Až vyhraje Trump… Kavárna už má plán pro ČR. Drastický

Například ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda sepsal obsáhlý „nejnebezpečnější scénář pro Evropu“. Pokud by krátkodobě a ve střednědobém horizontu došlo k ukončení dodávek zbraní, Evropa nebude schopna dodávat Ukrajině dostatek munice a Ukrajinci budou muset volit, kde budou střílet a později budou donuceni k příměří. Jenže proč by Rusko v takovém případě takové příměří přijmulo? Podle Jandy se bude snažit donutit Ukrajinu ke kapitulaci, která povede k „vnitřní politické nestabilitě na Ukrajině“.

A také k tomu, že se dají do pohybu miliony Ukrajinců, což v Evropě povede k nárůstu podpory „krajní pravice“, která je podle Jandy Putinovou pátou kolonou, což prý ohrozí stabilitu evropských členů NATO.

Janda také tvrdí, že evropské letectvo je nedostatečné pro odstrašení Ruska a do roku 2028–2030 stroje F-35 nedorazí. Do té doby bude Evropa zranitelná. „I kdyby statečné země jako Polsko, Švédsko, Finsko nebo pobaltské republiky vydávaly tolik, kolik jen mohou, naše strategická rovnováha (vojenské a politické) síly vůči ruským teroristům není pro Evropany příznivá, pokud si nemůžeme být jisti americkými strategickými rozhodnutími po lednu 2025,“ naráží Janda na případnou volbu Donalda Trumpa.

Komentuje také to, že velké evropské země, jako Německo, Francie, Itálie či Španělsko, rozhodně nedávají na zbrojení tolik, jako Rusko. Podle Jandy je to proto, že nejsou první na ráně a v ekonomické sféře tam stále řada lidí doufá, že se staré poměry vrátí.

„Nyní čelíme nejnebezpečnějšímu rozkolu v otázce strategických plánů napříč evropskými spojenci. Podpora ukrajinských obránců vším, co máme k dispozici, je tedy jedinou reálnou změnou, kterou máme, abychom zabránili tomu, aby se tato válka stala geostrategickou katastrofou pro Evropu,“ uzavírá Janda.

K němu se se slovy o Trumpovi přidal Daniel Hůle z Člověka v tísni: „Pro budoucnost Evropy neexistuje důležitější priorita než pomoci Ukrajině. Evropské země, včetně nás, musejí přejít do režimu válečné ekonomiky. I za cenu obřího zadlužení začít zbrojit a zásobovat Ukrajinu i samy sebe. Už za rok může vládnout USA Trump.“ Tvrdí také, že dávat na obranu 2 % HDP nestačí a že se i za cenu zadlužení musí najet na válečnou ekonomiku.

O Trumpovi hovoří také předsedkyně LES Džamila Stehlíková, která tvrdí, že Trump obdivuje Putina a hodlá mu napomáhat. „Trump se po návratu pomstí jako Zeman po Vysočině. Rozdělí USA na své příznivce a odpůrce jako za občanské války. Bude fandit diktátorům: Rozbije NATO, šábne se s Putinem o Evropu. Máme za 5 minut 12. Pomozme Ukrajině!“ vykřikuje.

Jejich obavy jsou zřejmě na místě. Pro zastavení války na Ukrajině je například aktivista Ryan Fournier, zakladatel skupiny Studenti pro Trumpa. A prezidentův syn, Donald Trump mladší, uvedl, že by se mělo zastavit financování, které na Ukrajinu směřuje.

Zelensky is worried that if Trump wins, he’s going to end the war in Ukraine. Good. Because that’s exactly what’s going to happen!

A podle posledních průzkumů Reuters a Ipsos Trump nad Joem Bidenem vede o šest procentních bodů (40 ku 34), přičemž statistická chyba by měla být do tří procent. Trump si tak od minula polepšil, nicméně tento průzkum nereflektuje různý počet volitelů ve státech.

V současné době probíhá v Texasu krize ohledně migrace, protože Texas povolal ke strážení hranic svou národní gardu a guvernér Greg Abbott obvinil Bidena, že neplní své ústavní povinnosti. Podpořilo ho 26 republikánských guvernérů. To přimělo demokratické zákonodárce, aby začali sestavovat kompromisní návrh. Donald Trump je ovšem proti tomuto návrhu, podle něho by republikáni neměli takový návrh přijmout, dokud nedostanou „úplně všechno“.

Tato krize také blokuje zaslání dalších finančních i vojenských prostředků na Ukrajinu, protože republikáni považují děravé jižní hranice, přes které už do USA přišly miliony nelegálních migrantů, za důležitější problém. I někteří další republikáni se ozvali, že tento zákon by situaci neřešil, pouze by snížil počet nelegálních migrantů.

JUST IN: Pro-Ukraine Democrat Senator Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) attacks Trump, claims Biden does not have the tools he needs to secure the border, warns that if the bill in discussion does not pass Ukraine will run out of money to fight Russia. WATCH pic.twitter.com/sGYU41vn11