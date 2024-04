Nad regály bez banánů Čechům došla slova. A peníze

reklama

Obešli jsme několik plzeňských supermarketů a zaznamenali prázdné regály, vyšší ceny i určitou nervozitu některých spotřebitelů, kteří berou dostatek banánů za zrcadlo nové, polistopadové éry.

„Co budu dávat dětem k svačině,“ ptá se na pohled zoufalá maminka. „Avokádo, mango nebo nashi nestačí,“ vypočítává svědomitě snad proto, aby se kolem dokola pochlubila, co si doma vlastně všechno mohou dovolit.

„A je to tady,“ směje se muž středního věku. „Pivo je zdražený, banány taky, ještě se vrátí komouši, a je konec světa. Katastrofa!“ Lidé kolem se jej snaží uklidnit.

Jistě si vzpomínáte na teenagerský úlet „až přijdou banáni“, kde se vysmívali předlistopadové době, kdy bylo podle nich všechno na příděl, a ještě s velkým štěstím.

Kdo si počká, ten se dočká

Pro okomentování situace ParlamentníListy.cz vyzvaly zemědělského odborníka Petra Havla, který uvedl, že „banány jsou nejkonzumovanější ovoce na světě. Ve všech zemích je to ovoce číslo jedna. Jedinou celosvětovou výjimkou je Česká republika, kde na prvním místě v konzumaci jsou jablka. Nemusíme tedy kupovat banány, ale o něco dražší jablka. První věc je, že ceny ovoce a zeleniny jsou nejtypičtější ceny, jejichž kolísání nahoru a dolů je velmi výrazné a rychlé. Jinými slovy, to, co platí jeden týden, tak za další týden nebo čtrnáct dní ne a rozdíly mohou být v desítkách procent. Prostě, jestliže jsou v jeden čas ceny banánů pro někoho drahé, tak když počká, dočká se lepší, nižší ceny. Ale pak se to zase může změnit a cena stoupne“.

Podle agrárního odborníka Havla záleží samozřejmě na tom, v jaké zemi je jaká úroda, kdy to tam dozraje a kdy se dostanou na náš trh. „Prostě je normální, že ceny ovoce a zeleniny takto různě létají. A jestliže je to nejkupovanější ovoce na světě, tak se změny na trzích a u pěstitelů musejí projevit. Jaké jsou tedy důvody? Je to samozřejmě klima. Víme, že padají teplotní rekordy, jak je někde výraznější sucho nebo záplavy. Banány se pěstují hlavně v rozvojových zemích. Tam moc technologií, jak se bránit výkyvům počasí, pochopitelně není. Důvodem jsou tedy hlavně výkyvy počasí. Objevilo se také, že jeden z druhů banánů měl nějakou nemoc, které se vědci a spotřebitelé děsili, že ta odrůda zcela vymizí. To tedy momentálně není onou příčinou. A odrůd banánů je velmi mnoho.“

Svět plný banánů

Hlavní příčinou chvilkového propadu banánů je tedy počasí, a tak se musí počkat. „My jsme si to v posledních letech zvykli přičítat energetice a covidu. Prostě neklimatickým příčinám. Takže je třeba připomenout, že klimatické příčiny tady vždy byly, jsou a také budou. A stanou se významnější, protože se počasí mění a zemědělci na to nejsou připraveni rychle reagovat,“ uvedl Petr Havel.

Spíše symbol než potravina

Pravda ovšem je, že řadu lidí to rozkolísalo. I kdyby zmizela jablka, pomeranče či citrony, tak by to lidi tak nešokovalo, jako je to u banánů. Přitom jeden kus, koupený třeba ve večerce, přijde na pět až osm korun. V českých kuchyních se banán příliš neusadil, snad jen v cukrárnách a kavárnách, kde se přidává do zmrzlinových a ovocných pohárů. Ale dá se v klidu nahradit. A přesto je situace neveselá.

To v oblastech, kde se banány pěstují, je to jinak. Zpracovává se z nich speciální mouka, listy se používají jako podložka pro řadu jídel. A protože jsou poměrně vydatné, jsou pro výživu tamních obyvatel strategické a tam by to byla katastrofa, pokud by se banány hromadně neurodily.

„Šlápli jsme si na své kuří oko,“ upozorňuje jeden ze zemědělců na severním Plzeňsku. „Pro nás je prostě banán něco jako ukazatel současné konzumní politiky. Je levnější než jablko, a to je k neuvěření. Pokud by stál o něco víc, žádná katastrofa se samozřejmě konat nebude. Je to ale symbolické.“

Sníst, nebo vyhodit?

„Ano, banány za bolševika byly podpultovkou,“ hodnotí situaci starší důchodkyně, která krouží kolem zbytku banánů a nechce se jí „jít“ do načernalých, namačkaných plodů. Říká se, že až čtvrtina z nich se nakonec vyhodí, jak jsou pomačkané. To je ekologie naruby. Ekologové rovněž upozorňují na pracovní podmínky na plantážích a také na způsob sklizně, kdy se sklízejí nezralé trsy, které se ponořují do speciální kapaliny, která zamezí dozrávání banánů po cestě. Takže jen ten opravdu čerstvý, v tropických a subtropických oblastech koupený na tržišti, má tu správnou chuť, kterou běžní Evropané příliš nepoznají.

