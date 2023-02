„Levná česká elektřina musí zdražit.“ Rok 2007. Topolánek. Odhalen začátek našich cen

Obchodování elektřiny pro české spotřebitele na burze byl geniální plán, ale pouze pro několik firem a jednotlivců. PL to říká expert v oblasti energetiky a bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu Ivan Noveský. Položili jsme mu několik otázek na základě námětu čtenáře na téma energetické burzy. Podle Noveského umožňuje burzovní obchodování s elektřinou cenové spekulace, ale přitom původní argumenty zněly, že to stabilizuje cenu a vyloučí skokové změny. Před změnou přitom cenovou regulaci jednoduše stanovoval stát a obchodovat na burze nás nikdo nenutí. “Žádný předpis EU to nenařizuje,” konstatuje Noveský.

reklama

Více než rok je námětem veřejných debat lipská energetická burza a cenové turbulence, které obchodování české elektřiny na této burze způsobilo českým spotřebitelům. Kde se vůbec vzalo, že ceny přestal regulovat stát a vše zůstalo v rukách „volného trhu“?

Okolo lipské burzy je řada věcí, které nejsou veřejně známé, protože obchodování tam samozřejmě není povinné. To je pouze výmysl či výmluva některých zdejších představitelů nebo médií. Stejně jako jsme si založili burzu v Praze a dnes je vlastně jedno, kde se ty obchody dělají, protože burzy v Praze a Lipsku jsou spojené nádoby, v podstatě jde o jedno a totéž. Na pražské burze, která je dnes vlastně filiálkou té lipské, začal ČEZ obchodovat v roce 2007. To bylo za vlády Mirka Topolánka, ministra průmyslu a obchodu Martina Římana a generálního ředitele ČEZu Martina Romana. Dnešní šéf skupiny ČEZ Daniel Beneš byl tehdy jen členem představenstva.

Lze říct, že ta tehdejší parta přivedla elektřinu z ČEZu na burzu a je zajímavé, že tehdy v červenci 2007 byl vytvořen speciální produkt určený právě pro obchod na burze. Šlo o prodej elektřiny do budoucna, v čemž je dnes pověstný zakopaný pes. Elektřina se prodává do budoucna. Tehdy se to zdůvodňovalo tím, že tam nebudou žádné cenové šoky. To v té době říkal Petr Koblic, tehdejší šéf burzovní komory a dnes šéf pražské burzy. Zoufale samozřejmě bojuje o to, aby se elektřina dál udržela na burze a tekly z toho peníze pro burzu, což je ku škodě naprosté většiny českých občanů.

Anketa Má obžalovaný Dominik Feri vaše sympatie? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4057 lidí

Takže mohlo jít o to, aby stát nemohl regulovat cenu a bylo možné ji dostat výš?

Elektřina se nedá skladovat. Tu elektřinu, kterou teď vyrobíme, musíme teď prodat, a protože ji musíme teď spotřebovat, tak ji musíme teď koupit, protože v elektrifikační soustavě se musí stále rovnat výroba spotřebě. Elektřinu totiž nejde odložit někam do skladu nebo zásobníku jako např. obilí nebo LNG. Systém, který byl vytvořen, spočívá v tom, že dnes vyrobená elektřina se prodá např. na dva roky dopředu za například 60 euro za MWh, ale současně se tatáž elektřina musí teď koupit ke spotřebě a kupuje se teď např. za 160 euro za MWh. Prodejem dopředu se podařilo vytvořit umělý rozdíl. Byl vložen prvek odloženého prodeje a tím došlo vytvoření možnosti spekulování s cenou, což vede k obrovským cenovým rozdílům mizejícím v kapsách někde úplně jinde a drží to určité osoby a společnosti. Proto se všichni zainteresovaní brání odchodu z burzy. Přitom by konec obchodování české elektřiny pro české spotřebitele na burze byl zcela normální věcí, pouze to není v zájmu těch, co na tom vydělávají. Příslušné orgány, jako Ministerstvo financí nebo Energetický regulační úřad, se vymlouvají na to, že s tím nic dělat nejde, protože to jde přes burzu, kde se tvoří objektivní ceny. Tak to ale není. Na burze se obchoduje pouze zlomek elektřiny a reálně se využívá pouze k vytváření spekulativních cen tak, aby si s tím mohli hoši pohrát a vytvořit si potřebné zisky. Bohužel je to celé k tíži českých spotřebitelů, protože vždycky to všechno zaplatí spotřebitel. Domácnosti i firmy. Vede to k tomu, že domácnosti nemají peníze a chodí si na Úřady práce pro žebračenky a firmy krachují, protože nemůžou konkurovat ostatním v okolních zemích, které se s celou situací dovedou vyrovnat.

Fotogalerie: - Vysmátý Feri u soudu

Takže situace v okolních zemích je objektivně jiná? Ti si na skutečnost, že se elektřina obchoduje na burze, nestěžují?

My jsme na tom s cenami elektřiny absolutně nejhůř ze všech v celé Evropě a to bohužel kvůli spekulacím. Dozrálo to do situaci, kdy dávno měly zasáhnout orgány státní správy. Není totiž v silách žádného spotřebitele ani sdružení spotřebitelů postavit se energetickým monopolům, na řešení situace může dosáhnout jedině stát.

Jaký je tedy rozdíl mezi burzou v Praze a v německém Lipsku?

Nejdříve vznikla lipská burza, kde se začalo obchodovat s elektřinou a říkalo se, že elektřinu musíme dát na lipskou burzu, která by se časem měla stát celoevropskou burzou. Jedním z cílů lipské burzy bylo zvýšit a sjednotit ceny elektřiny bez ohledu na její výrobní náklady. Bizarní je, že při vzniku lipské burzy se říkalo, že přispěje ke sjednocení cen elektřiny v Evropě, což se ale nestalo, protože my tu cenu máme absolutně nejvyšší. Zároveň se mezi řádky říkalo, že je nutné, aby se české cena zvedla, protože je strašně nízká. Možná i proto vznikla za pomoci ČEZ dceřiná společnost pražská burza. Ti, kteří to vymysleli, už nekoukali na to, že platy a důchody jsou u nás násobně nižší než v Německu a lidé na tu vysokou cenu nebudou mít peníze. Burza slouží v konečném důsledku pouze k tomu, aby se na ní spekulovalo a aby se zvedaly ceny elektřiny. Něco jiného je obchodovat na burze s LNG, nebo i s potrubním plynem, protože i ten je možné uskladnit, v případě elektřiny to však zatím možné není. Před tím, než se elektřina začala obchodovat na burze, to chodilo tak, že ceny byly regulované a do zřízení ERÚ ceny vydávalo Ministerstvo financí a tím se obchodníci museli řídit. V České republice si nyní hrajeme hru, že musíme zlikvidovat české občany a české firmy cenami vytvářenými na burze, přestože to nepředepisuje ani Brusel.

Kdo tedy může v případě vůle zakročit? Stát? Nebo by musel souhlasit ČEZ?

Není potřeba ukončit obchodování elektřiny na burze úplně. Stačilo by, kdyby se stát začal chovat k ČEZu jako vlastník. Zatím je to naopak a chová se ČEZ ke státu jako vlastník. Pokud by stát převzal otěže, nebyl by problém. ČEZ může na burze obchodovat, ale pouze přebytky. Kupříkladu ČEZ má plynovou elektrárnu v Počeradech, kterou pro českou spotřebu nepotřebuje, protože pro ČR se dostatek elektřiny vyrobí z jádra a z uhlí, včetně špiček. Pro českou spotřebu neexistuje žádná závislost ceny elektřiny na ceně plynu, takže tvrzení, že musí být vysoká cena elektřiny v ČR a že musí záviset na cenách plynu, není pravda. V Německu, tam ano, tam to bez plynových elektráren opravdu nejde, protože Němci si zlikvidovali jaderné i uhelné elektrárny a když nefouká a nesvítí slunce, hrozí jim blackout. ČEZ tedy klidně může na burze prodávat elektřinu ze své paroplynové elektrárny, třeba do Německa na burzu, tomu přece nikdo nebrání. Elektřina pro spotřebu v České republice se má ale prodávat na základě zákona o cenách a ne za spekulativně vytvořené burzovní ceny. Stát má veškeré páky, aby na to dosáhl. Kdyby chtěl. Česko v roce 2021 spotřebovalo kolem 62 TWh elektřiny a pouze z uhlí a jádra se vyrobilo téměř 70 TWh. Ročně se z ČR vyváží cca 10 TWh, které se klidně mohou obchodovat na burze. Okolní státy si ceny elektřiny pro své občany a svůj průmysl zkrotit dovedly, tam s tím vlády problém neměly. Bohužel tady na to vláda celou dobu nechce slyšet a tváří se jako by nevadilo, že obyvatelstvo kvůli tomu brutálně zchudne a řada firem krachuje.

Psali jsme: Musíme tvrdě vyjednávat. Evropu zbytek světa nenávidí. Bartuška v ČT navrhl strategii Konec srandy. Exšéf ČEZu k cenám elektřiny, burze, Fialovi. Odhalil vše „Hladový nemá daleko k tomu, aby vzal do ruky klacek“. Bojoval proti uzávěrám, teď Jakub Olbert přišel s peticí za zákaz vývozu elektřiny Dost výmluv? ,,Burzovní přirážka” elektřiny: Odhaleno, co v TV neřekli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.