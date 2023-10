V háji. Výroba v ČR a Německu. Takové výsledky ještě nebyly

reklama

světlo světa zpráva banky J.P.Morgan, největší banky v USA a banky s největší tržní kapitalizací na světě. Týká se takzvaného PMI, tedy Purchasing Managers' Index (Index nákupčích, hrubě přeloženo). PMI je index, který měří převládající trendy jak ve výrobě, tak ve službách a zda trh expanduje, nebo se naopak smrskává. Používají ho (spolu s dalšími ukazateli) manažeři, analytici i investoři.

Index J.P.Morgan se zaměřuje výhradně na výrobu. Stejně jako ve dvou předchozích čtvrtletích je průmysl v útlumu, protože klesala jak výroba, tak zakázky i zaměstnanost. Pokles zaznamenaly eurozóna, Velká Británie i Kanada. Naopak růst zaznamenala Čína a Indonésie. V USA se zvýšila produkce a počet pracovních míst, poklesl ale objem nových objednávek. Banka dodává, že v číslech ovšem není zahrnuta Indie a Jižní Korea, protože zveřejnily svá čísla příliš pozdě.

Celková hodnota indexu je 49,1. Pro vysvětlení, pokud je index nad hodnotou 50, trh expanduje. Naopak pod touto hodnotou se smršťuje. Výsledek 49,1 je lepší než ten srpnový, který byl 49 celých. Jak ale banka připomíná, je pod hodnotou 50 už třináctý měsíc v řadě. Všech pět podúdajů, ze kterých se index tvoří, pak ukazují, že celkový výkon jde dolů.

Celosvětová výroba klesala už čtvrtý měsíc v řadě. Zvýšila se jen v osmi z 29 sledovaných zemí včetně Číny a USA. Naopak klesala v Japonsku, Velké Británii, Kanadě, Brazílii a eurozóně. Za poklesem stál menší počet přijatých objednávek a také to, že se firmy zbavují nahromaděného inventáře. „Zatímco pokles zaznamenaný v eurozóně, Japonsku a Velké Británii byl velký, v USA byla kontrakce mírná,“ poukazuje banka.

Co rostlo? Nu, například ceny. Již v srpnu byl index cen vstupů 51,2 a v září se ještě zvýšil na 52,5. S tím také souvisí zvýšení cen zboží, i tam došlo ke zvýšení ze srpnových 50,5 na 51,6, což značí další inflaci.

Pokles výroby a nových objednávek se pak promítl do zaměstnanosti, kdy poprvé po devíti měsících celkový počet pracovníků poklesl. Konkrétně v Číně, eurozóně a Velké Británii, naopak v USA a Japonsku zaměstnanost v sektoru šla nahoru.

Tato data však nebyla to, co na sociálních sítích různé komentátory zaujalo. Byl to především graf, který ukazuje výrobní PMI u různých zemí. Na první pohled je z něho totiž vidět, kdo ve výrobě vede. A kdo je naopak na chvostu.

A summary of the latest PMI surveys for manufacturing industry worldwide.

50+ ?? expansion

sub-50 ?? contraction

Russia???? at the top, US???? -ve, Germany???? at the bottom! pic.twitter.com/nWbYrIM5TH — Tony Norfield (@StubbornFacts) October 3, 2023

Od srpna si dle indexu velice polepšilo Rusko, které v grafu vede. Signifikantní zlepšení zažil také jeho soused Kazachstán a pak ještě Indonésie. Malá zlepšení lze pak pozorovat u Číny, Filipín a Řecka, na svém zůstal Myanmar. Pouze lehké zhoršení pak zaznamenaly Spojené státy, jejich soused Mexiko, Vietnam, Irsko a Turecko. Všechny zmíněné země jsou na tom lépe, než je světový průměr.

Následují Brazílie, Austrálie, Japonsko, Kolumbie, Thajsko, Španělsko, Kanada, Malajsie, Itálie a Tchaj-wan. Tyto země mají mezi 49 a 47 body (Tchaj-wan ještě o něco méně), tedy zhoršení u nich je, ale není takové. Velký skok však nastává u Velké Británie, která má naopak něco přes 44 bodů.

Pak už následují Polsko, Francie a Nizozemí, které jsou nad průměrem eurozóny. Ta samotná má něco nad 43 bodů. A ještě pod tímto výsledkem je Česká republika, která se přiblížila 41 bodům a za ní jsou už jen Rakousko a Německo se shodným výsledkem pod 40 body. Potvrzuje se tak, že co se týče výroby, nálada v obou německy mluvících zemích je na bodu mrazu.

Německé PMI je pak nejhorší za dobu měření i v oblasti výstavby, kde za září spadlo na 39,3.

Good Morning from #Germany, where the construction sector is really crashing. The German PMI Construction Index fell to 39.3 in Sep from 41.5 in Aug, and the lowest level since statistics began. pic.twitter.com/TBvdTPKJpM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 5, 2023

