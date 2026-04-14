Zlevnila by ruská ropa benzín? Odpověď vás možná překvapí

15.04.2026 8:51 | Komentář
autor: Jan Novotný

Levnější ropa by zlevnila benzín? Ve skutečnosti to ale tak jednoduše nefunguje. I kdyby se do Česka znovu dovážela levnější ruská ropa, řidiči by to na cenách u pump pravděpodobně vůbec nepocítili. Důvod je jednoduchý: stát totiž nevlastní rafinerie ani většinu čerpacích stanic. Ceny tak neurčuje vláda, ale soukromé firmy, které mohou levnější surovinu promítnout spíše do svých marží než do cen pro zákazníky.

Foto: Youtube OMV
Popisek: Rafinerie ve Schwechatru

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 5208 lidí
 Někteří čeští politici vidí možné řešení vysokých cen pohonných hmot v dovozu ruské ropy. Nakloněn by tomu byl třeba předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), který se opírá o výroky rakouských představitelů. Ti naznačují, že až skončí válka na Ukrajině, bude možné dodávky ruské ropy obnovit. Premiér Andrej Babiš na včerejší tiskové konferenci potvrdil, že česká vláda o dovozu surovin z Ruska v této chvíli neuvažuje. Vláda chce cenu paliv řešit jinými způsoby. Okamura vyhlásil stav legislativní nouze, Sněmovna tak může projednat vládní návrh zákona, který umožní regulovat ceny pohonných hmot nařízením.

Nápad Tomia Okamury na opětovný odběr ruské ropy vyvolal nevoli v opozičních řadách. „Měl byste to jako premiér jasně odmítnout. Nebo snad s takovou kolaborantskou spoluprací s Moskvou, jak ji prosazuje pan Okamura, souhlasíte?“ napsal Petr Fiala Andreji Babišovi na dovolenou. 

 

Europoslankyně Danuše Nerudová se nechala slyšet, že by sáhla do marží rafineriím, které na litru benzínu vydělávají 6 až 7 korun. To bohužel nejde, protože český stát žádné rafinerie nevlastní, alespoň prozatím. Spekuluje se, že PKN Orlen není spokojen s profitabilitou Unipetrolu a uvažuje o prodeji českému státu, uvedl podcaster Michal Půr v podcastu Insider. Unipetrol byl prodán během vlády Vladimíra Špidly v roce 2004. Firmě patří všechny rafinerie na českém území.

 

Českou ropnou soběstačnost posílil nově vybudovaný projekt TAL-PLUS, který navýšil kapacity západní cesty. Česko je díky tomu nezávislé na dodávkách z ropovodu Družba, ze kterého už skoro rok do Česka nic neproudí. Hlavním dovozcem ropy do ČR byl v roce 2025 Ázerbájdžán, přímé dovozy z Ruska klesly na jednu osminu objemu roku 2023. Mezi velké dovozce se v posledních letech zařadil Kazachstán, jedenáctý největší producent na světě. Ruská ropa je momentálně dražší než americký Brent, ale i kdyby nebyla, ParlamentníListy.cz upozorňují, že český zákazník by byl odkázán na cenovou politiku soukromých rafinerií a čerpacích stanic. Levnější surovina neznamená automaticky nižší cenu při tankování, ale spíše větší prostor pro marži zpracovatelů a prodejců.

Vláda kontroluje maximální marže čerpacích stanic od minulého týdne. Každý den vychází nový cenový strop, pro dnešní den je nastaven na 41,67 Kč pro benzín a 44,36 Kč pro naftu. 

 

Článek obsahuje štítky

Babiš , benzín , Havlíček , nafta , Okamura , pohonné hmoty , ropa , Rusko , válka na Ukrajině , Nerudová , ceny benzínu , ruská ropa , rafinerie , ceny nafty

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by český stát koupit nějaké rafinerie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Svoboda slova

Kde byla vaše podpora svobody slova, když jste vypínali weby nebo když útočíte na ty, co vyjádří svůj názor a nazýváte je třeba svoločí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

