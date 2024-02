Z 249 Kč sleva na 249 Kč. Albert se hájí, ale foto nelže

Přestože v poslední době roste obliba nakupování zlevněného zboží, existují i takové slevy, bez nichž by se čeští zákazníci zřejmě raději obešli. Jednou z takových akcí je sleva Albertu na prací prášek, který supermarket prodával v „akci“ za 249 Kč a zákazníkům s pomocí žluté akční cenovky tvrdil, že jej mají o polovic levnější. Realita však byla taková, že o žádnou slevu nešlo a totožných 249 Kč prášek stál i před „slevou“. Albert se hájí a ParlamentnímListům.cz popsal, jak je něco takového možné. Vysvětlení obchodu však drhne – foto nelže.

Skutečná, zlevněná cena, vycházející z nejnižší ceny za posledních 30 dní, jak to ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele účinná od loňského ledna, by při takovéto akci přitom měla činit 74,60 Kč a cola by tak měla stát o více než 20 korun méně.

Že se něco takové děje v prodejnách Albert, si všímají čeští spotřebitelé poměrně často a „akční zlevněné zboží“, jež je prodáváno za stejnou cenu jako předtím – či dokonce vyšší – objevila rovněž redakce ParlamentníchListů.cz.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin Během prosince i ledna jsme sledovali ceny v Albertu v několika jeho pobočkách a zjistili jsme, že zejména mezi drogistickým zbožím se objevovalo hned několik položek, které byly dokonce propagovány coby zlevněné, přestože u nich ceny zůstaly stejné či stouply.

Příkladem může být prací prášek Rex za 249 korun, u nějž Albert tvrdil, že je v „akci“ a je zlevněn o polovinu z 499 Kč. Realita však byla taková, že o žádnou slevu nešlo a 249 korun stál i před „slevou“, jelikož právě to byla nejnižší cena za posledních 30 dní. Skutečná 50procentní sleva by však znamenala pokles ceny na 124,50 Kč.

Podobně na tom bylo také další zboží. Odstraňovač skvrn Vanish PowerGel 200 ml řetězec prodával v „akci“ za 179 Kč, přičemž 179 Kč byla i původní nejnižší cena za posledních 30 dní. U něj však Albert nezašel tak daleko a netvrdil, že je „sleva“ ze 179 korun na 179 korun pokles ceny o 50 procent. Zákazníkům se tentokrát snažil sdělit, že jde o slevu pouze o 10 procent.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin Slevu o 30 procent, která opět žádnou slevou nebyla, jelikož se cenovka nehnula ani o korunu níže oproti nejnižší ceně za posledních 30 dní, pak hlásala cenovka u pracího prášku Vanish Oxi Action za 319 korun. Přestože 319 korun stál tento prášek v průběhu posledních 30 dní před slevou, Albert uváděl, že jej zlevnil ze 459 korun.

Albert se brání

„Akci“, bez které by se asi zákazníci rádi obešli, následně hlásala také akční cedulka u pracích kapslí Ariel All in 1 v 44kusovém balení. Tyto kapsle byly Albertem nabízeny v „akci“ za 399 korun ze 799 korun a – přestože supermarket tvrdil, že jsou v 50procentní slevě – skutečnost byla taková, že v rámci „akce“ naopak zdražily. Nejnižší cena za posledních 30 dní totiž nebyla uvedených 799 korun, nýbrž 379 korun.

Reálně tak prací kapsle Albert zdražil o 6 procent a zákazníkům s pomocí žluté akční cenovky tvrdil, že je mají o 50 procent levnější.

ParlamentníListy.cz supermarket Albert požádaly o vyjádření, a tázaly se jej, jak je možné, že některé slevy v jeho prodejnách nevycházejí z nejnižší ceny za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, což ukládá platná novela zákona o ochraně spotřebitele.

Naší redakci na tento dotaz odpověděl PR tým Albertu s tvrzením, že již „aktuální cenovky v prodejnách Albert komunikují ceny i slevy odlišným způsobem“.

Fotogalerie: - Zakupy w Polsce „Vyfocená cenovka je tedy pravděpodobně neaktuální, a pokud byste znovu zavítali do prodejny, uvidíte jinou cenovou komunikaci,“ odpověděl PR tým Albertu a připojil také příklad podoby nových akčních cenovek, které se již u části zboží nacházejí.

Foto nelže

Dali jsme tedy na radu PR týmu Albertu a skutečně jsme znovu zavítali do prodejny Albert, abychom se na novou cenovou komunikaci tohoto obchodního řetězce podívali. A ze snímků, které jsme v ní pořídili, posuďte sami, nakolik jsou již cenovky, které vám v tomto článku ukazujeme, „neaktuální“.

Tak třeba K2r čistič pračky jsme nalezli „zlevněný“ o „43 procent“ na 89,90 Kč. Z kolika? Nepřekvapivě byla nejnižší cena za posledních 30 dní u tohoto výrobku totožných 89,90 Kč.

Fotogalerie: - Jurečka zatím nepadl A jen kousek vedle jsme aktuální „cenovou komunikaci“ Albertu poznali u pracích ubrousků K2r, jež byly v „akci“ dokonce dražší o korunu oproti nejvýhodnější ceně za posledních 30 dní.

Odpověď Albertu naší redakci dorazila odpoledne 31. ledna. Pořízené cenovky, které uvádíme pod reakcí PR týmu Albertu jsou z 1. února – vyfocené jsou tedy až po obdržení „rady“, abychom se zašli do prodejny Albertu znovu podívat.

Dle novely zákona o ochraně spotřebitele, účinné od loňského ledna je povinností prodávajícího, aby u výrobků ve slevě spotřebitele informoval o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů.

Fotogalerie: - Začala schůze V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Spotřebitel tak má možnost porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na výjimky, jimiž jsou výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby, jako jsou například některé druhy potravin, které většinou najdete označené s informací „spotřebujte do“ či jsou určené k okamžité spotřebě.

