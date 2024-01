„Zničení lidstva, ovládnutí světa.“ Protesty Němců odhalily zlou pravdu o potravinách

reklama

Zemědělci v Německu se rozhodli protestovat kvůli chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu a proti konci dalších úlev. Jak někteří uvádějí, v posledních letech se prý stali otroky byrokracie. V pondělí tak na protest blokovali po celé zemi řadu silnic a dálnic. Neprůjezdné byly i některé hraniční přechody. Čeští zemědělci Zdeněk Jandejsek, Jan Veleba i Luděk Radil odpověděli na otázky, jak vnímají protesty německých zemědělců, zda jsou podle nich oprávněné a jestli němečtí zemědělci bojují i za „jejich věc“.

Zelený úděl? Likvidačními nařízeními způsobí nedostatek potravin vlastní produkce…

Na otázku, jak vnímá protesty německých zemědělců, odpověděl jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů, exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Zdeněk Jandejsek: „Protesty německých zemědělců jsou reakcí na nesmyslné řízení zemědělské politiky EU a vlastní vlády, která na základě zelených nesmyslů slouží světovým globalistům, kteří se pokoušejí likvidovat lidskou populaci s cílem ovládnout celý svět a nastolit novou totalitu,“ nebral si servítky.

Protesty jsou podle něj rozhodně oprávněné. „Zemědělcům jde o to, aby Evropa byla nadále soběstačná a zrušil se Zelený úděl, který svými likvidačními nařízeními způsobí nedostatek potravin vlastní produkce, sebere zemědělcům práci a kvůli kterému budeme nuceni dovážet ještě více potravin, v některých případech třeba i nepříliš dobré kvality,“ říká Zdeněk Jandejsek.

Protesty německých zemědělců dle jeho mínění bojují i za naše zemědělství. „Jejich požadavky jsou i našimi požadavky, jde nám přece o udržení životního prostředí, a to je v souladu s vyváženým produkčním zemědělstvím, které půdu zúrodňuje. Úhory a mulčování trávy zhoršují úrodnost půdy a zapříčiňují oteplování krajiny,“ vysvětlil na závěr předseda představenstva akciové společnosti Rabbit CZ Zdeněk Jandejsek.

Zdeněk Jandejsek

Spolková vláda bude muset reagovat… A co naši oboroví představitelé?

„To už nejsou běžné protesty, ale akce překračující zákon, akce masívního odporu evropského významu, na který bude muset spolková vláda reagovat,“ říká další exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba a dodává: „Tyto (pondělní) akce jsou opravdu nevídané svým rozsahem po celém Německu, jichž se zúčastnilo určitě více než 10 000 vozidel (traktorů a jiných dopravních prostředků), které blokují dálnice a dva hraniční přechody s Českou republikou. Konkrétně v Mnichově se zúčastnilo cca 5000 vozidel, Hamburk hlásí 2000 vozidel, Kiel 1400 vozidel!“ dodal konkrétní čísla, která získal od kolegy přímo z Německa.

I podle Jana Veleby jsou protesty rozhodně oprávněné. „Už ten obrovský rozsah odpovídá za mě – jsou oprávněné! Spolková vláda se rozhodla postupně zrušit daňové úlevy na zemědělskou naftu. Dále měla v úmyslu zrušit osvobození od daně z motorových vozidel a v budoucnu by tak museli zemědělci platit daň z každého traktoru a zemědělského vozidla. Nechci zabíhat do podrobných čísel, která má Klub 2019 k dispozici, ale v případě zrušení podpor (dotací) podle plánu by zemědělci přišli o 10 procent svých ročních příjmů. Spolková vláda doufala, že v tomto roce ušetří přibližně 900 milionů eur,“ vysvětlil Jan Veleba.

Také odpověděl na otázku, zda němečtí zemědělci bojují také za „jejich věc“, tedy vlastně za české zemědělce.

„Když se na vaši otázku podívám čistě z pragmatického pohledu, tak se musím ptát, jaká vlastně ona ‚naše věc‘ je, jak ji definují představitelé profesních organizací v čele se zákonem ustavenou Agrární komorou ČR. Ti jak vidno premiéra a ministra zemědělství podporují a ba co dím, kryjí,“ říká a vysvětluje: „Jak jinak si vyložit účast prezidenta Agrární komory ČR a předsedy Zemědělského svazu ČR 27. listopadu 2023, kteří dělali premiérovi Fialovi a ministru Výbornému doprovod při prohlídce krav bratra vicepremiéra Jurečky. V den celostátní výstražné stávky vlastně dali najevo podporu Fialy, kterému nevěří přes 80 procent lidí a Výborného, který se ztrapňuje svou nevědomostí. A jako člen vlády nechává v klidu Tomáše Prouzu, který je viceprezidentem Hospodářské komory ČR a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Navíc je i hlavním lobbistou zahraničních obchodních řetězců a poradcem ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely, který je zodpovědný za jmenování šéfa ČOI,“ vyjmenovává Jan Veleba a dodává:

„Abych uzavřel – němečtí zemědělci svoje akce stupňují, před tím blokovali hlavní město Berlín a za naši věc určitě bojují, ale naši oboroví představitelé za to nemohou. Spíš budou mít starost, jak svou nečinnost českým zemědělcům vysvětlit.“

Jan Veleba

Problém je v celé Evropě. A jak je to s dotacemi?

K tomu, co se ohledně zemědělství v Německu nyní odehrává, se vyjádřil i předseda představenstva Zemědělského družstva Vysočina Zbýšov Luděk Radil. „Protesty německých zemědělců sleduji již od prosince a jsem v očekávání výsledků jejich snahy. Myslím, že jejich protesty jsou oprávněné a na tom je vidět, že to nejsou jen nespokojení Češi a že nejen čeští velcí zemědělci mají problém s krácením dotací. Ten problém je znát, že je v celé Evropě (Holandsko, Francie atd.), bez rozdílu velikosti farem. Je vidět, že i německý zemědělec, pokud bude mít kráceny dotace, není schopen za stávajících ekonomických podmínek vyrábět potraviny za konkurence schopné ceny. Což zase potvrzuje naše názory na chybné nastavení dotačních podmínek v Česku,“ říká Luděk Radil a vzkazuje: „Jestliže chtějí mít naši politici levné potraviny, a jak je vidět nejen politici u nás v Česku, ale i v Evropě, tak se musíme smířit s tím, že je budeme dotovat. A Evropa si zvolila prostředníka pro dotace potravin zemědělce. Ale ti jsou jen částí nákladů na výrobu potravin. Kdyby bylo na nás, tak žádné dotace nechceme a budeme vyrábět bez nich. Ale za jiné ceny. Evropští politici, a teď hlavně ti naši, si nás prostřednictvím dotací vzali jako své rukojmí, a tím s námi manipulují, jak potřebují. Když nás chtějí utlumit, tak nám je seberou, když někde potřebují přitlačit, tak je dají. To nemá nic společného s vyváženým podnikatelským prostředím. Dalo by se o tom mluvit a psát dlouho, ale na to asi není prostor,“ vysvětluje.

Zopakoval, že protesty zemědělců jsou podle něj rozhodně oprávněné. „Jednoznačně ano, už jen z toho nesystémového pohledu. Udělá se rozhodnutí a neřeší se koncepce, nedostatečně se to komunikuje s odbornou veřejností atd. Chybí dlouhodobá koncepce, co se vlastně chce anebo nechce, aby se tady dělalo. Je otázka, jestli se to vůbec ví. Což určitě platí o našich politicích. To je alespoň moje zkušenost s diskusí s některými zejména z vládnoucích stran,“ říká.

Luděk Radil si též myslí, že němečtí zemědělci vlastně protestují i za ty české. „Já myslím, že ano, protože oni jako velká evropská země, a i počet zemědělců jako voličů v Německu, má určitě výrazně větší sílu než v Čechách, kde bohužel agrární sektor z hlediska voličské základny představuje necelá dvě procenta voličů. A to pro naši vládnoucí pětku je zcela minoritní záležitost. Tím chci říci, že oni na rozdíl od nás nejsou opomíjenou skupinou voličů,“ vysvětluje a dodává: „Bohužel, je smutné, když vidíme jak strana, která vždycky zastávala venkov, a sice KDU, tak se od venkova díky svém předsedovi distancovala a sám její předseda, aby se vyhnul přímé konfrontaci, tak se uklidil na jiné ministerstvo, než aby se zastával svých voličů. Myslím, že dle současných preferencí je to vidět. A je mi smutno i z toho, jak naše profesní organizace vyklidily pole, než aby se vztyčenou hlavou tvrdě hájily zájmy svých členů. Nemluvím za jen sebe, ale mluvím za své kolegy, kteří jsou otráveni z nečinnosti,“ uzavírá Luděk Radil nepříliš radostně.

