Zlevnila by ruská ropa benzín? Odpověď vás možná překvapí

Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Nápad Tomia Okamury na opětovný odběr ruské ropy vyvolal nevoli v opozičních řadách. „Měl byste to jako premiér jasně odmítnout. Nebo snad s takovou kolaborantskou spoluprací s Moskvou, jak ji prosazuje pan Okamura, souhlasíte?“ napsal Petr Fiala Andreji Babišovi na dovolenou.
Pane @AndrejBabis, nerad zase ruším na dovolené, ale víte, že @tomio_cz chce odebírat plyn a ropu z Ruska? Měl byste to jako premiér jasně odmítnout. Nebo snad s takovou kolaborantskou spoluprací s Moskvou, jak ji prosazuje pan Okamura, souhlasíte? pic.twitter.com/6znf7l1XxR— Petr Fiala (@P_Fiala) April 11, 2026
Europoslankyně Danuše Nerudová se nechala slyšet, že by sáhla do marží rafineriím, které na litru benzínu vydělávají 6 až 7 korun. To bohužel nejde, protože český stát žádné rafinerie nevlastní, alespoň prozatím. Spekuluje se, že PKN Orlen není spokojen s profitabilitou Unipetrolu a uvažuje o prodeji českému státu, uvedl podcaster Michal Půr v podcastu Insider. Unipetrol byl prodán během vlády Vladimíra Špidly v roce 2004. Firmě patří všechny rafinerie na českém území.
12. 4. 2026. Den, kdy se Danuše Nerudová dozvěděla, že Česká republika žádné rafinérie nevlastní.?????? pic.twitter.com/OutevwmrUP— Michal von Reichenberg ???? (@Michal73287034) April 13, 2026
Českou ropnou soběstačnost posílil nově vybudovaný projekt TAL-PLUS, který navýšil kapacity západní cesty. Česko je díky tomu nezávislé na dodávkách z ropovodu Družba, ze kterého už skoro rok do Česka nic neproudí. Hlavním dovozcem ropy do ČR byl v roce 2025 Ázerbájdžán, přímé dovozy z Ruska klesly na jednu osminu objemu roku 2023. Mezi velké dovozce se v posledních letech zařadil Kazachstán, jedenáctý největší producent na světě. Ruská ropa je momentálně dražší než americký Brent, ale i kdyby nebyla, ParlamentníListy.cz upozorňují, že český zákazník by byl odkázán na cenovou politiku soukromých rafinerií a čerpacích stanic. Levnější surovina neznamená automaticky nižší cenu při tankování, ale spíše větší prostor pro marži zpracovatelů a prodejců.
Vláda kontroluje maximální marže čerpacích stanic od minulého týdne. Každý den vychází nový cenový strop, pro dnešní den je nastaven na 41,67 Kč pro benzín a 44,36 Kč pro naftu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.