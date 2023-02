„Klony Pavel a Čaputová, ubohý Rakušan,“ říká Baránek, který zakládá na Slovensku stranu

Pořád říkám to samé, jen situace kolem mě se mění. Když přijde krize, tak řeknete, co si o ní myslíte. Tak se kdysi pro ParlamentníListy.cz vyjádřil politický analytik Ján Baránek. Právě on teď na Slovensku zakládá novou politickou stranu Zdravý rozum.

„Fakt si nemyslím, že bych nějak přitvrdil. Nezměnil jsem se. Lidé asi neznají moje chování za komunistů, ale měl jsem tvrdě protirežimní postoje. Pořád říkám to samé, jen situace kolem mě se mění. Když přijde krize, tak řeknete, co si o ní myslíte. A někomu se může zdát, že jsem moc tvrdý, ale proč neříkat věci na rovinu? Tak to má přece být," sdělil kdysi populární slovenský analytik Ján Baránek ParlamentnímListům.cz. Nyní zakládá politickou stranu...

Zakládá Zdravý rozum

Šéf agentury Polis a slovenský politický analytik Ján Baránek zakládá politickou stranu s názvem Zdravý rozum – kresťanské a konzervativní hnutí. Včera o tom informovalo několik slovenských médií a oznámení o počátku sbírání podpisů pro vznik nového politického subjektu zveřejnilo tamní ministerstvo vnitra. Na založení politické strany je totiž třeba více jak 10 000 podpisů občanů straších patnácti let.

„To, že jdu do politiky, neznamená, že bažím po moci. Třicet let působím veřejně, takže kdybych v ní chtěl být, už v ní dávno jsem," řekl k tomu včera na svém kanálu na portálu YouTube. Sám, jak také sdělil, příliš mnoho očekávání nemá, protože už viděl mnoho začínajících stran, které své přehnané ambice nenaplnily. Předčasné parlamentní volby se na Slovensku uskuteční 30. září 2023.

Baránek byl častým návštěvníkem ve slovenských mainstreamových médiích, ale později z nich zmizel. Organizoval například demonstrace Slovensko na 1. místě. Na stejnojmenných stránkách jsou za hlavní problémy Slovenska vyjmenovány plyn, elektřina, Green Deal, chudoba a svoboda slova. „Slovenská republika potřebuje změnit systém rozdělování a plateb za elektřinu tak, abychom neplatili zprostředkovatelům na burze, ale dodávali elektřinu přímo do našich domovů a firem za nízké ceny, protože Slovensko je v oblasti elektřiny soběstačné a elektřinu vyrábí lacině," píše se tam mimo jiné.

O českých politicích

Analytik Ján Baránek se častokrát vyjadřoval pro ParlamentníListy.cz i o české politice. O ministru vnitra Vítu Rakušanovi prohlásil: „Nedospělý, nedozrálý usmrkanec. Kde jste toho nedouka, proboha, vyhrabali. Vždyť on nemá ani šajna o politice, diplomacii, protokolech. Prostě nic. Jestli si dobře pamatuji, stále nejste ve válce s Ruskem, ale váš ministr vnitra uplatňuje válečnou propagandu. Za tu by se nestyděl ani Goebbels. Ale Německo bylo tehdy ve válce. Ten člověk dosáhl absolutního dna. Vyvěsit Putina v pytli na mrtvoly. Asi si myslí, že bude Rusko příští rok vymazáno z mapy světa, že si to dovolí."

O novém prezidentu Petru Pavlovi v ParlamentníchListech.cz aktuálně řekl: „Naše prezidentka ,Zuza' je, co se týče vnitřní i mezinárodní politiky, úplně mimo. O energetice toho moc neví. Nejraději by seděla u kávičky a vykládala progresivistické bludy a stokrát opakované fráze o lidských právech. Také umí burcovat do očkování a mnohému přikyvovat. Jako prezidentka je slabá a není prezidentkou všech Slováků. Máte to podobné... A když je Pavel její klon, tak půjde stejnou cestou. Je to voják, který umí poslouchat. Jeho míra svéprávnosti je ale mnohem nižší, než míra svéprávnosti u profesionálního politika."

A o českém premiérovi Petru Fialovi nově sdělil: „Ostatně váš premiér je esencí aktivistické progresivity. Pro mě je velkým zklamáním. Připadá mi, že jsem ještě neviděl horšího šéfa vlády."

