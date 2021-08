,,Nakažte se, očkovaní.” Rána Vojtěchovi: Vše jinak. Temný byznys a skryté dění

reklama

Členové klinické skupiny, která je pracovní a poradní skupinou Ministerstva zdravotnictví, se shodli na tom, že přítomnost protilátek proti covidu-19 nelze využít jako prokázání bezinfekčnosti. Vedení rezortu tento názor akceptuje a nevydá žádné opatření, které by přítomnost protilátek zohledňovalo. Stanovisko k detekci protilátek proti covidu-19 zveřejnila také Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), podle níž se plošné zjišťování hladiny protilátek jeví jako neefektivní a zbytečné. „Cena standardizovaných testů neutralizačních protilátek výrazně převyšuje cenu vakcín,“ konstatuje MeSES. Navíc upozorňuje, že metodika měření neutralizačních protilátek není ve většině laboratoří standardizována, takže absolutní hodnoty nejsou vzájemně porovnatelné.

Vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, kterým podepřela názor poradců, že i když má člověk pozitivní protilátky, může onemocnět, zaujalo imunoložku Zuzanu Krátkou. „Onemocnět mohou lidé očkovaní i po infekci. Ukazuje se, že počet reinfekcí nevzrůstá ani po příchodu dalších mutací, a my se domníváme, že za tím bude celková pestrost specifické imunity, ke které dochází při prodělání infekce. Že je tato imunita dlouhodobá, se potvrdilo v celé řadě publikací v renomovaných odborných časopisech. Významnou roli u lidí po nemoci hraje například sekreční IgA, které se vytváří na sliznicích, kde nás chrání před vstupem viru. Až se očkovaní lidé nakazí, doplní si tuto zbraň do svého arzenálu také a budou mít imunitu silnější,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

Vždyť účinnost vakcín se také měří tvorbou protilátek

Podle imunoložky tedy není na místě strach z toho, že očkovaní marodí, protože jen dohánějí ty, kteří to mají za sebou. „Ale zatím nás nic nepřesvědčilo v tom, že to funguje i naopak a lidi po nemoci tisícinásobně zlepší imunitu díky očkování. Ano, budou mít větší množství protilátek proti S proteinu, ale o tom to opravdu není. Při infekci si protilátek vyrobíme právě tolik, kolik je třeba. Lidé imunodeficitní nebo na imunitu tlumící léčbě však mohou potřebovat očkovat po nemoci nebo budou potřebovat třetí dávku, jelikož jejich imunitní systém reaguje slabě. Těch ale není mnoho,“ upozorňuje spoluzakladatelka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) Zuzana Krátká.

S doporučením odborníků sdružených v poradních orgánech Ministerstva zdravotnictví neuznávat protilátky na covid-19 jako prokázání bezinfekčnosti však nejsou zajedno ani další experti v oboru. „Proč tedy očkujeme vakcínami, jejichž účinnost se měří tvorbou protilátek, když člověk s protilátkami může onemocnět?“ diví se imunolog Jiří Šinkora a pozastavuje se proto nad tím, zda si ‚odborníci sdružení v poradních orgánech Ministerstva zdravotnictví‘ zaslouží takovéto označení. „Prodělání nemoci bude vždy účinnější při ochraně proti infekci než jakékoli očkování,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Šinkora, jenž už od začátku vakcinace proti covidu v Česku tvrdil, že by rozhodně neočkoval lidi, kteří mají protilátky, a že to je zbytečné plýtvání.

Už jen hysterie a možná i podpora obchodu s vakcínami

Lidé s protilátkami na covid-19 ale zůstávají z rozhodnutí vlády v jiné kategorii než ti momentálně privilegovaní. „U venkovních kulturních a sportovních akcí umožňujeme navýšit počet usazených diváků až na 100 procent kapacity za podmínky, že všichni diváci nad 3000 jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19,“ zní vládní nařízení platné od 1. srpna., které muselo být dodrženo i při úterním pohárovém duelu fotbalistů Sparty s Monakem „Žádný smysl v tom nevidím. Kdy si lidé na Ministerstvu zdravotnictví všimnou, že tu epidemie skoro není? Jako divák neočekávám, že žádnou infekci nechytnu v davu 20 tisíc fanoušků. A nežádám pořadatele, aby mi toto zajistil. Pokud chci minimalizovat riziko kontaktu s infekcí, tak se naočkuji, necestuji, sedím sám doma a koukám na televizi. Uvedená opatření jen a pouze ničí ekonomiku, kulturu i sport. Lidé se prostě druží a družit budou a je úplně jedno jestli na stadionu nebo na mejdanu na zahradě,“ říká imunoložka Zuzana Krátká.

Psali jsme: Udělejte to a dopustíte se porušení Ústavy. Advokát a vakcíny: Toto jsem si neuměl představit ani před rokem 1989 Spisovatel: Covid? Přijde zlé probuzení. Pro zdánlivé přežití starých obětujeme mladé Profesor Beran: Zásadní. Sledují 6 000 těch, kdo měli covid. Chytli ho znovu? A ty mutace? Prymulovy lži? Jan Hnízdil: Takto jsem si vyléčil covid. Pět věcí je jinak

V pohledu na stanovené limity neočkovaných a bez prodělané nemoci na venkovních akcích s profesní kolegyní zcela souzní i Jiří Šinkora. „Je to naprostý nesmysl. Neočkovaní návštěvníci mohou být daleko lépe imunní než ti očkovaní. Všechno už je to jen hysterie, strach z loňského selhání, nevědomost a možná i podpora obchodu s vakcínami. Jsme kolektivně imunní. Pokud nějaká mutace obejde imunitu, obejde i očkování a začínáme znovu. Takže očkovaní na tom nebudou o nic lépe než neočkovaní. Dokonce na tom budou hůře než ti, kteří prodělali infekci,“ tvrdí imunolog.

Jedni spjatí s vakcínami, druzí touží po teplém bydle

Zdroj blízký dění na Ministerstvu zdravotnictví pro ParlamentníListy.cz říká, že se zúčastnil několika poradních fór, kde řada lékařů tlačila na ministra Adama Vojtěcha, aby se spousta omezení ukončila a abychom šli britskou cestou. „Je tam vliv několika skupin. Čím dál víc se ukazuje, že komplikace laciné AstryZeneky nebyly tak velké ve srovnání s Pfizerem, ale Pfizer na tom vydělal miliardy dolarů, zatímco Astra to dělala pro dobrou vůli, když si vědci dali podmínku, že se na tom nevydělá. Jak na to neměli peníze, tak je neměli ani na to, aby si najali odborníky. To Pfizer měl lidí, s nimiž má dobré vztahy, a ti horovali pro nákup třetí vakcíny, čtvrté vakcíny. A dnes máme nakoupeno tolik, že nevíme, co s vakcínami a Česká republika teď vakcíny prodává. To je jeden okruh lidí, kteří mají blízko k vakcínám,“ podotýká zdroj.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jiné cíle sleduje další skupina mezi poradci na ministerstvu. „To jsou lidé, které zrodila tahle doba, jako Smejkal a další, kteří se snaží získat nějaké místo – ideálně neodvolatelné, kdyby se u nás vytvořil podobně jako v Německu jakýsi Kochův institut. To je legrační už jen proto, že se teď ukazuje, že právě Kochův institut stojí za zhroucením té německé strategie, že se lidé proočkují a vir zmizí, ale už přiznali, že to není možné, že žádná taková imunita nebude, takže je to spíš takové teoretické pracoviště. A tihle lidé by chtěli vznik takového pracoviště i u nás, ale většina doktorů je ostře proti, protože takové máme: Státní zdravotní ústav, Hygienická služba, to všechno funguje. Čili někteří hrají o to, aby pro ně vznikla nějaká funkce a oni se v ní udrželi. Pak jsou lidé jako paní náměstkyně Vašáková, která je jako lékařka hodně opatrná, ale nemá žádné postranní úmysly,“ popisuje zdroj blízký okruhu ministra zdravotnictví.

Covid v tuto chvíli splňuje definici vzácného onemocnění

Upozorňuje však na to, že česká medicína má úplně jiné starosti než covid-19 a řeší úplně jiné starosti. „Covid v tuto chvíli splňuje definici vzácného onemocnění, čili z hlediska problematiky českého zdravotnictví je na na nějakém krásném padesátém místě. Takhle to vidí všichni normální lidé, ale 6. a 7. října jsou volby a všichni politici buď mají hrůzu, nebo doufají, že se koncem září zaplní JIPky a něco se stane nebo napíšou nějaké noviny, že v nemocnici, kde mají pět postelí a zaplní se čtyři, tak řeknou, že je osmdesát procent JIPů plných, takže to odstřelí vládu. Tak jedeme ultra opatrně do voleb. Na druhé straně, kdybych byl Vojtěchem, kterého už jednou odvolali, a ručí krkem Andreji Babišovi, že nebude průšvih, tak mu lidsky rozumím. Myslím, že celá Evropa čeká, až Češi a Němci odvolí. Německo nepovolí, i když ví, že v srpnu nehrozí žádné riziko. Ta strategie, kterou Německo vnutilo Evropské unii i za cenu obrovských škod, že počkáme, až všechny proočkujeme a všichni budou zdraví, se ale zhroutila,“ poukazuje zdroj.

Psali jsme: Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje Věděl jsem o tom, každý věděl. Český vědec a pravda o covidu. Celá 23 tisíc zemřelo po vašem nástupu. Profesor Beran expertům. Testy, očkování? Varuje Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.