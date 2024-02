„Vykoupí pole. A co tam budou nadnárodní firmy pěstovat?“ Farmáři odhalují

reklama

Poněkud stranou je nyní situace v Německu a zvláště v Bavorsku.

Váhající Němci?

Masivní protesty zemědělců a speditérů, zdá se, poněkud ustaly. Probíhají zákulisní jednání, stovky a tisíce lidí vyčkávají. Zatím zde nedošlo k naplnění slov bavorského předsedy vlády Markuse Södera, která vykřkl na setkání s protestujícími před zhruba 14 dny v Norimberku, že začnou blokovat dovoz zemědělských produktů do ostatních částí spolkové republiky. Bavorsko je rovněž jedinou zemí, kde o víkendu neprotestovali řidiči městské hromadné dopravy. Na rozdíl od Saska či Durynska, kde výstražný protest způsobil od pátku do neděle doslova chaos. A to řidiči autobusů či tramvají pohrozili, že přenesou svůj protest do pracovního týdne, což by pro německá města byl výrazný problém.

Ještě že němečtí strojvedoucí přerušili toto pondělí stávku a od úterý mají tzv. mírovou dohodu do začátku března. Ve spojení s řidiči MHD by totiž totální stávky zcela ochromily Německo. A to tu ještě nebylo. Do té doby, konkrétně 3. 3. 2024, existuje tzv. mírová povinnost a nemůže tedy dojít ke stávce. Je však možné, že třeba velmi odbojní Sasové zkusí protesty takříkajíc za provozu, třeba právě rozšiřováním letáků a informací.

Jaro bude tedy v Německu velmi horké. Zdá se, že se celkově hraje o čas, v začínajícím jaru se budou muset alespoň někteří zemědělci pustit do prací na polích a loukách.

Nejnovější informace o protestech zemědělců je ze sobotního Bremenhavenu, kde situace eskalovala do té míry, že policie začala vytlačovat stávkující z centra. Jak uvedla televize NDR, celkem 70 kusů techniky, které se zde objevily, zcela spontánně se pokusila dostat z města, aby neblokovaly nedělní provoz. To je precedens a první aktivní reakce státních orgánů.

Ve Francii se situace vymyká kontrole

Největší protesty v západní Evropě jsou samozřejmě ve Francii. Tam na křižovatkách hoří pneumatiky, sláma a hnůj, vystříkávají se celé budovy státní správy močkou a blokují se dovozy zemědělských produktů ze severní Afriky. Třeba rajčata se dovážejí jak z Maroka, tak Senegalu a zemědělci v tom oprávněně vidí základní útok na evropskou zemědělskou samostatnost.

Zatím si Francouzi „vyboxovali“ odpuštění poplatku ze zelené nafty, malé ústupky v dovozu surovin a oddálení dohody EU se sdružením jihoamerických států MERCOSUL. Z Argentiny, Brazílie, Paraguay a Uruguaye by totiž podle plánu Bruselu měly plynout do Evropy zemědělské výrobky, především hovězí maso a soja, navzdory prohlášení o zelené planetě a ochraně amazonského pralesa či Pantanalu.

Zemědělci upozorňují, jak v distribuci zeleniny bylo téměř odstraněno Řecko, ale i balkánské státy. „Papriky, rajčata, okurky či cukety zaplňuje hydroponické pěstování v Beneluxu, ale také ve Španělsku a čím dál více také v severní Africe a Sahelu,“ stěžují si němečtí i francouzští zemědělci, ale nenacházejí vyslyšení.

Farmáři: Vykoupí nám pole a ...

Protesty ale probíhají i v Beneluxu a zvláště v Belgii, kde se blokuje významný přístav. Vážný odpor je zaznamenáván v Itálii, Polsku, Slovensku či v Rumunsku. Státy východní Evropy odkazují na bezbřehý dovoz levných produktů z Ukrajiny, což rozkolísává národní trhy. I když Brusel vyhlásil návrat k určitým ochranářským opatřením, zemědělci chtějí okamžité jednání, a nikoliv neupřesněný výhled. Nejedná se zdaleka jen o obilí, ale i brambory, kuřecí maso, cukrářské a masné výrobky, potravinářské oleje. Nejde tedy jen o jednu komoditu.

„Zdá se, že začíná další fáze přerozdělování, kdy nadnárodní společnosti levně vykoupí půdu od krachujících zemědělců,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz nejmenovaný zemědělec z Tachovska. „Rostou obavy, že by to pak nebylo o žádném Green Dealu, ale naopak třeba o geneticky upravených rostlinách a v pozdější fázi i hospodářských zvířat.“ Zemědělci rovněž upozorňují, jak raketově roste přidávání hmyzí bílkoviny do potravin. Prý už „to jede“ v případě granulátů a konzerv pro psy a kočky. „Podívejte se někdy na složení. Už nyní se v potravinářství běžně používají barviva, získávaná z hmyzu,“ konstatuje zemědělec. A jeho přeshraniční kolega z Bavorska dodává: „Už to cpou všude. Červená barva v mnoha jogurtech a tvarozích je z hmyzu. A nedávno jsme tu měli kauzu čokoládových KINDER produktů, že se prý údajně do toho přidávají pomletí šváby a dokonce jejich výkaly, které údajně mají dělat čokoládu nadýchanější. To nevymyslíte…“ Dokonce má po Německu kolovat materiál In diesel Lebensmitteln sind bereits Insekten. A je to soupis poměrně rozsáhlý, zahrnující známé a oblíbené značky, které máme i u nás.

