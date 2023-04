„Já nezradil!“ „Jdi do ...“ Stropnický v akci. Ukrajina a nezvaní hosté

Několik set komunistů a příslušníků levice se sešlo na demonstraci na plzeňském náměstí. Mezi hosty byl také Matěj Stropnický a herec Ivan Vyskočil, kteří na akci působili pro přítomné jako „superstar“. „Já nezradil!“ hlásal někdejší předseda Strany zelených Stropnický. Mladí marxisté pak výrazně snížili věkový průměr účastníků. Proti ohlášené a organizované manifestaci se vymezilo několik skupin dobře organizovaných mladých lidí, nesoucí velkou vlajku USA i vlaječky Ukrajiny a popsané české vlajky, na kterých se obuli do důchodců. „Jdi do ...“ vzkázali třeba Stropnickému. Předmětem protestu byla hlavně válka na Ukrajině a slovní válku akce občas i připomínala.

Úvodní slovo měla předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná:

„V zemi, která se označuje za vyspělou, žije milion lidí na hranici chudoby a místo toho, aby novináři bili na poplach, že meziročně vzrostl počet domácností v chudobě na dvojnásobek, označují občany hanlivě jako Chcimíry a podobně. Jsem hrdá na to, že jsem Chcimír, protože když někdo není Chcimír, tak musí být Chciválku. A do této kategorie jsem nikdy nepatřila a patřit nebudu,“ uvedla na začátek manifestace za potlesku přítomných.

„Mám sen, že 350 miliard korun, které vyprodukovali čeští pracující a které posílají banky a nadnárodní společnosti do zahraničí, zůstanou v České republice a budou sloužit k rozvoji zdravotnictví, školství, na důchody či budování infrastruktury. Abychom nejezdili po rozbitých silnicích a netrávili čas v kolonách na dálnicích. Mám sen, že žiji ve společnosti, ve které proti sobě nejsou stavěni důchodci a mladé rodiny, v republice, která nebude kupovat stíhačky za sto miliard korun. A že v televizi vystoupí předseda vlády a místo signálů nám řekne ‚zajistili jsme pro občany levnou energii‘. Vždyť není normální, že země, která ve svých elektrárnách vyrobí více energie, než sama spotřebuje, má nejdražší energii v celé EU z hlediska kvality kupní síly,“ pokračovala Konečná. „Mám sen, že se elektrikář, ministr financí Stanjura chytne za nos a konečně řekne – do teď jsem chudým bral a bohatým dával, a tak teď to zkusím na chvíli obrátit,“ konstatovala komunistická předsedkyně za aplausu plzeňského náměstí.

„Návrhy pětidemoliční vlády a jejich europoslanců, jak vytáhnout z občanů peníze, a to nemluvím o dani z přidané hodnoty, ale třeba o emisních povolenkách na budovy a auta, které z domácností vytáhnou další tisíce korun. To je výsledek patnáctiměsíčního působení této vlády. Pojďme tyto sny konečně změnit v realitu! Odstraňme ten fialový hnus, který nám tady dnes vládne,“ pokračovala za pokřiku „ano“ a mohutného potlesku.

Foto z akce:

Fotogalerie: - Ne válkám, ne NATO!

Levicová Plzeň? Bašta pravice se prý pochlapila

Druhým rétorem byl bývalý komunistický poslanec a nynější krajský zastupitel Jiří Valenta.

Ten pochválil účast, která je na Plzeň neobvyklá. „Není jen válečný konflikt na Ukrajině. Eskalovat může situace v Náhorním Karabachu mezi Ázerbájdžánem a Arménií, kde v minulosti zemřelo několik tisíc lidí. Občanská válka aktuálně devastuje Kongo, stejně jako Sýrii, kde se urputné boje vedou dlouhých třináct let. Desetiletí bojů oslabilo také Somálsko a způsobilo, že země je nebezpečně závislá na dovozu obilí, přičemž během dvou posledních hladomorů tam zahynulo více než půl milionu obyvatel. Schyluje se k občanské válce v Súdánu,“ vypočítával Valenta.

Mír podle něj není samozřejmostí. „Posílání zbraní na Ukrajinu nebo i jiná logistická podpora nejenže odvádí od jednacího stolu, ale také tento konflikt prodlužují, a to bez ohledu na narůstající počet lidských obětí. Světovou jadernou válkou také nemá nikdo strašit. Předpokládám, že si nikdo z nás nepředstavuje ani odstrašující jaderný útok, který by podle některých primitivních militantů válku na Ukrajině zkrátil. Vzpomeňme, jaká apokalypsa následovala po americkém útoku na Hirošimu a Nagasaki. Ještě dnes v této souvislosti se rodí v Japonsku těžce postižené děti.“

Budeme zářit?

Takový požadavek na jaderný konflikt se podle Valenty již v našem mediálním prostoru objevil. „Jaderná válka s Ruskem by prý byla bojem za naši svobodu, což pronesla jedna nejmenovaná ministryně z řad Fialova vládního slepence. NATO s USA v čele se servilním poklonkováním některých vlád, včetně té naší, plní zcela bezskrupulózně roli světového četníka a usiluje o totální ovládnutí naší planety. Pod různými záminkami útočí na země, které disponují surovinovými zdroji či jsou v očích Spojených států a jejich partnerů geopoliticky významné. Snaží se tak narušit světovou mocenskou rovnováhu a vychýlit ručičku v jejich prospěch, ve prospěch panství konzumu a nepřiměřeného bohatství jednotlivců, elitářství, nadřazenosti a sociální nerovnosti.“

„Čeští občané se z velké části nechtějí zapojovat do války, zvláště té, která se jich nikterak netýká a je jim nestoudně vnucována. A již vůbec nechtějí být vtahováni do konfliktu velmocí. Zašlapává se jejich životní úroveň, a to jen proto, aby se mohla roztáčet spirála zbytečného zbrojení a mohly se nakupovat předražené zbraňové systémy z narvaných skladů západních zbrojovek,“ ukončil svůj proslov Jiří Valenta.

Zastavit americký radar bylo těžké, ale teď to bude ještě těžší

Slova se pak ujal Matěj Stropnický: „Měl jsem teď tady střet s jedním pánem, který mi vysvětloval, co jsem všechno zradil. Není to pravda. Už v roce 2007 nebo 2008 jsme tady v Plzni sbírali podpisy proti americké základně, která měla být v Brně. A těch podpisů se nasbírali sto padesát nebo 200 tisíc…“ uvedl za aplausu přítomných mladý politik a žurnalista.

„Podařilo se nám zastavit americký radar. Situace je dnes mnohem vážnější, než byla tehdy. Chystá se takzvaná smlouva o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy. Spolupráce vypadá tak, že tu mají vzniknout americké základny, nad kterými nebude mít český stát vůbec žádnou kontrolu a nebude pořádně ani vědět, jaké zbraně na nich budou umístěny. Nebude moci soudit vojáky, kteří tam budou umístěni a budeme mít tady jakési extrateritoriální území USA, a to je něco, co v žádném případě nechceme, protože to není věc, která posiluje mír ve světě,“ konstatoval za pokřiku „ano“ a silného potlesku Stropnický.

Padnout na frontě je to nejlepší?

„Mír chceme pro Ukrajince, protože právě oni nejvíce umírají. Zemřelo několik set tisíc lidí, a přesto se najdou další a další Češi, kteří volají, že válka musí pokračovat. Nemusí pokračovat! Vůbec to není tak, že si všichni Ukrajinci přejí v té válce jen vyhrát. My jsme u nás doma měli ubytováno několik rodin a všechny si přály mír a vrátit se domů, zpět do své země,“ pokračoval Stropnický, přerušován bouřlivým potleskem davu.

„My Chcimíři chceme ten mír i pro Rusy, protože i oni trpí, chodí do války a umírají v konfliktu a mnozí před ní utíkají pryč. Evropa přece měla při svém vzniku myšlenku, aby byl na našem kontinentu mír. Aby tu nebyly umísťované jaderné zbraně, základny a aby se obchodovalo a žilo ve spolek a v sousedství. Také toto je nyní narušeno agresivními plány nejen Západu, nejen Ruska, ale všemi, kteří chtějí pokračovat v této válce.“ Na tato slova bylo slyšet studenty, hlasitě oponující řečníkovi. Městská policie nechala pravicovou omladinu, aby byla v těsném sousedství nahlášené levicové demonstrace.

Když ČT zrní

Stropnický dále pokračoval: „Vidíme, co válka způsobuje v Česku. Jak omezuje svobodu slova. Vidíme, jak je těžké vést dialog s těmi, co válku chtějí. My jsme založili iniciativu, kterou nyní podepsalo dvacet tisíc lidí. Myslíte si, že se s námi o tom vláda baví? Že se dostaneme do České televize a tam můžeme diskutovat se svými oponenty jako rovný s rovným a poslechnout si jejich argumenty a předvést před lidmi, kdo má v té věci pravdu? Ne, nic takového Česká televize nezprostředkovává, žádná taková diskuse tady není. Všichni, kteří říkají, že nejdůležitější je demokracie, by se jako demokraté měli sami začít chovat.“ A opět nechyběl potlesk a volání ano.

Náctiletí odpůrci levicové demonstrace se fotili u americké vlajky a snímali rovněž účastníky manifestace.

„Vláda nesrazí inflaci, i kdyby chtěla. Je třeba zastavit ožebračování lidí. Jestli si někdo myslí, že inflaci můžeme zkrotit, aniž by válka skončila, tak to samozřejmě není pravda! Je to další důvod, proč máme chtít mír.“

Následoval mohutný ryk a skandování levicových demonstrantů: Stropnický!!!

„V Německu podepsalo podobnou petici už 800 000 lidí. Státy a vlády zatím nemají odvahu válku ukončit. Jsou tu ale občanské iniciativy, to je přece ta občanská společnost, o které přece vždycky mluví! Ta se ozývá, bouří, organizuje. Na své straně máme mexického prezidenta, brazilského a čínského prezidenta, papeže Františka, a mír dosáhneme a zvítězíme.“

„Stropnický je frajer,“ bylo slyšet z mnoha úst.

Ale také se našlo pár odpůrců, kteří neváhali užít silnější výraz „Jdi do p*dele!!!“

Strádá i Německo – hlavně jeho občané

Poté se slova ujal Gustl Ballin, předseda bavorské DKP. Připomněl puč na Ukrajině v roce 2014 a následnou válku, kterou podle něj vedli pučisté v Donbasu. „Maření Minských dohod, ignorování mírového úsilí v době před válkou. Ještě v březnu minulého roku se zdálo řešení konfliktu mírovou cestou možné. Rusko a Ukrajina spolu jednaly v Istanbulu. Tehdejší britský premiér Johnson v Kyjevě zasáhl, protože Západ nebyl nakloněn ukončení války. Na vojenské šílenství dnes umírají desítky tisíc lidí. Pro ministryni zahraničí Německa je mír s Ruskem ohavností. Prý vedeme válku s Ruskem. Tím vystavuje lid Německa vážnému nebezpečí, a proto jsme podali proti ní žalobu a požadujeme její odvolání. Ekonomická válka proti Rusku podpořila inflaci. Ceny za potraviny a energie se zvýšily o dvacet procent v porovnání s únorem 2022. Šest z 10 lidí v Německu si nemůže ušetřit peníze pro případ jakékoliv nouze. Politici a média hlásí metodu odříkání – dejte si studenou sprchu, ztlumte topení a nechtějte vysoké mzdy. Existují vládní almužny. Situace kolem plynovodu Nord Stream zastavilo proudění levného plynu do Německa. Německá ekonomika i obyvatelstvo po léta těžily z bezpečných a levných ruských dodávek energie a surovin. Spojené státy svůj ekologicky škodlivý a drahý plyn prodávají do Německa, přičemž se tím snižuje zisk německých společností. Američané lákají k investicím do USA a korporacím je vlastně jedno, kde vydělávají,“ konstatoval německý komunista.

Fotogalerie: - Ne válkám, ne NATO!

„USA zároveň zintenzivňují spor s Čínou. Usilují o to, aby se čínské hi-tec produkty nepoužívaly na Západě. Ekonomická válka je doprovázena vojenským obklíčením Číny. Podpora separatismu v podobě protežování Tchaj-wanu je útok na jednotu Číny. Pro lidi v Německu to znamená ohrožení jejich sociálního zabezpečení. Zatímco občané skomírají pod tíhou krize, nadnárodní korporace slaví rekordní zisky. Miliardy, které se mají vyhodit za zbrojení, chybí ve zdravotnictví, školství nebo infrastruktuře. Tato politika je proti malým a středním firmám. Přestaňte podporovat vazalský režim na Ukrajině!“ uvedl Ballin za potlesku přítomných.

„Zrušte sankce proti ruskému lidu! Potřebujeme zmrazení cen potravin, snížení DPH. Potřebujeme nižší ceny pohonných hmot a snížení daně z minerálních olejů na úroveň roku 2020.“

Vládci na niti a hradní strašidlo

Jako další doslova superstar byl herec Ivan Vyskočil.

„Máte tady Muzeum loutek. Jak to, že tam není vystaven pan Fiala? Jak to, že tam není na nitkách paní Černochová, ta válečnice. Zemědělství prý je bezvadné, všechno prý dovezeme. Jenže kdyby vznikl konflikt, tak tu během dvou dnů nemáme vůbec co jíst. To by nám zbylo to, co ten pán má na transparentu. Další pán mě potěšil, že nás přišel pozdravit za komunistickou stranu USA.“

Zazněl smích a potlesk jako reakce na mladíka s americkou vlajkou.

„A co ostatní herci? Ne že by chtěli všichni mávat z oken Hradu jako pan Svěrák,“ pokračoval Vyskočil.

„A Holubová!!!“ křičel dav.

Vyskočil na to: „Mezi námi – v branži se říká, že s novým panem prezidentem se tam objevilo i nové strašidlo.“ A náměstí řvalo smíchem.

Zákopy jsou, mládeži, bez wifiny!

„Herecké povolání je velmi závislé. Mnoho kolegů mi říká – Ivane, máš pravdu, ale já to nemohu říci, já bych s nimi nevydržel. A také by neměl žádnou práci. Protože mě jste v České televizi, pokud to právě nebyl film pro pamětníky, už dlouho neviděli… Já kolem televize možná nemohu ani projít.“

„V roce 1989 jsem jezdil po vlastech českých a ani ve snu mne nenapadlo, že budu pomáhat k vládě takové demoliční četě. Ono to bohužel začalo už dávno, výprodejem našeho majetku. Nedovedl jsem si představit, že by voda nebo pivovary nebyly naše. Oni nás pořád straší okupací 1968. Ale po tom pro nás šokujícím zásahu nám ale nebrali vodu. Ani nebrali pivovary nebo elektrárny. To pořád bylo naše a pořád se tu republika budovala. Za 33 let, co tu vládnou takzvaní demokraté, se tu nevybudovalo vůbec nic.“

„…se to rozkradlo,“ zaznělo unisono z davu.

„Já teď z těch zpráv nabývám dojmu, že nás Američané osvobodili od Aše až po Slovensko. Takže se to úplně změnilo.“ A opět potlesk.

„Hlavní dezinformátor je pan Fiala. Už jen tím, že prohlásil, že jsme ve válce. Já jsem zatím nedostal ani plynovou masku, ani nevím, kam se mám jít schovat do krytu – on totiž už asi žádný není. Jak tam stojí ten chlapec, co má ten transparent a posmívá se nám, Chcimírům, já bych mu opravdu nepřál, aby si musel uvědomit, že v ukrajinských zákopech není wifina,“ zakončil svůj projev „zpatra“ Ivan Vyskočil za smíchu a bouřlivého potlesku auditoria.



