2024 – už předem nic? Ukrajina: Sprcha těm, co chtějí průlom

Opoziční republikáni v USA i někteří další západní partneři Ukrajiny si začínají klást otázku, zda má smysl Ukrajinu nadále podporovat v její snaze osvobodit celé své území, když se jí to nepodařilo za takřka dva roky obranné války proti ruským agresorům. Německý publicista Franz-Stefan Gady jak Ukrajincům, tak jejich západním partnerům poradil, co by měli dělat, chtějí-li proti silnému Rusku uspět.

Válka na Ukrajině zanedlouho završí dva roky trvání. Rusové se už dva roky snaží obsadit celou Ukrajinu. Neúspěšně. Ale Ukrajinci se podobně neúspěšně snaží ze své vlasti Rusy vytlačit. V současné chvíli ruští agresoři okupují více než pětinu ukrajinského území. Ukrajinci sice v roce 2023 spustili protiofenzivu, jejím cílem mělo být podstatnou část Ukrajiny osvobodit. Tato snaha však ztroskotala a západní spojenci Ukrajiny čím dál častěji vyslovují pochybnosti, zda může Ukrajina dosáhnout svého maximalistického cíle a obnovit svou územní svrchovanost v hranicích z roku 1991.

Rusové momentálně zesilují tlak ve své zimní ofenzivě a Ukrajinci jim nadále vzdorují.

Publicista Franz-Stefan Gady se v textu týdeníku Der Spiegel rozepsal o tom, co by Ukrajina měla udělat, pokud skutečně chce ve válce proti mnohem silnějšímu Rusku uspět. Chce-li uspět navzdory tomu, že partneři Ukrajiny začínají o úspěchu Ukrajiny pochybovat.

„Ruská vojenská mašinerie bude i ve třetím roce války stále velmi silná. Ukrajinská armáda jí může čelit, pokud se zdrží ofenziv, zakope se, bude šetřit své vojáky – a bude podnikat protiútoky,“ napsal Franz-Stefan Gady v textu pro Der Spiegel.

Pro rok 2024 doporučil Ukrajincům držet se tří základních pravidel. V prvé řadě by se měli Ukrajinci bránit. Ve druhé řadě by měli budovat své kapacity a ve třetí řadě by měli podnikat efektivní protiútoky, aby i Rusové pocítili, že s Ukrajinci musejí stále počítat, navzdory své zjevné vojenské převaze.

„Konečným cílem musí být způsobit Rusům co největší ztráty vojáků a techniky. Západní partneři budou muset být stejně trpěliví jako politické vedení v Kyjevě: Nesmějí tlačit ukrajinské ozbrojené síly do unáhlených útočných akcí,“ napsal na sociální síti X Gady. „Ve střednědobém horizontu se Ukrajincům možná podaří znovu zahájit větší manévry. V nadcházejícím roce však pro ně zůstává zákopová válka lepší variantou. To by nemělo vyvolat paniku v západních hlavních městech,“ doplnil.

Jedním z takových rychlých a účinných úderů by mohla být úspěšná akce ukrajinských sil, kterým se podle serveru Ukrajinská pravda podařilo zničit nejmodernější ruský radarový systém Jastreb-AV, který operoval na Ukrajině. Jeho zničení oznámili operátoři Speciálních operačních sil Ozbrojených sil Ukrajiny.

Server upozornil, že radar byl zničen americkým raketovým systémem HIMARS. Jastreb-AV je považován za nejmodernější ruský radarový komplex, který slouží k průzkumu palebných pozic dělostřelectva.

„S pomocí radaru je systém schopen sledovat trajektorii nepřátelských střel a vypočítat přesné souřadnice pozic jeho dělostřelectva. Tyto údaje jsou využity ke zničení nepřátelských pozic,“ stojí ve sdělení armády.

Server Kyiv Post upozornil, že ukrajinská protivzdušná obrana s pomocí amerického obranného systému Patriot sestřelila v poslední vlně útoků deset hypersonických ruských střel. Spolu s 10 Kinžály Rusko vypálilo na Ukrajinu 62 řízených střel Kalibr a 35 íránských kamikadze dronů Šahíd, řekl Zalužnyj.

„Ukrajina pomocí amerického systému protivzdušné obrany Patriot sestřelila 10 z 10 ruských hypersonických aerobalistických střel Kinžál Kh-47M2, které byly v úterý odpáleny na ukrajinská města,“ uvedl ukrajinský vrchní velitel Valerij Zalužnyj na X.

Jak německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock, tak britský premiér Rishi Sunak po ruské útočné vlně ujistili Ukrajinu, že ji hodlají nadále neochvějně podporovat.

Psali jsme: Zelenskyj ujel: Putin vás sežere k večeři s celou vaší EU i s NATO Lipavský na ČT: Jsme rozumným hlasem ve světě. A pak použil „ostřejší slovník“ na Moskvu Fico vzal nový rok od podlahy. Na opozici vytáhl kardinála Ukrajina prohrává, ale pomalu. Boje do roku 2026. Jedna překážka je nepřekonatelná

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

