„Čekají, až umřu.” Má rakovinu, 2 roky čeká na důchod. Bojuje a vše řekl

V posledních dnech se množí příběhy lidí, kteří na vlastní kůži poznali kolabující český sociální systém. V ParlamentníchListech.cz jsme již psali o panu Beličkovi, který několik měsíců čeká na výchovné, nebo o ženě, která se už rok nemůže dostat ke svému důchodu.

Odvahu vyjít ven se svou zkušeností získává čím dál více lidí. Ukazuje se tak, že selhání sociální podpory není ojedinělá chyba, ale plošný problém týkající se tisíců občanů České republiky.

ParlamentnímListům.cz se ozval také pan Josef Prokop, který již dva roky čeká na výplatu invalidního důchodu. Neuvěřitelný příběh vyprávěl naší redakci zcela otevřeně, neboť je prý už znechucený tím, kam tato společnost dospěla.

Věc je v řešení…

„Trvalé bydliště mám v Praze, ale část života jsem pracoval v zahraničí. Nejprve na Slovensku a poslední pracovní roky v Německu,“ uvedl na začátek pan Prokop. Do vcelku normálně plynoucího života mu však před dvěma lety zasáhla těžká nemoc: „V roce 2021 jsem podstoupil operaci, po které moje lékařka poslala žádost o přezkoumání zdravotního stavu z důvodu invalidity.“

Redakce měla možnost nahlédnout do lékařských zpráv, které invaliditu pana Prokopa potvrzují.

„Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení § 26 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Je invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) cit. zákona. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 70 % a nesplňuje podmínky ust. § 6 vyhl. č. 359/2009 Sb. Stav hodnotím jako zvlášť těžké funkční postižení,“ píše se doslova v lékařském posudku, který byl vydán 10. 1. 2022.

Žádost o invalidní důchod pan Prokop podal několik měsíců před posudkem. A tehdy začaly ze strany úředníků průtahy, které trvají dodnes.

„Žádost o invalidní důchod jsem na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) podal 30. 9. 2021. Až po devíti měsících, přesně 17. června 2022, mi z úřadu odpověděli, že když jsem pracoval v zahraničí, konkrétně naposledy v Německu, měl bych o důchod požádat tam. Obrátil jsem se proto na Evropskou komisi, resp. na její část, která tuto agendu řeší. Poslali mi instrukce, co a jak udělat. Zároveň tam bylo jasně uvedeno, že partnerem zahraniční pojišťovny je Česká republika, potažmo ČSSZ, a tedy by mi měla s vyřízením důchodu opravdu pomoci,“ popsal nám své peripetie s úředníky pan Prokop.

Když se tedy čeští úředníci seznámili s evropskými instrukcemi, ustoupili.

„Bylo mi pak jen sděleno, že mám vyplnit nějaký další formulář, tuším, že to byl formulář s číslem 208. To jsem tedy udělal. A od té doby jen čekám… Každé dva až tři měsíce, což je interval, ve kterém se připomínám, mi úředníci sdělují, že věc je v řešení nebo že čekají na vyjádření protistrany,“ krčí rameny pan Prokop.

Čekají, až umřu

Celkem tedy na invalidní důchod čeká už skoro dva roky. Během té doby žije jen ze skromného státního příspěvku: „Dostávám šest tisíc korun od úřadu práce, s tím musím vyžít. Bydlím naštěstí u přítelkyně, tak se nějak držím, ale je to opravdu těžké, zvlášť při dnešních cenách,“ popisuje nám svou svízelnou ekonomickou situaci pan Prokop.

Během rozhovoru s redakcí ParlamentníchListů.cz muž odhaluje svou diagnózu, a s ní i podezření, že právě jeho zdravotní stav je důvodem úředních průtahů: „Mám rakovinu v posledním stadiu. ČSSZ to z mnou poskytnuté dokumentace samozřejmě ví. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby zdržování prováděli cíleně. Čekají, až umřu, aby mi nemuseli nic platit.“

Pana Prokopa však jednání úřadů paradoxně „nakopává“: „Abych řekl pravdu, boj s nimi mě drží při životě. Dal jsem si jako osobní úkol neustále se připomínat a upozorňovat na chyby v tomto systému. A myslím, že právě teď nastal dobrý čas to medializovat. Čekal jsem, kdy do dojde do bodu, že to lidi začne opravdu zajímat. Jindy by to třeba zapadlo," řekl nám na závěr pan Josef Prokop.

Vůbec přitom netuší, kdy důchod dostane. Vzhledem k dosavadnímu jednání ČSSZ je možné, že ho čeká ještě dlouhá doba čekání. Jak však pan Prokop v rozhovoru s redakcí ParlamentníchListů.cz uvedl, dle prognózy mu zbývají už jen měsíce života...

ParlamentníListy.cz samozřejmě zajímalo, co si o celé věci myslí samotná Česká správa sociálního zabezpečení. Redakce tedy kontaktovala její tiskovou mluvčí, do e-mailu uvedla všechna fakta ohledně případu pana Prokopa a připojila několik otázek. Zajímalo nás, jak ČSSZ vysvětlí, že žadatel čeká dva roky na invalidní důchod, zdali jim to přijde v pořádku, jaký dojem to vytváří vůči občanům a kdo nese za celou situaci zodpovědnost.

Do doby vydání tohoto článku však redakce od ČSSZ nedostala odpověď.

