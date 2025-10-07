Bude nářek. Turek vypustil, jak by to mělo být s Lipavského ministerstvem

Před ustavující schůzí poslaneckého klubu strany Motoristé sobě se Filip Turek vyjádřil, že je pravděpodobné, že bude zastávat pozici ministra zahraničí, tedy by ve funkci nahradil Jana Lipavského. „Vypadá to pravděpodobně, ale určitě to nechci potvrzovat,“ řekl Turek před kamerami.
Nebo pirátce Klusové. „Okamura na vnitru, Klausův učeň Nacinka na životním prostředí, automobilový závodník s dětmi Turek ministr zahraničí a Klempíř ministr kultury. Jestli tohle přežijeme, už nás nic nezlomí. Poprvé spoléhám, že Andrej není úplný sebevrah,“ pravila.
Také z řad médií přišla stížnost, konkrétně od Jána Simkaniče z Deníku N. „Vybrat za mezinárodního diplomatického reprezentanta země člověka bez jakékoliv kvalifikace s hajlovací minulostí včetně sběratelství nacistických předmětů a s pověstí domácího násilníka je v tak vyhrocené válečné době a při rozkymáceném demokratickém Západu fantastický nápad ku službě vlasti,“ ironizoval.
„Nácek, chronický lhář a lamač dívčích prstů bude nejspíše ministr zahraničí. Tento národ je v mnohém opravdu marný,“ odsoudil pak Turka a i celé Česko lidskoprávní aktivista Jaroslav Miko. „Klempíř ministr kultury a Turek ministr zahraničí? Asi začnu balit kufry,“ přidal se zpěvák Samir Hauser. U něho začal spekulovat režisér snímku Velký vlastenecký výlet, jak oba Motoristy z funkce odstranit. „Oba se dají snadno odstranit: Dáš jim čichnout k lajně a pak uděláš fotky, jak po sobě močej.“
“Téměř jisté je, že příštím ministrem zahraničí by se měl stát Filip Turek.”— Ján Simkanič (@Simindr) October 6, 2025
autor: Karel Šebesta