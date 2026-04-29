Vidlák: Babiš se snaží. Ale tohle může nastat na podzim

Dnes se pojďme pro začátek bavit čistě prakticky, protože krize v Hormuzském průlivu zatím nekončí. Nechme politiku stranou, pojďme skutečně prakticky. Co se ve vašem okolí zatím projevuje, pokud jde o ceny paliv, zejména u podnikatelů?
Popsal bych to jako napjaté očekávání. Projevuje se to především tím, že vám nikdo nedá nabídku na své produkty či služby s nějakou delší platností. Čtrnáct dní ti garantuju cenu, ale pak nevím. To je teď nejčastější věta, kterou v byznysu uslyšíte.
Stejně tak, vždycky, když se ekonomická obloha na obzoru zatahuje temnými mraky, začnou všichni urychlovat svoje investice, aby peníze utratili, dokud ještě mají nějakou hodnotu. Teď je přesně taková chvíle. Myslím, že řemeslníci i obchodníci teď zažívají zvýšený zájem. Vždycky pak ale peníze dojdou a o to větší bývá propad tržeb.
Možná bychom měli probrat i to, co všechno se z ropy vyrábí. Jaká je podrobná situace, pokud jde o tyto výrobky?
Z ropy se dělá ÚPLNĚ VŠECHNO! A co se nedělá z ropy, to se dělá ze zemního plynu. Žijeme ve vrcholu doby ropné. Celý svět jede na ropu a zemní plyn. Ropa je základní surovina prakticky pro všechny plasty, od igelitek až po Lego (akrylonitrilbutadienstyren). Na kilo libovolného výrobku potřebujete násobek kilogramů ropy. Dokonce i na kilo prasete potřebujete kromě čtyř kilogramů žrádla i pár litrů nafty. Kilo chleba je také vyfutrované (kromě vysoké marže hytlermarketů) nějakým tím benzínem. Dokonce ani Vaše vyměšování se dneska neobejde bez plastového prkýnka a plastových kanalizačních a vodovodních trubek. Jen na Ukrajině to nahrazují zlatem. To se prý v poslední době osvědčilo.
Pokud jde o zemědělství – v jakém horizontu bychom asi mohli mít problémy?
Letos mají zemědělci ještě větší problém se suchem. Máme výjimečně suchý březen a duben. Naštěstí nemáme nadprůměrné teploty. Pokud bude sucho trvat a budou podprůměrné výnosy, budou mít zemědělci o to větší problémy, koupit na podzim potřebná hnojiva pro další sezónu. Cena tuny nejběžnějšího "ledku" neboli dusičnanu amonného stoupla ze sedmi na deset tisíc korun už teď. Pokud vím, nikdo teď nenakupuje, všichni věří, že se to tam v Perském zálivu urovná a ceny klesnou. Zatím je to asi správná taktika. Střílet se přestalo, horečně se opravuje a čekání trhy ještě chvíli vydrží. Ale jestli znovu začnou lítat rakety, budou na podzim všichni nostalgicky vzpomínat na dnešní ceny.
Už jsme to řešili, nicméně pojďme tu myšlenku aktualizovat. Pokud by nastalo zdražování potravin v obchodech, co by měl Babiš udělat, aby obstál?
Sehnat levný plyn a levnou ropu, pokud to jde. Třeba od bratia Slováků, těm už teď zase Družba funguje, když Zelenskému zaplatili devadesát miliard výpalného...
Mimochodem, na tom nejlépe vidíte, jaký žabař byl turecký Erdogan. Tomu platila EU "jen" 5 miliard euro za utažený kohoutek s migranty. Zelenský za utažený kohoutek s ropou dostal dvacetkrát tolik.
Dokonce mám pocit, že Babiš už to dělá. Takhle totiž čtu jeho návštěvu v Azerbajdžánu. Zařizuje tam ruskou ropu, ale faktura přijde od Alijeva. Bruselský vlk se nažere rusofobie a koza českého průmyslu zůstane celá, aby ji němečtí majitelé mohli dál dojit až dosucha.
Když už jsme nakousli zemědělství, zahlédl jsem dnes titulek, že Česko bojuje za dotace pro Agrofert, zatímco EU chce omezovat dotace velkým zemědělským firmám. Má to čtenář chápat tak, že je okrádán Babišem?
Agrofert vám za ty dotace dá Vodňanské kuře za sedmdesát korun i s marží německého marketu. Malí producenti vám za ty dotace dají kuře za dvě stovky.
A co se týče dotací na rostlinnou výrobu, ta je dneska tak nastavená, že je úplně jedno, jestli pole oře traktorista, který je zároveň soukromým zemědělcem a nebo traktorista, který je zaměstnancem koncernu Čechy - Morava - Slezsko. Celý ten křik kolem dotací je pořád stejný. Máme u nás početnou skupinu těch, kteří nesklízejí ani tak obilí, jako dotace. A protože se všechno zdražuje, potřebují dostat víc. A aby mohli dostat víc, musí se někomu ubrat. Třeba Babišovi.
Chtěl jsem probrat komunitní centrum, které chystáte na jižní Moravě, pověstnou „sýpku“. Ale četl jsem, že člen ODS z Brna ji chce zapálit. To je snad nějaký hoax?
Ale kdepak hoax. Když jsem ohlašoval tento projekt na síti X, napsal mi pod to pan Šimoník doslova: "Božínku, to bude dobře hořet." Je to výhružka? Přání všeho špatného? Blbý vtip od blbého Modroptáka? Nevím... ani policie by nevěděla. Ani soud by nevěděl.
Víte, jaký je rozdíl mezi Husákem a Šimoníkem? Husák vás nechal na pokoji, pokud jste nechali na pokoji jeho. Šimoník naopak je připraven škodit i těm, kteří si ho nevšímají.
Řekněte, Dane, zcela upřímně: chcete hostit českou alternativu v komunitním centru na Moravě. To vám asi nikdo neuvěří, že jste úplně rezignoval na další politické působení?
V roce 2021 jsem po volbách, které vyhrál Fiala, řekl, že musíme mít vlastní média. A jedno takové jsem založil. Vidlákovy kydy mají celorepublikový, ba i přeshraniční dosah. Čtenáři mi pomohli. Pak, když jsem měl dosah, jsem řekl, že musíme mít vlastní politiku. Takovou, aby opravdu reflektovala zájmy dolních deseti milionů občanů. A tak jsem jedno takové hnutí založil. Čtenáři mi pomohli. Hnutí Stačilo! existuje, má na čtyři roky zajištěné financování a já mám rád, když nás soupeři podceňují. S o to větším ohňostrojem pak můžeme přijít.
A teď, po volbách, říkám, že potřebujeme "obsadit" veřejný prostor, podobně jako kdysi obrozenci postavili Národní divadlo. Kolegové ve Stačilo! mi vyšli vstříc, vzali na sebe moji práci, abych měl volné ruce na tento projekt a čtenáři mi opět pomohli. Konečně máme tři nohy. Máme média, máme politiku a teď budujeme veřejný prostor. Jedno druhé doplňuje.
A co si budeme povídat... v této zemi, co si neuděláte sám, to nemáte (smích)
Prezident Petr Pavel si přeje, aby vznikly Spojené státy evropské. Vznikla kolem toho vřava. Vždyť prezident takové postoje prosazuje stále, včetně zavedení jednomyslného hlasování v EU. Co koho překvapuje?
Mě to nepřekvapilo vůbec. Jen jsem nepochopil, proč zároveň Petr Pavel tak horuje za zbrojní výdaje. Neměl by přesně tohle řešit ten jeho evropský superstát? Proto to přece vzniká, ne? Evropská jednota byla zapořebí z jediného důvodu. Aby se dalo šturmovat na Rusa. Nikdo nikdy jiný důvod ke sjednocení nedal. Na obchodování, sjednocování norem a bezvízový styk evropský superstát nepotřebujete. Ten potřebujete jen proto, abyste měl jednotnou armádu a jednotný generální štáb, který pak kostmi chudáků pohnojí stepi od Užhorodu až po Moskvu.
My zatím můžeme přemýšlet, jestli si svou inspiraci Petr Pavel našel v Dolfim, Napoleonovi, Vilémovi II. Karlovi XII., teutonských křižácích a nebo v Čingischánovi. To jen, abychom věděli, jak ten jeho blbej nápad asi dopadne a jaké to pro nás bude mít důsledky. Je totiž rozdíl, jestli tady doma budeme makat na říšský válečnáý průmysl a nebo jestli půjdeme v první linii.
Mám takovou ideu. Může to být tak, že vstřícnost k sudetským Němcům, kterou projevují například Brňané, je přímo propojena s představou, že by u nás měl vládnout někdo jiný, aby ti „hloupí Češi“ nekazili německé či jiné představy o budoucnosti? Nemohu si pomoct.
Myslím, že je to zbytečně komplikovaná úvaha. Když se dostanete na lokajské místo, je to vlastně velmi dobré bydlo. Neděláte skoro nic, jen zrcadlíte majestát svého pána, plat je dobrý, livrej blyštivá, odměny za poklonkování pravidelné. Je to lepší, než vyrazit do nejisté budoucnosti. Je proto lepší na plebs nadávat, než ho vést. Je lepší se odrodit, než se postavit na vlastní nohy. U nás stejně všechny cesty vedou k Bílé hoře.
Za pozvání sudetoněmeckého landsmanšaftu je prostě odměna, nikoliv trest. Tohle by se v Srbsku nemohlo stát, tam by Uhdeho za ten zvací dopis někdo v noci majznul.