„Nelíbí se mu to.“ Pavel a vláda: Šum kolem Ukrajiny, nejen důchody

Vystupování ministryně obrany dle zdrojů ParlamentníchListů.cz znepokojuje nastupujícího prezidenta Petra Pavla. „Černochová vykřikuje fráze a na oponenty je agresivní. Pavlovi se to nelíbí, ale to je tak vše, co s tím může dělat,“ vyslechla redakce. Vztahy mezi vládou a novým prezidentem prý nebudou idylické, jak se zdá. Pokud však jde o hrozící veto prezidenta ve věci nižší valorizace důchodů, okolí premiéra Fialy věří, že Pavel proti vládě nepůjde. Má to být „předjednané“.

Inaugurace Petra Pavla proběhně za dva dny a Česko žije očekáváním jeho prvních kroků v roli prezidenta. V turbulentní době a nepříznivé ekonomické situaci, které republika čelí, je to ještě sledovanější záležitost, než kdykoli dřív.

Aktuálně leží na stole schválená snížená valorizace důchodů, která minulý týden prošla Poslaneckou sněmovnou. Jak se k tomu prezident postaví? Přijme toto opatření nebo ne? Pavel se k valorizaci totiž vyjádřil slovy, že „má pochybnosti“.

„Já myslím, že jsou to jen líbivé řeči pro média,“ řekl nám Václav Š., interní zdroj z prostředí vládnoucí koalice, když se ho ParlamentníListy.cz zeptaly na komentář. „I když je evidentní, že Petr Pavel bude aktivní prezident, takto razantně, myslím vetem, a to hned na začátku, by do systému nezasáhl.“

Podle Václava Š. je Petr Pavel prozíravý člověk, který se umí obklopit schopnými odborníky: „Co jsem slyšel a zatím mohl zažít z lidí v jeho okolí, myslím, že to má připravené dobře. Je to racionální člověk, voják a diplomat. V ekonomii nebo sociální politice se špatně orientuje, ale nechá si poradit. Takže i v tomto případě důchodů mám za to, že vyslechne argumenty a zákon podpoří. To, že řekl, že má pochybnosti, bych opravdu vnímal jako něco, čemu nepřikládat váhu. Protože ruku na srdce, kdo z nás pochybnosti v první chvíli, když se to uveřejnilo, neměl? Člověka napadá spousta otázek, proč by to měli odnést zrovna důchodci. Ale kdo má v sobě trochu inteligence, tak se zamyslí hlouběji a uzná, že je to nejlepší řešení z nejhorších,“ připouští pro ParlamentníListy.cz zdroj, který se dlouhodobě pohybuje v zákulisí současné vlády.

Bude to prý velmi bolestivý krok, ale nezbytný, pokud se stát nechce „zadlužit až k bankrotu“.

Dle mínění našeho obeznámeného zdroje je Petr Pavel „stabilní a silná osobnost, která nebude držet pokaždé basu s vládou, i když se to média a protivníci snaží takto prezentovat“.

A prý už dochází i k prvním roztržkám. Nepohodnout se měla s Petrem Pavlem ministryně obrany Jana Černochová. „Jde o rozdílný přístup ke komunikaci ohledně války na Ukrajině,“ prozradil nám zdroj. „Petr Pavel je člověk z praxe, prošel válkami, vyjednával, a ví, že situace není vždy tak jasně daná, jak to vysvětlují občanům média a paní ministryně. Pavel dobře ví, jak funguje propaganda a budiž mu ke cti, že na tento styl komunikace nenaskočil. Jana Černochová působí proti němu jako zapálená aktivistka a dělá komunikační chyby. Se svými odpůrci jedná tvrdě, její příspěvky na sociálních sítích jsou jednostranné a někdy až útočné.“ Dle zdroje proběhly „nějaké výměny názorů mezi PR týmy Pavla a Černochové“.

Ministryně obrany prý k Pavlovi vzhlíží a chce se mu zalíbit, opačně to ale tak nefunguje. „Petr Pavel má svou představu, jak by měl působit ministr obrany a jak by měla být vedena komunikace během války. Jeho přístup klade větší důraz na vysvětlování a komunikaci k běžnému občanovi. Běžní lidé totiž často nerozumí, proč musíme tak zbrojit a posílat na Ukrajinu vojenskou pomoc. Pavel to umí vysvětlit, dělá to klidně a bez zbytečných emocí. Kdežto Jana Černochová vykřikuje fráze a na oponenty je agresivní. Pavlovi se to nelíbí, ale to je tak vše, co s tím může dělat,“ krčí rameny náš zdroj. V politickém zákulisí jsou tyto rozdíly mezi Pavlem a Černochovou prý veřejným tajemstvím.

Dle Václava Š. prý Petr Pavel může pětikoalici ještě hodně překvapit: „Ten názor, který se tady, a to říkám opět, pod mediálním tlakem vytvořil – totiž, že Pavel a vláda půjdou ruku v ruce, je mylný.“

Vláda má podle našeho zdroje totiž už tak špatnou pověst, že by od prezidenta nebylo rozumné být s ní spojován, pokud bude chtít obhájit mandát i za pět let. Petra Pavla tak prý čekají dva roky manévrování: „Bude muset vyvažovat a pečlivě hodnotit, jak bude vůči vládě vystupovat, a jak to bude vypadat navenek. Už během kampaně bylo znát, že pětikoalice si Petra Pavla takřka přivlastnila, ten se tomu ale bránil. Je logické, že s neoblíbenou vládou nebude chtít být spojován víc, než je nutné.“

K tématu jsme oslovili ještě zdroj přímo z ODS. Jeden z jejích členů, někdejší krajský radní a zastupitel stotisícového města na východě Čech, který volil Petra Pavla a osobně ho zná, ParlamentnímListům.cz potvrdil mnoho z výše uvedeného: „Osobně si myslím, že Pavel ten zákon o snížení valorizace důchodů vetovat nebude. Nechá si ho podrobně vysvětlit. Je to člověk, který myslí do budoucna, a tak v žádném případě nebude blokovat něco, co má přinést snížení státního dluhu.“

Petr Fiala je prý také připraven, že Pavel sníženou valorizaci odsouhlasí: „Troufnu si říct, že už je to předjednané,“ myslí si náš zdroj z ODS. Nepředpokládá tedy, že by se celá kauza kolem valorizace měla protahovat.

„Je to jen populistický strašák opozice, aby se vláda a politická scéna otřásla v základech. Pravdou však je,“ připustil zdroj, „že na tom budou biti lidé, kteří teď, nebo v nejbližší době, nastupují do důchodu. Z druhé strany je ale třeba říct, že tito lidé už jsou trochu obezřetní a jistě mají nějaké úspory. Takže jestli přijdou o dvě nebo tři stovky měsíčně, v žádném případě je to nesebere tolik, jako situace, která by mohla nastat po uplynutí cca dvou nebo třech let, kdy by valorizace naskočila takovým způsobem, že by to státní rozpočet nemusel vůbec unést,“ míní náš zdroj z občanské demokratické strany.

Ta prý ale nedělá nic, co by bylo v rozporu s její integritou. Kritika by měla mířit hlouběji, k předchůdcům současné vlády: „Je to samozřejmě nepopulární řešení, které ODSku bude stát spoustu hlasů. Na druhou stranu ODS vždy dávala najevo, že taková a podobná opatření přijdou, a že je bude propagovat. Spíš bych na obranu naší strany řekl, že paní Schillerová s dalšími aňáky a ještě z historie sociálními demokraty by se měli zamyslet, zdali nejsou příčinou této hrozné inflace právě oni? Rozhazovali peníze plnými hrstmi a vůbec nemysleli na budoucnost. Zřejmě jim už tenkrát bylo jasné, že tady dlouho vládnout nebudou,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz zdroj z ODS.

