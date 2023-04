„Hřebíky do rakve.“ ODS řeší, kdo to podělal s DPH. Zlé věci

Kdo vynesl pracovní návrhy na úpravy DPH? Kdo to straně „podělal“? To řeší v ODS. ParlamentníListy.cz zaznamenaly, jak hlasy, které ukazují na koaliční partnery, tak odhady, že věc vzešla přímo ze strany. „V ODS je mnoho lidí, kteří mají zájem na tom, aby své vlastní vládě škodili,“ vyslechli jsme doslova. Uvalení 21% DPH na vodné a stočné, léky či pivo ale mnozí vnímají vážně. „Kdybychom byli připraveni na úspory a škrty, tak jsme se teď nemuseli doslova ztrapňovat, tahat jednoho zdechlého daňově-zvyšovacího králíka ze socialistického klobouku za druhým, a přiznejme si to, zatloukat hřebíky do politické rakve,“ sdělil ParlamentnímListům.cz politik ODS.

reklama

Nápad ministra financí Zdeňka Stanjury zvýšit sazbu DPH například u vodného a stočného, točeného piva nebo léků, a oproti tomu snížit sazbu u loterií, se nesetkal s pochopením veřejnosti, ale ani mnohých spolustraníků.

Členové ODS, se kterými měly ParlamentníListy.cz možnost mluvit, sice uznávají, že změny v DPH jsou třeba, návrh jejich ministra jim však nepřijde rozumný.

„Jsem pro to, aby se sazby zjednodušily, tzn. místo tří mít dvě, jak to navrhuje Stanjura, k tomu nemám nic proti. Osobně jsem zastáncem ještě štíhlejšího opatření, tj. jednotného DPH, neboť podle mě se tak omezí prostor pro různé daňové čachry, ale i ty dvě sazby jsou posunem k lepšímu. Jenže ta druhá část návrhu všechno dobré zabíjí,“ řekl nám Jakub V., člen pražské ODS.

Zdroj přímo z prostředí vládní koalice pak redakci ubezpečil, že informace ohledně DPH, které kolují v médiích, rozhodně nejsou stoprocentní: „Jsou to úryvky, návrhy, které by ještě měly být řádně prodiskutovány. Pokud je mi známo, konkrétně tento případ se zvýšením DPH byl probírán jen v nejužším vládním kruhu.“

Jak se tedy informace dostaly ven? Náš zdroj je přesvědčen, že stopy vedou přímo k ODS. „V ODS je mnoho lidí, kteří mají zájem na tom, aby své vlastní vládě škodili,“ řekl nám doslova. Nechtěl ale nikoho jmenovat, protože, jak řekl „nemám důkaz, a i kdybych měl, rozhodně bych to neříkal do médií“. Vnitrostranické půtky by prý měly probíhat mimo oči veřejnosti…

Pokračování Babiš-Schillerismu

I na interním občanskodemokratickém fóru na sociálních sítích se o uniklých návrzích hojně diskutovalo. Zatímco někteří se snažili ministra Stanjuru bránit, jeden z řadových, ale aktivních členů ODS napsal na toto téma poměrně obsáhlý příspěvek.

„Zvednout daně je organizačně tak snadné, ale je to vždy úplně špatně a nepopulární, a to i tehdy, když zvyšuje daně levice. Což však teprve, když zvyšuje daně pravice, jejíž předseda dnes porušuje všechny sliby, které lidem dal,“ obul se na úvod zostra do Petra Fialy.

„Zvyšování daní nám nejde, nebyli jsme na to připraveni věcně ani komunikačně. Na to se totiž ani nedá připravit. Přesto se zvyšováním daní vláda i dnes zabývá mnohem více než úsporami. Přitom na úspory a škrty se dá připravit, a to zejména, když jsme 8 let v opozici.

Kdybychom byli připraveni na úspory a škrty, tak jsme se teď nemuseli doslova ztrapňovat, tahat jednoho zdechlého daňově-zvyšovacího králíka ze socialistického klobouku za druhým, a přiznejme si to, zatloukat hřebíky do politické rakve,“ přiznal chybné kroky vládnoucí koalice politik za ODS. „Kdybychom měli 8 let poctivý tým – trvalý a neustále se připravující stínový kabinet, tak bychom dnes nemuseli řešit bolestivé zvyšování daní, ale mohli jsme vytahovat jedno úsporné opatření za druhým.“

Ve svém příspěvku se politik dotkl i lidovců, které považuje za nejslabší články pětikoalice. „Nekula, Hladík, a zejména Jurečka – ten je prostě potvrzením správnosti tvrzení všech z nás, kteří byli proti vzniku koalice SPOLU s upřednostňovali jasnou ekonomicky liberální vizi s menším přerozdělováním, které s lidovci možné není. Koneckonců, Jurečka byl Babišův dotace přihrávající asistent na Ministerstvu zemědělství.“

Na závěr pak člen občanských demokratů napsal, že se za vládu stydí a nazval vládní kroky „pokračováním Babiš-Schillerismu“.

Andrej už nemusí dělat kampaň…

Oproti tomu Matyáš Charvát, starosta obce Mokrá-Horákov v jihomoravském kraji, zaujal méně ostrý, ale přesto kritický postoj: „Je dobré vážit slova, když je člověk v opozici. Až na něj totiž přijde řada ve vládě s veškerou odpovědností, bude se svými výroky konfrontován. Že budeme mít horší výchozí pozici, to jsme dobře věděli už před volbami. Pokud jsme slíbili reformy a lepší hospodaření, pojďme do toho tvrdě, i když kvůli tomu dočasně populární nebudeme a příští volby nejspíš nevyhrajeme,“ napsal na občanskokodemokratickém fóru.

Jakub Ozaňák z Mostu, který působí i jako člen regionální rady, se pak přiznal, že ODS pro něj v současné podobě představuje velké zklamání: „Členem ODS jsem od osmnácti let. Vždy jsem ODS volil, byl jsem strašně rád, že ODS sestavovala vládu, jsem pyšný na zahraniční úspěchy vládní politiky. Chápu, že jsme v době, kdy je nutné dělat ekonomické reformy, protože v době ekonomického růstu bývalá vláda jen rozhazovala. Ale absolutně nechápu, že se tak minimálně škrtá a daně zvyšují.

Pokud to takhle půjde dál, střední třída a živnostníci se už k ODS v dalších volbách nevrátí. Ke SPOLU už vůbec ne. Vadí mi, že se vůbec neřízne do štědrého sociálního systému, že se neškrtá v byrokratickém aparátu… No, pomalu ale jistě nevím, koho v příštích volbách volit. Pokud to takhle půjde dál, Andrej už nikdy nemusí dělat žádnou kampaň.“

Kmotři a jánabráchismus

Zdroj z blízkosti vládní koalice nám ještě závěrem řekl, že bude apelovat na vládní politiky, aby lépe zabezpečovali své dokumenty a informace sdíleli jen s lidmi, za které se mohou zaručit. „Problémem toho, když dostanete fuknci, je fakt, že se na vás nalepí nejrůznější lidé, kteří nemusejí mít dobré úmysly. Z minulosti pamatuji případy, kdy takoví filutové dokázali rozhádat celou vládu. Speciálně vláda Petra Nečase a Bohuslava Sobotky tím hodně trpěla.“

Petr Fiala prý není tak slabý, jako Nečas nebo Sobotka, ale stará se spíš o image vlády navenek, než o vnitrostátní politiku. „Může se pak stát, a já myslím, že se to pomalu už reálně odehrává, že vedoucí roli zase převeznou různí šíbři a kmotři. V ODS stále panuje silný jánabráchismus a některé staré křivdy také nezůstaly zapomenuty. Pokud tady unikají informace, je důležité se především ptát, komu to nejvíc prospěje?“ uzavřel řečnickou otázkou komentář pro ParlamentníListy.cz zdroj z okolí vládní pětikoalice.

