kdy se o tom jako ministři budeme bavit, ještě jsme nic neschválili,“ dodala ministryně obrany s tím, že Stanjurovo označení daně jako válečné je možná zbytečně dráždivé.

Fotogalerie: - Senát bez prázdnin

Vláda by podle Černochové měla vylepšit komunikaci s lidmi a lépe jim vysvětlit, že modernizace armády je potřeba. „Ty boje se velmi snadno mohou přesunout dál, a proto se ta modernizace do budoucna může velmi vyplatit pro případ, kdy se bude potřeba po nějakou nezbytnou dobu bránit, než nám v případném boji pomůžou jednotky NATO. Můžeme být vděční našim politickým předchůdcům, že dotáhli do konce náš vstup do NATO nebo Evropské unie, protože členství v těchto organizacích, ačkoliv v případě EU leckdy se skřípěním zubů, je pro nás nesmírně významné. A to teď právě nejvíce chybí Ukrajině,“ přemýšlela Černochová.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě Česká republika je podle ministryně obrany zemí, která má negativní zkušenosti z minula, navíc právě s Ruskem. „Víme, jaké to je ocitnout se v beznadějné situaci a zůstat v ní osamoceni, je proto logické nechtít historickou zkušenost opakovat. Pevně věřím, že jsme se všichni probudili, slezli z růžového obláčku zpátky na zem a uvědomili si, že obrana a bezpečnost není zadarmo,“ apelovala Černochová s tím, že se v minulých letech dělaly ve financování armády kompromisy.

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23893 lidí

Jejich možný nákup opozice kritizuje s tím, že jsou stroje zbytečně drahé. „Ty F-35 vyšly jako nejlepší řešení z nezpochybnitelné vojenské analýzy. Já nejsem expert na nadzvukové letouny, věřím armádním specialistům, kteří nám, politikům, připravovali ty vize, že zohledňovali všechno, co na tom trhu je. Zatím jdeme touto cestou, možná si zástupci Gripenu přehodnotí, proč všechny země kolem České republiky přecházejí na americké stroje. Takže F-35 bude v našem regionu dominantní letoun. Stejně jako první tedy oslovujeme Spojené státy kvůli letounům, tak jako první oslovujeme Švédsko kvůli pěchotním vozidlům,“ vysvětlovala Černochová.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Invaze Ruska na Ukrajinu podle ministryně obrany mnohým otevřela oči, ačkoliv příznaky této agrese byly vidět již dříve. „Možná jsme si všichni naivně mysleli, že studenou válkou nebo možná válkou v Jugoslávii, která byla občanskou válkou, skončily v našem regionu konflikty. No, neskončily! A to, že jsme se probrali až po invazi Putinových vojáků na Ukrajinu, považuju za chybu, protože těch indicií k tomu, že se to může stát, bylo hodně: byla to Gruzie, byl to Krym, byly to různé momenty i v České republice, viz kauza Vrbětice,“ vzpomínala Černochová.

Podle ní je dobře, že západní státy zaujaly proti Rusku rezolutní postoj. „Myslím si, že máme všechny předpoklady k tomu Putina uzbrojit, a stejně tak si myslím, že pokud se ani Evropská unie, ani Severoatlantická aliance v tomhle nerozhádá mezi sebou, tak ta jednotnost je také něco, co je pro něj faktor, který je nový. Když se podíváme do historie, tak on si vždycky členské státy NATO nějakým způsobem dělil, s kým se baví, s kým se nebaví,“ dodala.

Psali jsme: Senátor Fischer: Celé okolí Evropy vyžaduje naši zesílenou přítomnost Americké stíhačky? Nesmysl. Potřebujeme armádu, která bude schopná bránit území naší země, říká expert Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak Vydírání. A podezření. Letouny z USA: Analytik dal dohromady vážné věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.