Bude nářek. Turek vypustil, jak by to mělo být s Lipavského ministerstvem

07.10.2025 13:55 | Monitoring

Je to pravděpodobné, ale ne potvrzené. Filip Turek naznačil, že by měl být ministrem zahraničí. To zřejmě způsobí velké mrzení u těch, kdo proti tomuto scénáři v nedávné době brojili, jako například končící ministr za TOP 09 Ženíšek. Někteří dokonce začali vymýšlet, jak se Turka zbavit.

Bude nářek. Turek vypustil, jak by to mělo být s Lipavského ministerstvem
Foto: Filip Turek
Popisek: Filip Turek

Před ustavující schůzí poslaneckého klubu strany Motoristé sobě se Filip Turek vyjádřil, že je pravděpodobné, že bude zastávat pozici ministra zahraničí, tedy by ve funkci nahradil Jana Lipavského. „Vypadá to pravděpodobně, ale určitě to nechci potvrzovat,“ řekl Turek před kamerami.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 4527 lidí
To, že z europoslance, kterému zvolením zaniká mandát, bude ministr zahraničí, se bude některým asi velice zajídat. Například končícímu ministrovi pro vědu a výzkum Marku Ženíškovi, který včera prohlašoval: „Pevně věřím, že Filip Turek jako ministr zahraničí je pouhá spekulace. To by bylo totiž stejné, jako kdyby pyroman dostal na starosti hasiče. Takovou ostudu si naše země nezaslouží.“

Nebo pirátce Klusové. „Okamura na vnitru, Klausův učeň Nacinka na životním prostředí, automobilový závodník s dětmi Turek ministr zahraničí a Klempíř ministr kultury. Jestli tohle přežijeme, už nás nic nezlomí. Poprvé spoléhám, že Andrej není úplný sebevrah,“ pravila.

Také z řad médií přišla stížnost, konkrétně od Jána Simkaniče z Deníku N. „Vybrat za mezinárodního diplomatického reprezentanta země člověka bez jakékoliv kvalifikace s hajlovací minulostí včetně sběratelství nacistických předmětů a s pověstí domácího násilníka je v tak vyhrocené válečné době a při rozkymáceném demokratickém Západu fantastický nápad ku službě vlasti,“ ironizoval.

„Nácek, chronický lhář a lamač dívčích prstů bude nejspíše ministr zahraničí. Tento národ je v mnohém opravdu marný,“ odsoudil pak Turka a i celé Česko lidskoprávní aktivista Jaroslav Miko. „Klempíř ministr kultury a Turek ministr zahraničí? Asi začnu balit kufry,“ přidal se zpěvák Samir Hauser. U něho začal spekulovat režisér snímku Velký vlastenecký výlet, jak oba Motoristy z funkce odstranit. „Oba se dají snadno odstranit: Dáš jim čichnout k lajně a pak uděláš fotky, jak po sobě močej.“

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Vadil by vám Filip Turek jako ministr zahraničí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

