Podepište, že nebudete topit uhlím. A klient ČSOB se vzepřel

ČSOB se chlubí tím, že „motivuje“ své klienty k zeleným řešením a nejinak se staví také ke svým firemním zákazníkům, kterým slibuje, že jim „pomůže spočítat uhlíkovou stopu podnikání“ a podporuje je v přechodu k „bezuhlíkovému fungování“ včetně nahrazení vnitřních uhelných zdrojů ve firmě. Co to znamená ve skutečnosti? Majitel firmy Fedog Ivo Solnař pro ParlamentníListy.cz popsal, jak mu při návštěvě banky přistála na stole k podepsání „uhelná doložka“. „Bylo mi vysvětleno, že se v podstatě zavážu bance, že ve firmě nebudu topit uhlím,“ říká klient a podnikatel s tím, že kdyby po podpisu tuto podmínku porušil, čekaly by jej vážné důsledky.

ČSOB, která je dceřinou společností belgické KBC Bank, v posledních letech dává najevo, že někteří její klienti u ní mohou narazit, pokud nebudou vyhodnoceni, že nemají dostatečně zelený přístup. ČSOB jako vůbec první banka v Česku již v červnu 2021 ukončila financování uhelných projektů a nepodílí se na financování, pojištění ani poskytování poradenských služeb v oblasti výroby elektřiny založené na spalování a těžbě uhlí a u firem není neobvyklé, že bankéři posuzují dopad jejich činnosti na životní prostředí, což pak ovlivňuje úvěrová rozhodnutí.



„Jsme si vědomi toho, že změna klimatu je jednou z největších globálních výzev pro 21. století. Proto jsme v rámci své environmentální odpovědnosti přijali řadu dalších opatření s cílem vytvořit zdravější životní prostředí a zpomalit tempo globálního oteplování přechodem na nízkouhlíkové hospodářství. Skupina ČSOB bude nadále aktivně podporovat tvorbu energie z obnovitelných zdrojů, bezpečnou mobilitu, cirkulární ekonomiku apod. Naproti tomu jsme s ohledem na zásady udržitelného podnikání zpřísnili podmínky pro obchodní transakce,“ píše banka.

ČSOB v rámci své firemní politiky píše, že se již nechce podílet na financování, pojištění nebo poskytování poradenství týkajícího se „výroby elektřiny z uhlí, dálkového vytápění a těžby uhlí“. „Dále nebudeme financovat ani pojištěním či poradenstvím podporovat takové společnosti, které: v případě nových zákazníků mají jakoukoli část své kapacity výroby energie spojenou se spalováním uhlí; v případě stávajících zákazníků mají více než 25 % své výrobní kapacity energie spojenou se spalováním uhlí,“ informuje dále.



Nebudete ve své firmě topit uhlím, žádá ČSOB firmy

Poté, co Solnařova firma využívala factoringové financování firmy od ČSOB již 4 rokem, jej během loňského roku kontaktoval jeden ze zaměstnanců banky s požadavkem o doplnění běžných údajů týkajících se jeho firmy a na domluvené schůzce mu pracovníci banky sdělili, že „je potřeba podepsat“ také dodatek obsahující jakousi „uhelnou doložku“.



„Bylo mi vysvětleno, že se v podstatě zavážu bance, že ve firmě nebudu topit uhlím. A pokud bych to porušil, znamenalo by to porušení smluvních podmínek a oni by mě přestali financovat pohledávky a vše bych musel doplatit,“ shrnuje Solnař, jaký dokument mu společnost ČSOB Factoring předložila k podepsání.

Zdroj: Webové stránky ČSOB

Majitel firmy Fedog s takovýmto postupem ČSOB nesouhlasil a odpověděl jí, že nepovažuje za pravomoc banky, aby jeho firmě určovala, čím má topit. „Pokud používám palivo pro vytápění svého objektu, které mi umožňuje používat česká legislativa, tak nevidím jediný důvod, proč by mi do toho měla banka jakkoliv mluvit,“ říká pro ParlamentníListy.cz s tím, že přestože jeho firma aktuálně uhlí nevyužívá, vadí mu především samotný přístup banky.



Po odmítnutí akceptace podmínek této „uhelné doložky“ mu měla pracovnice banky následně říct, že jej bude kontaktovat manažer. Stát se tak mělo poté, co se již Solnař rozhodl část svých produktů u ČSOB přesunout – a dle jeho slov mu možná i proto bylo nakonec řečeno, že daný dodatek, zavazující jeho firmu k nevyužívání uhlí, podepisovat nemusí. I přes takovouto otočku banky se však již po zkušenosti s jednáním ČSOB Solnař rozhodl přejít kompletně ke konkurenční bance, kde jej nic podobného podepisovat nenutili.

Zdroj: Webové stránky ČSOB

„Pokud by se mi to znovu pokusili podstrčit, tak bych určitě hledal alternativu,“ avizoval Solnař, že by se rozhodl v případě opakování situace změnit i svou novou banku a doplňuje, že doufá, že do budoucna podobné finanční produkty jeho firma ani potřebovat nebude.

„Uhlím netopím, ale jedná se mi hlavně o princip. Banka mi vůbec nemá co povídat do toho, čím já budu ve firmě topit. To je mimo její pravomoc. Banka s tím nemá mít co společného,“ dodává k celé situaci majitel firmy Fedog Ivo Solnař.



Přechod k „bezuhlíkovému fungování“

Jejich firmy podle ČSOB mohou „přispívat k udržitelnosti“ právě nahrazením vnitřních uhelných zdrojů ve firmě, přechodem na obnovitelné zdroje energie, „zapojením prvků oběhového hospodářství“ či snížením emisí oxidu uhličitého u vozového parku.

„Skupina ČSOB podporuje své klienty v jejich přechodu k bezuhlíkovému fungování. Pomoc spočívá v získávání veřejné podpory na energetické úspory a další projekty snižující emise,“ dodává banka.

Zdroj: Webové stránky ČSOB

Avizuje též, že od roku 2030 již nebude financovat či poskytovat pojištění a poradenské služby energetickým společnostem, které mají „jakoukoli kapacitu výroby energie založené na uhlí“.



ČSOB se prezentuje, že právě ona je „důležitou hnací silou reálné ekonomiky“. „Jako finanční instituce jsme důležitou hnací silou reálné ekonomiky. Přispíváním k ekonomickému blahobytu, tj. nabídkou půjček, pojištění a správy aktiv můžeme řídit sociální a environmentální vliv našich operací a významně přispět k dosažení pozitivních výsledků. Při provádění naší strategie udržitelnosti se zaměřujeme na místní komunity a ekonomiku. Jsme si vědomi dopadu našich operací na společnost a reagujeme na společenské potřeby a očekávání vyváženým, relevantním a transparentním způsobem,“ uvádí.



ČSOB dodává, že se „obecně nechce podílet na financování, pojištění nebo poskytování poradenských služeb v oblasti výroby elektřiny z uhlí, dálkového vytápění a těžby uhlí“. Otázkou však po zkušenostech, které popsal majitel firmy Fedog, zůstává, nakolik svou protiuhelnou politiku skupina hodlá nadále aplikovat i ve vztahu vůči firmám, které se přímo nepodílejí na energetice, ale chtějí mít topení uhlím v záloze pro případ potřeby.

ParlamentníListy.cz se s žádostí o reakci a upřesnění podmínek ČSOB ve vztahu k firemním zákazníkům týkajících se využívání uhlí obrátili na tiskové oddělení banky, odpověď redakci ovšem nedorazila.

