„Budete nám ****** ve Valdicích.” Romský pochod na Ukrajince skoro na krev

„Tohle jste nikdy nechtěli vidět. Situace se řítí někam, kde je to opravdu nebezpečné. Romové masivně podléhají ruskému dezinfu a v brněnském Bronxu začínají pořádat ,pochody na Ukrajince',“ napsal na svůj Facebook brněnský aktivista a bývalý náměstek primátora Matěj Hollan, který za vyhrocenými spory mezi Ukrajinci a Romy vidí ruskou propagandu.

„Šla z toho hrůza. Naštěstí asi žádné Ukrajince nepotkali, snad ani auto s UA SPZ,“ dodal ještě s tím, že se situace může už velmi lehce zvrtnout do něčeho strašného a vyzval radnici, aby jednala s lidmi z romské komunity.

„Je nutné razantně posílit hlídky městské a státní policie v oblasti, aby tam byly nonstop přítomné a okamžitě tyto zárodečné pogromy zarazily. Tohle je naprosto nepřijatelné a nesmíme dovolit, aby to eskalovalo,“ bojí se Hollan.

Při pohledu na video jednoho z přítomných Romů, se ale strachu nelze ubránit.

„Pojďte ven! Čuráci, pojďte ven, vy zmrdi,“ huláká jeden z přítomných Romů hned na úvod videa, které se objevilo na sociální síti Facebook.

Video je k dispozici také ZDE.

„Budete napadat děcka?“ ptá se další z přítomných zřejmě s odkazem na údajné napadení romského dítěte, které mělo spustit celou akci.

„Budete nám kouřit banány ve Valdicích,“ nebral si servítky další z Romů, který viděl Ukrajince už v jedné z našich nejtvrdších věznic zřejmě jako společníky přítomných Romů.

„Zkurvený banderovci,“ odkazoval další pokřik na ukrajinského nacionalistu, který se ale těší na Ukrajině stále značné oblibě.

„Nebudete napadat naše děti,“ zazněla opakovaně další připomínka údajného napadení romského dítěte Ukrajinci.

„Stalo se to teď, tak jsme tady. Tak to máte udělat v každym městě,“ objasnil další hlas důvod shromáždění a vyzval k podobnému řešení i obyvatele dalších měst.

„Podpalovat malý děcka, tak to jo,“ připomněl zřejmě jeden z účastníků konflikty na sporných ukrajinsko-ruských územích z roku 2014 (na Donbasu existuje tzv. Alej Andělů, kde jsou pohřbeny děti, oběti konfliktů. pozn. red.).

Je ale třeba také uvést, že ne všichni Romové sdílí názory těch, kteří se sešli v Brně před ukrajinskou ubytovnou.

„Nejsem pro uplatňování kolektivní viny. To, co Romové zažívají - zažíváme - dnes sami Romové uplatňují na Ukrajincích. Obviňují z toho vlády, které situaci Romů neřešily. Tohle je špatně, Romové! Ano, jsem pro řešení, ale takovýmhle způsobem ne. Sami děláte to, co se vám příčí a to ukazování prstem na všechny, když někde někdo něco udělá. A vy, majorito, čtěte! Nejsme všichni Romové pro takový způsob řešení,“ napsala pod video jedna z Romek.

Na situaci v Brně reagoval před pár dny, ještě před zveřejněním tohoto videa, i ředitel romské organizace Romodrom, což je občanské sdružení založené v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika.

„Brzy jsme však zjistili, že téma sociálního vyloučení se netýká pouze romské populace, ale je mnohem širším problémem a čítá mnohem větší skupiny obyvatel,“ píše se na jejich webu.

Ředitel této organizace Nikola Taragoš řekl v této souvislosti v rámci rozhovoru pro iDnes.cz, že se nejedná o etnický konflikt, ale sociální.

„Je to problém dvou největších menšin, komunit, které zde žijí. A je zcela nevyhnutelné, že k třecím plochám dochází a bude docházet často. Je mi často kladena otázka, zda se blížíme francouzskému modelu. A já musím říct, že v něm už dávno jsme.“

Podle něj se totiž Ukrajincům pomohlo hned a na Romy se desítky let zapomíná.

K vidění na Facebooku byly ale i reakce, které se podivovaly nad tím, že takto dlouhý a hlasitý protest, probíhající uprostřed noci, unikl pozornosti Policie.

„Hele, neměl by možný pokus o pogrom přivolat policii? Co si o tom vůbec myslí na vnitru? Rakušan má přitom spoustu energie na řešení problémů v jiných zemích,“ napsala třeba novinářka Lucie Sulovská s odkazem na činnost Víta Rakušana, který podstatnou část svého úsilí věnuje zahraničí a cizincům.

Dodejme, že v tuto chvíli už na svém Twitteru na situaci reagoval i zmíněný ministr vnitra Rakušan.

Píšete mi, ať řeším rostoucí napětí mezi některými Romy a Ukrajinci. Řeším ho, já a kolegové z @vnitro společně se zmocněnkyněmi @fukova_lucie a @laurencikova_k a s romskými a ukrajinskými komunitami pracujeme na řešení přímo v místech, kde k problémům dochází. Policie zároveň… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 20, 2023

„Píšete mi, ať řeším rostoucí napětí mezi některými Romy a Ukrajinci. Řeším ho, já a kolegové z vnitra společně se zmocněnkyněmi pro lidská práva a s romskými a ukrajinskými komunitami pracujeme na řešení přímo v místech, kde k problémům dochází,“ napsal ministr s tím, že policie zároveň řeší výhrůžky, násilí, projevy nenávisti.

„Všichni musejí vědět, že zákony platí pro každého a právo nelze brát do vlastních rukou. Všichni bychom si přáli, aby se tyhle věci neděly (to je nerealistické) nebo aby se vyřešily ,okamžitě'. Okamžitá řešení jsou možná jen v totalitě nebo v pohádce. Právní stát má svoje pravidla. A díky nim se nakonec právo prosadí,“ uzavřel Rakušan s odkazem na rozsudky, které nedávno padly v procesech se „šiřiteli nenávisti“.

