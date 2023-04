„Půjčka na Velikonoce?!“ Mazanec 50 Kč navíc. Koledníkům vejce nedá. Vše sečetla

reklama

Péct spíš jen proto, aby se dodržely tradice, se letos na Velikonoce rozhodla důchodkyně Vlasta Šindelířová z Jindřichohradecka. „Péct budu opravdu jen ve velice omezeném množství. Jeden mazanec, aby se beránek na mě nezlobil,“ vysvětluje s úsměvem a už vážněji dodává. „Ještě před dvěma lety mě vyšel beránek šlehaný ze šesti vajec na 25 korun. Letos je to 54 korun. Mazanec 500 gramů vyjde skoro o padesát korun dráž, něco přes 80 korun. Dvojnásobek oproti roku 2021 je to pak u třeného beránka ze 4 vajec. Když upeču doma, vyjde nás to skoro na 90 korun. A to počítám ceny bez energií,“ upozorňuje a dodává: „Když spočítám všechny ingredience, které bych na velikonoční pečení potřebovala, tak v roce 2021 to bylo necelých devadesát korun, teď zhruba 220,“ vypočítává a pokračuje.

Vlasta Šindelířová. Foto: David Hora

„Na každé Velikonoce jsem byla zvyklá koupit jehněčí. Jenomže to stálo kilo do stovky nebo maximálně 110 korun. Dneska to stojí 300. Takže si to odpustíme, koupíme si asi kousek vepřového a hotovo. Udělá se kousek nádivky, stačí mini pekáček, když budou kopřivy. Protože tolik, kolik potřebuji do pekáče petržele, tak to by ten pekáč musel být zlatý,“ pokyvuje užasle hlavou.

Koledníkům raději nějakou tu pětku, drahá vajíčka barvit nebudeme

„Letošní Velikonoce budou opravdu zajímavé. Když přijdou koledníci, tak se mi vyplatí dát každému nějakou tu pětku, než barvit vajíčka, když jedno vyjde na šest korun. A už jsem v obchodě viděla i za sedm. Jedině, že budete lítat po slevách, ale to ne každý se do těch určitých obchodů třeba z vesnice dostane. A navíc si připočtěte náklady na dopravu,“ povzdechla si Vlasta Šindelířová s tím, že vajíčka letos tedy ani barvit nebude.

„Takže na stůl přijde do misky pár umělohmotných barevných vajíček, nějaké kočičky do vázy, trochu zeleného, a tím jsou celé Velikonoce za námi. Protože prostě na to není. A nemyslím si, že je životně důležité škudlit, nebo si nedej bože vzít půjčku na to, abych mohla dělat hogo fogo Velikonoce. Nebudu. Udělá se normální jídlo, barevná umělohmotná vajíčka a upeče se mazanec,“ uzavírá.

Cukrář Maršálek: Vím, že to někteří lidé mají opravdu těžké. Upečte si méně a pochutnejte si na tom…

Jak vidí letošní Velikonoce i z hlediska cen, nám prozradil také známý cukrář Josef Maršálek.

„Víte, jedna věc je, co slyšíme v médiích a druhá je pak realita. Já se netajím tím, že si myslím, že díky zdražení se přestane plýtvat – v Česku je to 600 000 000 kg jídla ročně, které se vyhodí. Když lidi půjdou a s rozvahou nakoupí, vyjde je beránek či mazanec o dvacet korun dráže, než minulý rok. To se domnívám, ještě není žádná apokalypsa,“ vysvětluje a dodává. „Na druhou stranu si velmi dobře uvědomuji, že někteří lidé či rodiny to mají teď opravdu těžké a také to, že se zdá, že celá tato situace – energie, zdroje, válka na Ukrajině, je zneužita některými nadnárodními společnostmi, které u nás vytvořily oligopol. Tohle je ovšem v rukou kontrolních orgánů a také vlády ČR,“ upozorňuje a pokračuje:

„V porovnání s Vánocemi je pečení o Velikonocích spíše okrajovou záležitostí. Mazanec, beránek, Jidáše a třeba pár kousků nějakého cukroví. Upečte si méně, ale pochutnejte si na tom. Tuhle chuťovou vzpomínku vám z hlavy jen tak někdo nevymaže. Peklo se i ve válce. Co nám tady teď chybí?“ ptá se.

Cukrář Josef Maršálek. Fofo: archiv J. Maršálek

Kinder zajíc za stovku, balíček čokoládových vajíček 36 Kč

Zašli jsme se podívat i do obchodů, na kolik tak zhruba vyjde velikonoční pomlázka. Metrovou, proutěnou, jsme ještě nedávno objevili za 55,90. Těsně před Velikonocemi ale nasadili obchodníci slevy a to především na sladkosti. „To, co je dneska ve slevách, byla minulý rok ještě normální cena. Spíš to bylo ještě levnější,“ povzdechla si mladá maminka, kterou jsme oslovili, když dávala nákup do auta. Představila se jako Jana Vávrová. Prozradila, že má doma holčičku, která chodí do školky a kluka v druhé třídě. „Koledují jen kluci, ale Klárce také samozřejmě musíme dát čokoládky, to by jí bylo líto,“ usmívala se.

Podívali jsme se tedy, na kolik takové velikonoční „čokoládky“ vyjdou. 160gramového Kinder čokoládového zajíce je možné zakoupit ve slevě za sto korun. Před slevou byl ještě o třicet korun dražší. 200gramový balíček čokoládových vajíček vyjde nyní na 36 korun, o čtyři koruny méně než před slevou, 60gramový čokoládový zajíc je zlevněný o tři koruny na 14,90. Některé obchody nabízejí na vybrané velikonoční cukrovinky v těchto dnech až padesátiprocentní slevu. Přesto mnozí lidé váhají, zda a kolik vůbec mají v dnešní „drahé době“ za sladkosti utrácet.

