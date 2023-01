„Pavel komunista? Neva.“ A pak Holubovou nespasila ani Havlová

reklama

Pokud by byl stále někdo i přes několik podobně laděných příspěvků na pochybách, připomněla se herečka s podporou Pavla i týden před volbami a dala jasně najevo, že si své rozhodnutí nikterak nerozmyslela a stále chce volit za příštího prezidenta České republiky Petra Pavla. „Píšu volím si, protože je to pro mne osobně opravdu vyvolený kandidát, nikoliv proto, že je to fešák, mám svýho doma, ale protože splňuje předpoklady, které má mít hlava státu a vrchní velitel vojsk,“ uvedla na svém instagramovém účtu.



Důvodů, proč se takto rozhodla, připojila hned několik. „Věřím Petru Pavlovi i jeho ženě Evě, že budou tento post prezidenta republiky a jeho první dámy brát jako SLUŽBU! Disciplinovaně a zodpovědně, že se nebudou chovat vrchnostensky a s arogancí moci. Že budou ctít ústavu, vážit si občanů naší země,“ míní česká filmová hvězda, proslavená filmy Pelíšky či Obecná škola.

Fotogalerie: - Pavel na Pavláku

Petr Pavel má podle Holubové „všechny důležité atributy, které pro tuto funkci potřebuje“. „Jednak vzdělání (nikoliv pouze vojenské, ale i diplomatické, které získal na prestižní londýnské univerzitě King’s College), ale i osobní zkušenosti získané praxí. Možná je to Čech, který svou pozici v NATO, ‚dotáhl nejdál‘, což není zanedbatelné, ale hlavně jeho funkce, více než ryze vojenská, byla diplomatická a politická,“ pochválila svého kandidáta.



Pavla podle ní Česko potřebuje i kvůli aktuální bezpečnostní situaci. „Svět je ve válce, v opravdické válce. Budu se cítit bezpečněji, když v našem čele bude stát zkušený, odvážný, ale rozvážný prezident. Nemyslím, že naše syny požene útokem do boje, ale že před nikým nebude kapitulovat, využije své znalosti postupu určených v NATO. Neboť kdybychom tam nebyli, kdo ví, kdo by byl tady u nás,“ míní.



Dále herečka sdílela, že si cení i Pavlova zájmu o ekologii a „sociální podmínky v naší zemi“ či toho, že nemá problém přiznat si, že něco neví. „Je fajn mít jazykově vybaveného prezidenta s kultivovaným projevem,“ cení si též.



Následně se opět rozepsala i k Pavlově členství v KSČ, což bylo již dříve pro herečku ošemetné téma, jelikož si mnozí její podporovatelé připomínali, že by to pro ni – coby známou antikomunistku – měl být nemalý problém.

Fotogalerie: - Generálovo hlášení

Herečka však slova o Pavlově minulosti odmítá s tím, že Pavel „není první“. „Spoluzakladatel Charty 77 Pavel Kohout byl v mládí dokonce stalinista, přesto dokázal pro demokracii v naší zemi udělat víc než nějaký pasivní nestraník, který byl jinak loajální ke komunistickému režimu. Disidenti Šiklová, Chramostová, Vaculík, Dienstbier… bývali komunisté,“ vysvětlila s dodatkem, že i přesto si jich váží za to, „co prokázali demokracii naší republiky“.



U Pavla navíc Holubové s rozhodováním pomohl i první polistopadový prezident Václav Havel, jenž Pavla jmenoval armádním generálem. Václav Havel si podle ní „tyto úkony pečlivě prověřoval“.



„Havel je pro mne garant. Komunistou nebyl a v boji proti totalitě málem přišel o život. Svým činem jasně ukázal, jaký postoj zaujal k osobě Petra Pavla. NATO ho pustilo nejen do svých řad, ale postavilo si ho do čela. Druhý garant,“ uťala komentáře k Pavlově komunistické minulosti Holubová.

V jejích slovech ji podpořila též choť prezidenta Havla Dagmar Havlová. „Dudinko, shrnula jsi to pečlivě, pravdivě a dostatečně. Dar slova máš od pána Boha,“ ocenila Havlová Holubovou a pochválila ji i za mikinu s Havlovým podpisem a srdíčkem.



Další diskutující však herečku za její volbu zpražili. „Většina lidí má svého favorita na post prezidenta republiky, každý přeje tomu svému, aby usedl na prezidentské křeslo. Ale rozhodně mezi mé nepatří tento člověk,“ spustil na Holubovou jeden z komentujících, který se netajil, že si vybral k nadcházejícím prezidentským volbám Danuši Nerudovou.



„To jste mě zklamala, paní Evo,“ ozvalo se následně a jeden z přispěvatelů se proti výběru Holubové ohradil s obavami, že podle něj „generál Pavel povede úřad poněkud diplomaticky směrem hodně na Západ“. „To ale není to, co naše země potřebuje, aby nám USA diktovaly, co máme a co nikoliv. Jsme šikovní, soběstační, a kdyby v čele nestáli lumpové a darebáci, kdyby se neprodávalo to, co funguje, a nesponzorovaly se zájmy USA a Bruselu, byli bychom respektovanou zemí,“ mínil.



Holubová na to nevydržela nereagovat. „Tak to je zajímavý, jak to vnímáte. I já se kloním k Západu, neboť východ mi sebral dětství a mládí, a to jsem ještě dopadla dobře. Nechci diktát Kremlu. Klaus, Zeman byli orientovaní na Moskvu, a když mu to posype, bude i Babiš. Vždyť jemu nejde o jeho vlast, není Moravan ani Čech, nenarodil se tu, stát chtěl vést jako svůj závod a taky ho tak vedl. Petr Pavel už to dokázal, český generál byl respektován cizími státy. Nevím, zda by to dokázal pan Hilšer, Fischer, paní Nerudová. My jsme členové EU, jsme střední Evropa, naše kultura byla ovlivněna tou západní, kterou sem nejvíce zatáhl už Karel IV. vychovávaný ve Francii. Ale máme svá specifika, svůj humor, svou kulturu. To je třeba zachovat a podporovat,“ rozepsala se herečka.



Připojila též, že je „vlastenka“ a velmi snadno prý „propadá beznaději“. „Po prezidentování Klause a Zemana! Tak žít nechci. Chci být na svého prezidenta hrdá,“ uvedla.



V diskusi však i nadále mnohé nepřesvědčila, a dočkala se tak příspěvku, který jí radil, ať se od politiky raději vzdálí. „Herci by měli hrát a zůstat herci. Své názory si nechat pro sebe a necpat je každému jako ty správné,“ padlo od jedné z žen.

