„Jenže se ukázalo, že jsou to šm*jdi.“ Pravda o Tečce, co tečkou není

„Komunikačně to tedy bylo skvělé... jen v trochu špatném kontextu a realitě,“ okomentoval slogan slibující tečku za covidem firemní sociolog Vojtěch Bednář. „V první fázi to bylo dobré. Ale ti kluci z reklamní agentury nevěděli, že vakcinace nejsou úplně to, co výrobci slibovali. To je stejné jako u Bohemia Energy. Ti kluci, co dělali tu reklamu, ji dělali dle mého skvěle. Ale co oni věděli, že ti, co jim to zadávají, jsou nějací šmejdi,“ doplnil reklamní expert Jiří Mikeš.

V dubnu začala národní informační kampaň podporující očkování proti covidu s názvem Udělejme tečku za covidem. A jaká je situace teď na začátku prosince? Proti covidu se nechalo naočkovat více než 6,3 milionu lidí, aby dopomohli k vládou slibované tečce za koronavirem a mohlo se upustit od nejrůznějších opatření. Nyní ovšem zjišťujeme, že žádná tečka nenastala a ani dokončené očkování negarantuje dříve slibované výhody. Nově začnou za určitých podmínek očkovaní podstupovat testy a nedá se vyloučit, že se jejich výhody do budoucna zeštíhlí.

Proti neočkovaným mají očkovaní stále výrazné výhody, mohou chodit do restaurací, bazénů, v omezené míře na sportovní a kulturní akce. Což neočkovaní nemohou. Ti si také stěžovali, že když ještě na tato místa mohli, museli se testovat, na rozdíl od očkovaných, kteří tak nákazu mohli dál šířit. Nyní se to mírně mění v tom, že i očkovaní musí podstoupit PCR test pokud přijdou do významného kontaktu s nakaženým, například rodinným příslušníkem ve společné domácnosti. Což je ostatně naprosto logické. Očkovaným lidem svítilo donedávna v aplikaci Tečka datum platnosti do roku 2025. Tento údaj už se však na displejích nezobrazuje na základě zjištění, že očkování může vyprchat už i po půl roce a je potřeba přeočkování posilující dávkou.

Jak se tedy dívat na slogan Udělejme tečku za koronavirem? Matematik a ekonom René Levínský uvedl v rozhovoru pro server A2larm („Situace je strašlivá, je prakticky vyloučeno, že to nemocnice zvládnou“), že dostal sice asi hodně lidí do očkovacích center, ale byl lživý v tom, že vyvolával dojem, že plným očkováním problém vyřešíme. Byl tedy tento slogan dobře vymyšlený? „V první fázi to bylo dobré. Ale ti kluci z reklamní agentury nebo Daniel Köppl, který to má jako tiskový mluvčí na starosti na Ministerstvu zdravotnictví – to je velice chytrý člověk, byl šéfredaktorem Strategie a my jsme si ho vážili – nevěděli, že vakcíny nejsou úplně to, co výrobci slibovali. To je stejné jako u Bohemia Energy. Ti kluci, co dělali tu reklamu, ji dělali dle mého skvěle. Ale co oni věděli, že ti, co jim to zadávají, jsou nějací šmejdi. Takže když jsem viděl ten slogan, říkal jsem si, že je to docela povedené. Jenže pak se ukázalo, že to vyvinuli rychle, nebylo to odzkoušené a nyní to vypadá, že vám to pouze zmírní průběh covidu. I když zaplať pánbůh za to, pokud to tak je,“ pravil bývalý prezident Rady pro reklamu a dlouholetý šéf Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš.

Z krátkodobého pohledu to pomohlo, ale z dlouhodobého ublížilo

„Byl vymyšlen geniálně, ale bohužel se ukázalo, že není pravdivý, a to je veliká škoda. Vláda slibovala občanům „tečku za koronavirem“, což v nich vyvolalo představu, že tím pro ně celá pandemie skončí a dále se jí nebudou muset zabývat. Skutečnost, že tomu tak není, je velmi zraňující a i když racionální jádro lidé chápou, vůbec jim to nebrání, aby se cítili ublíženi. Komunikačně to tedy bylo skvělé... jen v trochu špatném kontextu a realitě,“ okomentoval sociolog Vojtěch Bednář.

Podle již zmiňovaného René Levínského udělali tvůrci kampaně z reklamního pohledu velmi profesionální práci. Udělali si velkou studii mezi respondenty a ptali se jich, co by chtěli slyšet, aby se nechali naočkovat. A protože lidé chtěli slyšet, že po očkování bude konec, tak to tam dali... Je fakt, že reklama zvýrazňuje klady a zamlčuje zápory, ale je to v tomto případě správný postup? „Vše, co uděláme, má krátko- a dlouhodobé důsledky. Z krátkodobého pohledu to pomohlo, ale z dlouhodobého ublížilo, otázka tedy měla znít 'jsme si jisti, že tímto to celé doopravdy ukončíme?‘ Zdá se, že kompetentní si jisti nebyli,“ upozornil Bednář.

Mohlo to být tak, že autoři sloganu si opravdu mysleli, že jde o tečku, tedy že očkováním skončí pandemie? „Dost možná ano, naprostá většina lidí dělá věci, kterým věří. Otázkou je, zda tomu věřili i zadavatelé. Pandemická situace je velmi proměnlivá, což bohužel znamená, že se mění nejen nástroje, ale i cíle, kterých se vlády snaží dosahovat. Jenže lidé potřebují cíl, který je pevný. Rozdíl mezi realitou a očekáváním tak vytváří stav, kdy vlastně nevíme, kam jdeme. A tečka se stala tohoto stavu obětí,“ doplnil sociolog.

Můžete se nakazit, i když jste očkovaní. Ale nebudete dostávat kyslík, nebudete lapat po dechu, nebudete umírat

„V první fázi to splnilo, co mělo. Reklama je přesvědčovací proces. Přesvědčili dost podstatnou část národa. Mně se nelíbí ta druhá fáze. Ta šokografie. To bylo moc ostré, ukazovat mrtvoly a tak. Tento způsob reklamy se mi nikdy nelíbil. Proč neříci lidem, ano, můžete se nakazit, i když jste očkovaní. Ale nebudete dostávat kyslík, nebudete lapat po dechu, nebudete umírat. Jestli je to pravda. Pokud ne, tak je to podivný humbuk kdoví kým vyvolaný a někdo se na tom napakoval. To ukáže čas a nějaké rozbory až to skončí. Já si myslím, že pandemie na jaře skončí a bude čas to rozebrat, kdo na tom měl zájem. Já jsem se nechal naočkovat, říkal jsem si - stejně to chytnu, ale aspoň nebudu někde na ARO,“ prozradil Mikeš. „Asi by to teď měli říci obyčejně – sekli jsme se, nevěděli jsme to, naletěli jsme. Ale jinak odvedli skvělou práci,“ konstatoval.

Jak k tomu přistupovat nyní, kdy se ukazuje, že dvě dávky nestačí a budou potřeba další. Podle Levínského je nyní marketingově špatné mluvit o třetí dávce, protože pak bude čtvrtá, pátá, šestá, a že bylo by lepší říci, že očkování bude jednou za rok a zabere dvě hodiny času ročně. „To je rozumný názor. Jak to pojmout? Tak si udělejte chvilku času jednou za rok, je to bezbolestné a můžete smrtícímu covidu ukázat záda. Může do vás kopnout, ale nesloží vás. Obyčejným způsobem,“ domníval se Jiří Mikeš. „To nedovedu posoudit, ale tipoval bych, že jsou důležitější parametry očkování, než kolik času zabere,“ dodal Vojtěch Bednář.



