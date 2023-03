„46 na dřevo a bydlíš. Zn.: Záchod vedle sporáku.“ Nájemné, Ukrajinci, ČR

reklama

Zatímco makléři, majitelé a developeři hlásí ochlazení prodejů bytů, pronájmy jedou naplno. Přebytek volných jednotek na trhu však vede k tomu, že ceny pronájmů některých bytů nabývají až bizarních výšin. A nejde přitom o žádné luxusní kousky nebo výjimečné lokality. I malometrážní byty na okrajích měst se pronajímají za desítky tisíc.

ParlamentníListy.cz prozkoumaly situaci v Praze a v Hradci Králové. Hlavní město pulzuje energií a láká obyvatele kvůli lepším pracovním příležitostem, zatímco Hradec Králové je krajská metropole označovaná dlouhodobě za jedno z nejlepších měst pro život v celé republice.

Co se týče cen pronájmů bytů, obě města se od sebe výrazně neliší. Praha ale jednoznačně vede v nabídce bytů, které si jen s velmi bujnou fantazií lze představit jako místa vhodná k žití. Výjimkou nejsou malometrážní plochy, které nedosahují ani 20 m2. I tyto byty však mají své zájemce a pronajímají se za částky, které vzhledem k velikosti a vzhledu lze nazvat neadekvátní…

Malý byt = velké starosti

Děčínská ulice, Praha 8. Dle popisu inzerátu na serveru sreality.cz „krásný světlý byt 1+kk o celkové ploše 11 m2. Nabízí obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelnu se sprchovým koutem a toaletou“. To vše za 11 500 Kč, bez vybavení, bez kauce a provize.

„Standardně bývá kauce ve výši dvou nájmů, provize pak ve výši jednoho nájmu,“ sdělila ParlamentnímListům.cz realitní makléřka Eva Sychrovská ze společnosti REMAX Reality. Když tedy sečteme i první nájem, který se většinou platí dopředu, v tomto konkrétním případě jsme na částce 46 000 korun. A to bez vybavení!

Extrémně malé byty, jako je tento, mají však dle makléřky často problém vhodné vybavení sehnat: „Pokud je byt takhle maličký, málokdy do něj pasuje standardní nábytek. Pohovka musí být menší, skříně a stolky také. Prodejci nábytku nemají tyto druhy nábytku běžně na skladě, a tak se nový uživatel bytu může ještě načekat, než bude moci pořádně bydlet,“ vysvětluje makléřka. Malý byt tak podle ní přináší paradoxně velké starosti: „Žádný velký komfort v takovém minibytě nelze čekat. Nájemníci se musejí často rozmýšlet, jaký nábytek oželí, protože třeba kuchyňský stůl se židlemi zabírá zbytečný prostor na úkor pohovky, popř. postele. Bojuje se prakticky o každý centimetr.“

I maličké byty však mají své zájemce, a je jich prý dost: „Nejčastěji studenti, těch je hodně, protože koleje nestačí. Navíc koleje zdražily, takže najmout si byt vyjde jen o kousek dráž. Přidanou hodnotou je soukromí. Leckdo upřednostní doslova krcálek, jen aby se nemusel sdílet prostor s ostatními,“ říká Eva Sychrovská. Další nájemníci minibytů se prý vyskytují mezi vytíženými pracujícími: „Lidé, co pracují od nevidím do nevidím, na směny, ti, kteří se chodí domů jen umýt a vyspat. Těch je taky dost.“ Jsou prý mezi nimi často i zahraniční dělníci, i když zájem o tyto nájemce mezi majiteli příliš velký není. „Často dostanu od majitele výslový zákaz přijímat poptávky od Ukrajinců, Moldavanů, Rumunů apod. Do inzerátu to veřejně napsat nemohu, takže do telefonu většinou sdělím, že už podepisujeme smlouvu s někým jiným,“ krčí rameny makléřka.

Šestnáct metrů a sdílená pračka

Redakce ParlamentníchListů.cz prostudovala server Sreality.cz opravdu důkladně, přičemž se zaměřila na ty nejmenší byty. Zajímalo nás, za kolik jsou majitelé ochotni minibyty, kde se člověk často sotva otočí, pronajímat.

Další zajímavý případ jsme našli na Černém Mostě. V prvním patře panelového domu s výtahem lze nalézt 16 m2 „velký“ byt. Tentokrát je vybavený, inzerát však uvádí, že pračka, sušička a žehlicí prkno jsou společné. Popis je to dost nejasný, zřejmě lze očekávat, že tyto věci bude nájemce sdílet s ostatními lidmi v domě, popř. na patře. Pokud vás to láká, připravte si každý měsíc 16 500 korun. Tolik vás vyjde nájem v tomto minibytě se všemi poplatky včetně internetu. ParlamentníListy.cz kontaktovaly makléře Igora Chotinského, který byt nabízí, aby se ho zeptaly na pár otázek. Nezvedal však telefon a neregoval ani na SMS.

Výše uvedená makléřka Eva Sychrovská nám k tomu řekla, že makléři většinou jen vykonávají vůli majitelů: „Pokud jste ho chtěli konfrontovat s cenou, tak by vám stejně tvrdil, že je to přání majitele. Možná by vám dal mimo záznam za pravdu, ale pokud majitel chce pronajímat za tuto cenu, makléři nezbyde nic jiného, než tak učinit. Koneckonců, jde mu o provizi. I když sám může vědět, že cena je přemrštěná, nemá zájem na snížení, protože dolů by mu šla i provize. A tak se prostě čeká na vhodného nájemce, protože ten stejně nakonec přijde. Kolikrát máte opravdu ošklivý nebo nevyhovující byt, až si říkáte, kdo to může chtít. Ale bydlení je lidská potřeba, takže to vždy někdo vezme,“ vysvětluje Eva Sychrovská.

Ve Freyově ulici ve Vysočanech jsme pak našli jeden z větších bytů. Skýtá 22 m2, opět je k mání nevybavený a za nájem 18 500 Kč může být váš. Narozdíl od bytu na Černém Mostě má však aspoň vlastní pračku...

WC vedle sporáku za 11 tisíc

Nejbizarnější byt však nabízí makléřka Jana Princová v Hradci Králové. Byt v revitalizovaném panelovém domě poblíž centra sice vypadá velmi pěkně a je i plně vybaven. Stačí se v podstatě jen nastěhovat. Otázkou však je, kdo by chtěl bydlet na osmnácti metrech čtverečných a každodenně se u jídla dívat na záchodovu mísu. V tomto bytě totiž architekt vyřešil malý prostor tak, že sprchu a WC umístil bezprostředně vedle kuchyňské linky. A ani se nenamáhal použít neprůhlednou zástěnu...

Na kolik vás vyjde tohle dobrodružství? Na 11 300 korun měsíčně. Nejprve však musíte zaplatit pětadvacetitisícovou kauci a desetitisícový poplatek jako provizi makléřce...

„Tento byt jsem viděla v nabídce už několikrát,“ okomentovala tento případ makléřka Eva Sychrovská. „Zřejmě si ho vždy někdo pronajme jen na kratší dobu. Manažeři, studenti na ERASMU a podobně.“ Jako využití pro lékaře, manažera nebo studenty uvádí tento specifický byt i samotný inzerát. Nechť si každý zodpoví sám, zda by za to ty peníze dal...

Ber, nebo nech být

Na to, proč jsou nájmy tak vysoké a jak se bude situace na trhu s byty vyvíjet dál, se ParlamentníListy.cz zeptaly Sdružení nájemníků České republiky.

„Dostupnost nájemního bydlení je u nás nejhorší v Evropě. Tento druh bydlení nebyl žádnou vládou podporován. Bydlet ve vlastním se stalo standardem, kdy na toho, kdo bydlel v nájmu se koukalo tak trochu skrz prsty. Většina měst a obcí svůj bytový fond navíc zprivatizovala, i proto podíl nájemního bydlení tvoří v Čechách pouze 21 %, což nás řadí spíše na východ Evropy (k Lotyšsku, Bulharsku) než na západ. Např. podíl nájemního bydlení v Německu je více než 50 %, v Rakousku 45 % a ve Švýcarsku je to dokonce 60 %,“ řekla ParlamentnímListům.cz Mgr. Lenka Veselá, advokátka a místopředsedkyně spolku. „Poslední roky navíc ceny nemovitostí rostly, hypoteční úvěry byly levné a spousta lidí se tak rozhodla investovat nejenom do vlastního bydlení, ale také do dalších nemovitostí, aby uložili finanční prostředky do tzv. investičních bytů.“

Dostupných nájemních bytů byl dle tvrzení Lenky Veselé již před vypuknutím války na Ukrajině nedostatek, ale příchod uprchlíků situaci ještě více umocnil: „K tomu se přidaly problémy s drahými energiemi, zdražováním a inflací. Zdražilo se vše, zboží i služby a s tím se samozřejmě zvýšilo i nájemné. Většina občanů již nesplňuje podmínky pro získání hypotečního úvěru a výše úrokových sazeb je pro řadu zájemců o koupi neakceptovatelná. Mnoho lidí tak volí bydlení v nájmu, než ve vlastním, čímž se zvýšila poptávka po nájemních bytech. Proto se i cena nájemného stále zvyšuje, meziročně o 20–30 %,“ uvedla Veselá.

Nájemníci jsou prý v nevýhodné situaci: „Vzhledem k tomu, že se standardně uzavírají nájemní smlouvy na rok, je obrana nájemce proti zvyšování nájemného nad rámec zákona prakticky nulová. Nulová je i obrana nájemce proti ostatním protiprávním jednáním pronajímatele.“ O tom se prý většinou mlčí. „Nájemci mají totiž strach, že pokud se ozvou, o bydlení opět přijdou. Pronajímatel je v dnešní době k nájemci v pozici ber nebo nech být, obzvláště ve velkých městech.“

Dle Lenky Veselé jde o problém systémový, který je špatně nastaven už v samém zárodku: „Paradoxně na tuto politiku přispíváme všichni prostřednictvím příspěvku na bydlení. Dokud nebude existovat pro všechny závazná cenová mapa nájemného, tak jak tomu je např. v Německu a nevyřeší se situace s řetězením nájemních smluv na dobu určitou, situace se nezmění. Nehledě na výstavbu nových bytů, která v současnosti obecně vázne. Stručně řečeno, dokud bude poptávka po nájemních bytech převyšovat nabídku, není důvod, aby výše nájemného klesala. Je potřeba, aby se posílila pozice nájemců, kteří chtějí v bytech bydlet dlouhodobě,“ vysvětlila ParlamentnímListům.cz místopředsedkyně Sdružení nájemníků Lenka Veselá.

