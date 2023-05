,,Cibule za 50 Kč, stála 12!” Fialův balíček? Žena má trest pro premiéra

Po zveřejnění ozdravného balíčku, který má Česko dostat do formy, už řada lidí totálně vybuchla. Jakoukoli naději, že by kabinet mohl přijít s něčím ve prospěch veřejnosti, ztratila i samoživitelka Jana ze Vsetínska. „Zase půjdou po krku lidem, kteří se ve státě snaží sami něco dělat, podpoří korporace a sáhnou na naše podnikatele. Samozřejmě jestli to budou velcí podnikatelé, tak je necháme být!“ Už nemohla najít slušné slovo k životní situaci, do které česká vláda obyčejné lidi dostává. Cibule, která stála 12 Kč, je za 50 Kč. „Bych poslala na dvanáctky pana Fialu a pak by si mohl přemýšlet o dožití. Zajímalo by mě, kam na takové debility chodí, kde to vyhrabali?“ navrhuje trest pro premiéra Fialu.

Při slovech o ozdravném balíčku, který dá „Česko do formy“, vyprskla samoživitelka Jana v zoufalý smích. „Opravdu ‚Česko ve formě‘? To jsou šašci, promiňte!“ Sama se totiž stará o nezletilou dceru a přispívá na život synovi, který stále studuje a přivydělává si na brigádách. Na základě předchozích zkušeností už od státu prostě nic dobrého nečeká. „Zatím nevidím v tom balíčku nic, co by konkrétně naší rodině mohlo pomoct. Pustila jsem si i nějaké komentáře k těm změnám, většinou byly kritické. Ale líbí se mi nulová sazba DPH na knihy,“ podotýká s ironií.

Když slyšela o konkrétních změnách DPH, zvýšení odvodů OSVČ, zvýšení ceny dálniční známky, že se zvýší korporátní daň z 19 na 21 procent, a výčet ostatních opatření, okomentovala je takto: „Mají jít po těch nejbohatších! Zase je to likvidace drobných podnikatelů, drobných živnostníků. To je výborné. Dotkne se to takových těch drobných, kteří se snaží fungovat a sami kreativně bez pomoci státu něco tvoří? Proč nejdou po těch nejbohatších? Prostě to jsou ku*vy!“ shrnula.

Vyšší bude i daň z nemovitosti. „Měli by udělat rozdíly mezi lidmi, kteří mají jeden byt, a pak mezi těmi, kteří mají deset investičních bytů. Zase je to rozhodnutí bez hlavy a bez paty. Těm nejslabším sáhnou na základní obživu i na základní věci. Za mě je to asociální,“ dodala.

Při slovech, že budou podle premiéra levnější potraviny, léky a bydlení, šla už samoživitelka ze Vsetínska do otáček. „Jo? Ale já jsem slyšela, že se má zase elektřina zdražovat! Jak zajistí, že budou mít lidé levnější bydlení? Jak to chtějí zajistit, to mě opravdu zajímá!“

Věděla, že některé sliby už zpochybnili odborníci hned po vyhlášení změn. „Za mě tu máme nejdražší potraviny. Říkají nám, ať jezdíme nakupovat do ciziny. Ty poslední podnikatele, kteří u nás vyrábějí, možná jsou také OSVČ, chtějí zlikvidovat, protože jim ještě více šlápnou na krk. Je to hajzlovina. Za mě je vše naprosto asociální,“ shrnuje paní Jana.

Chcete příspěvek na bydlení? „Pošlou vás do…“

Sama se těší, až uvidí, jak se budou zlevňovat potraviny a bydlení. „Zatím když přesáhnu nějaký příjem, nedostanu žádný příspěvek a nikoho nezajímá, že z toho musím zaplatit byt a podpořit dvě děti. Dnes jsem viděla nějakou reklamu, prý když jsme na tom špatně, musíme jít pro příspěvek na bydlení. Každý vás pošle do p*če. To bych musela prodat auto, nemít vůbec nic, maximálně na účtu deset tisíc, aby mi něco dali. Rozum zůstává člověku stát,“ komentuje Jana. „Co dělá tahle pětidemolice? Absolutně je nezajímají obyčejní lidé. Mají tu milion lidí v exekuci a oni si kupují stíhačky? Zase půjdou lidem, kteří se ve státě snaží něco sami dělat, po krku, podpoří korporace a sáhnou na naše podnikatele. Samozřejmě jestli to budou velcí podnikatelé, tak je necháme být!“ analyzuje.

Jana popisuje, že si celý život někdo může vydělávat, aby měl svůj vlastní byt, a pak z něj další prachy jen tahají. „Sviňárna!“ dodává.

Levnější potraviny? „Málem jsem se minulý týden vyvrátila.“

Obecně už zní názory, že ceny potravin v obchodech klesají. Tento trend zatím samoživitelka Jana nezaznamenává. „Ne. Málem jsem se vyvrátila minulý týden, když jsem viděla, že mrkev stála čtyřicet korun, cibule padesát, to byl nějaký dovoz. Naše čtyřicet. Cibule, která stávala dvanáct nebo patnáct korun! Alžbětu jsem posílala k naší zelinářce, která má brambory snad za čtrnáct, v obchodě jsou dražší. Kamarád šel pak v úterý do Albertu, protože Hruška je drahá. V Lidlu jsem se dívala na ceny. Dcera mi řekla, proč nekoupím něco normálního jako šunku a proč kupuju jen bílé jogurty a tvarohy v akci? Tak jsem jí říkala, že tam nechci nechat další pětistovku za kraviny. Koupila jsem sýr v akci, poslala jsem dceru pro chleba a stál padesát korun. Nevidím, že by stál chleba tak, jak stával,“ rozjela se.

Rozčílila se také, co se týká dovozu pšenice z Ukrajiny. „Jestli ti hajzli neudělají zákaz, tak to je za mě největší sviňárna, jakou udělali. Všichni to zakázali. Hrůza! Proč bychom jedli nějakou zas*anou pšenici snad plnou jedů, pesticidů a čeho všeho, kdo ví, co tam mají na Ukrajině, když máme svoji? To je největší hnus na české lidi. Vlastně tráví naše lidi jako potkany? To nejsou normální lidi, to jsou prostě… zm*di,“ vybuchla. „Vždycky se rozčílím,“ dodává omluvně.

Důchod dvacet procent průměrné mzdy? A z toho zaplatí co?

Kabinet přišel i s důchodovou reformou, která znamená zpomalení růstu důchodů. Každý bude vědět, kdy půjde do penze v době, kdy mu bude padesát let. Každý důchodce by měl mít garantovanou penzi ve výši dvacet procent průměrné mzdy. „A z toho zaplatí co? Za to nezaplatí pronájem? Za mě to jsou ku*vy! To aby šli důchodci bydlet pod most? A operovat s nějakým dožitím? Vůbec. Ve Francii se bouří, když jsou změny minimální. Věk přece neznamená, že jsou lidé v dobré kondici, že můžou pracovat jen proto, že se nějakého věku dožili. Šetří na nesprávných místech. Tato vláda je asociální. Asi lidi potřebují, aby už neměli vůbec nic. Znovu říkám, to nejsou normální lidi, jsou nějací roboti? Nevím. Vůbec nemají tušení, jak se žije normálním lidem,“ předeslala.

Sama pracuje v soukromé sféře jako zaměstnankyně, má základní plat, ale pouze z něj by neutáhla náklady. Snaží se proto uzavírat více smluv, aby dostávala příplatky. „Nedokážu si představit, že někde v 68 skončím v pojišťovně a pak budu chodit někam na noční nebo se budu tahat s bednami v Lidlu? To nám pan Fiala postaví nějaké budovy, kde budeme navlékat korálky, nebo co? Za mě je to úplně mimo,“ komentuje návrh reformy.

V úvahách došla i k tomu, že by změnila sama životní standard. „Také jsem uvažovala, že bych šla do menšího bytu, ale za mě není důvod, aby nám vláda takhle šlapala po krku. Opravdu nechci, aby to vyznělo špatně, ale proč Ukrajincům vyplácejí dávky bez toho, aniž zjišťují, jaký mají příjem? A že mají luxusní auta? Určitě to nejsou šroty za šedesát tisíc, jako mám já. Ať si pan Fiala poskytuje klidně svůj plat Ukrajincům! Já to nechci podporovat, nechci podporovat žádnou válku! Dělají jen všechno pro to, abychom se měli čím dál tím hůř. Nechápu, jak je možné, že si dovolí takto jednat? Nevím, jestli mají lidi ušetřené miliony, že je jim jedno, co se děje? Že tu pak budou důchodci, kteří budou řešit každou korunu, a ostatním to bude u prdele? Že by stát vytvářel nějaké lidské podmínky a rozlišoval majetek? Přece nemohou pomáhat Ukrajině lidi, kteří jsou v kritické situaci! Ať vláda okamžitě zastaví veškeré dávky a udělají systém, že pokud tady lidé budou mít auto, tak ať nejdřív auto prodají. Mně řekli, ať ještě prodám auto, a až budu mít na účtu deset tisíc, tak ať přijdu. Ale já debil uvažuji pořád tak, že alespoň něco na účtu potřebuji mít. Tak asi jsem měla všechno rozházet, třeba bych dostala městský byt, neplatila bych žádnou daň,“ přemýšlela o minulosti.

Samoživitelku Janu děsí uvažování lidí v čele státu. „Kdo tady motivuje někoho, aby se snažil něco dělat? Mám kamaráda, jako OSVČ dělá podlahy, fakt se nadře. Těmto lidem půjdou po krku? A velkým koncernům, kde lidé dělají dvanáctky, těm tleskají? Tam bych poslala na dvanáctky pana Fialu a pak by si mohl přemýšlet o dožití. Zajímalo by mě, kam na takové debility chodí, kde to vyhrabali?“

