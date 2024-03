„Druhé nejlevnější Velikonoce v historii“ Čechy rozhodily už teď

Tomio Okamura byl položen dotaz

Dobrý den, přiznám se, že ani já nejsem nadšená z toho, že všude narážím na Ukrajince. Vy jste v projevu ve sněmovně řekl, že by se měli vrátit domů, že je jejich země potřebuje. Muže určitě, na druhou stranu, myslíte, že se to týká i žen a dětí? A druhá věc, je to i smutné, ale nemyslíte, že i my U...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.