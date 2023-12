Výjezdní povolenky! Sedět na zadku budete, pro klima. Hlavně chudí. Je návrh

Do roku 2040 lze podle cestovní kanceláře Intrepid Travel očekávat, že dojde v rámci „ochrany klimatu“ k zavedení nástroje, který lze označit jako výjezdní povolenky v podobně takzvaných „uhlíkových pasů“, jež by lidem přidělovaly roční „uhlíkový limit“, po jehož vyčerpání by již nemohli cestovat. Cílem v příštích letech prý bude rovněž zajistit, aby hlavně chudí museli „sedět doma na zadku”. Letenky zdraží natolik, aby si je chudí nemohli dovolit.

Vyučující na University of Westminster v Londýně a doktorand z univerzity v Leedsu Ross Bennett-Cook pro server The Conversation popsal, že „existují obavy, že návrat k běžnému stavu již vykazuje neblahé ekologické a sociální důsledky“ a je třeba s tím něco učinit.



Cestování má být podle doktoranda specializujícího se na antropologii cestovního ruchu problémové v tom, že „produkuje přibližně desetinu emisí skleníkových plynů, které jsou příčinou klimatické krize“.

„Negativní dopady cestovního ruchu na životní prostředí jsou tak závažné, že někteří navrhují, aby byly nevyhnutelné drastické změny našich cestovních návyků,“ tvrdí Bennett-Cook a podkládá to návrhem od cestovní kanceláře Intrepid Travel, jež ve své zprávě jmenovala jako řešení na „udržitelné cestování“ takzvané „uhlíkové pasy“. Ty jsou podle Intrepid Travel otázkou blízké budoucnosti, pokud chce cestovní ruch „přežít“.



„Uhlíkový pas“ má každému přidělit jeho roční „uhlíkový limit“, který nebude moci daný člověk překročit a půjde o jakousi výjezdní povolenku, která má snížit uhlíkovou stopu na hlavu do roku 2050 pod 2 tuny.



Zpráva společnosti Intrepid Travel předpovídá, že uhlíkové pasy budou realitou již do roku 2040 a bude se i přistupovat k tomu, aby si chudší lidé nemohli dovolit cestovat jako nyní.

„Osobní limit emisí uhlíku se stane novým normálem, protože politika a hodnoty lidí se stanou hnací silou éry velkých změn,“ tvrdí australská společnost Intrepid Travel s tím, že už si nebudeme moci dovolit cestovat, jak se nám zlíbí. Dále ve své zprávě uvádí, že „odborníci“ navrhují omezit emise uhlíku na 2,3 tuny ročně.



Bennett-Cook poznamenal, že aby se snížily emise CO2 z letecké dopravy, bude muset dojít ke zdražování cen letenek každoročně o 1,4 procenta, což by některé lidi od cestování letadlem odradilo, jelikož by si jej pak nemohli dovolit.



Zatímco klimatičtí aktivisté doufají v to, že chudším lidem znemožní cestovat letecky, tak takovéto plány hatí zájem lidí o přepravu a to, že ceny letenek naopak klesají, díky čemuž si dnes může dovolenou dovolit mnohem více lidí než dříve.

Zakročit tak, aby lidé nemohli cestovat, jak chtějí, se rozhodly vlády některých evropských zemí. Výzkumník specializující se na cestovní ruch v tomto ohledu připomíná dubnové zvýšení daní pro cestující na krátkých trasách a ve starších letadlech v Belgii, francouzský zákaz vnitrostátních letů na krátké vzdálenosti, pokud lze stejnou cestu absolvovat vlakem za dvě a půl hodiny nebo méně, a španělské váhání nad tím, že podobné omezení, jež utne poptávku lidí po cestování letadly, zavede také. Nekloněna by tomu prý byla i většina společnosti v sousedním Německu.



Kromě letecké přepravy má dojít i na tu námořní a zejména na výletní lodě. Podle zprávy společnosti Intrepid Travel se dá očekávat, že do mnohých oblíbených destinací nepůjde vycestovat vůbec a na turisty čeká tak akorát „virtuální dovolená“.



Do roku 2040 podle tvrzení této cestovky přejde mnoho oblíbených destinací do virtuální podoby. Pandemie covidu-19 prý již lidem dobře ukázala, jak se dá „cestovat z křesla“ prostřednictvím 360stupňových videí.

Namísto toho, aby si zajeli do Itálie na espresso v Benátkách či zaletěli na Island obdivovat polární záři, prý do roku 2040 dle této společnosti bude stačit, abyste si nasadili brýle pro virtuální realitu a „budete na dovolené“. Zpráva sice uznává, že z takového „turismu" nebudou stejné zážitky jako v reálném světě, ale takovéto „cestování“ má mít „pozitivní dopad na životní prostředí“.



„Dovolenkáři by se měli připravit na změnu svých cestovních návyků již nyní, dříve, než jim bude tato změna vnucena,“ doporučila také cestovní společnost.







FOTO: Zpráva společnosti Intrepid Travel a představa, jak budou lidé „jezdit na dovolenou“

Podobně laděná budoucnost není výmyslem pouze této cestovní společnosti, ale zaznívá také ze sousedního Německa od filozofa, sociologa a politologa Helgeho Peukerta, jenž sepsal manifest, v němž žádá zavedení přídělového systému na benzín a naftu, „absolutní přednost“ pro cyklistickou a vlakovou dopravu, bourání silnic a dálnic, zákaz výletních lodí, nízkonákladových leteckých společností, které prodávají dostupné letenky, zákaz všech letů do tisíce kilometrů a nad tři tisíce kilometrů a zavedení přídělového systému, umožňujícího jen jeden zpáteční let ročně.



Profesor, radící aktivistické skupině Letzte Generation (Poslední generace), také doporučil, aby došlo k redukci armády, a mezi nápady lze nalézt i zdanění oxidu uhličitého, přičemž by daň ve výši 5 procent ročního příjmu platili lidé za každou tunu nad limit stanovený na 2 tunách CO2 ročně.

