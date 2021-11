„Schweinerei! Proč jsme očkovaní?!" Byli jsme v Rakousku. Tam se s tím nemažou

reklama

Česko-rakouské hranice v Dolním Dvořišti byly v týdnu před celostátním lockdownem průjezdné bez omezení. Na české ani rakouské straně nestál v době, kdy jsme projížděli, nikdo, kdo by třeba jen namátkově auta kontroloval. V tu dobu už platil lockdown pro neočkované, kteří v posledním půlroce neprodělali covid. Ti směli jen do práce, na nutné nákupy potravin nebo zdravotní procházky.

Žádné kontroly jsme se ale i tak nedočkali ani v ulicích rakouského městečka, a to jak přímo na náměstí, které bylo téměř vylidněné, tak ani kolem nákupního centra. Jediné místo, kde po nás vyžadovali buď doklad o očkování, nebo o prodělaném covidu v posledním půlroce, byla restaurace nad jedním z obchodů. A právě tady jsme narazili na českého pendlera, číšníka, který kvůli těžké situaci zapříčiněné covidem přišel před pár dny v Rakousku o práci.

Covid vzal českému pendlerovi práci. Hostů je málo...

„Dostal jsem výpověď k 15. listopadu,“ vypráví český pendler Miroslav Syrovátka. Důvodem je to, že do restaurace chodilo v poslední době málo lidí. Jak vysvětlil, výpovědní lhůta v Rakousku je jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance, čtrnáctidenní.

„Právě před chvíli jsme se dozvěděli, že od pondělí 22. listopadu bude lockdown i pro očkované. Tím pádem si ani nemůžu najít novou práci, protože teď mi nikdo žádnou nedá. Problém bude v této branži i po lockdownu, protože nikdo neví, co bude, kolik bude chodit hostů,“ krčí rameny Syrovátka. A vysvětluje: „Třeba tady byl vždycky frmol. Hosté si zvykli chodit už na snídani a i během dne tady bylo hodně lidí. A podívejte se teď,“ ukazuje jen na pár obsazených stolků.

Miroslav Syrovátka obsluhuje hosty. Foto: Natálie Brožková

Problémy s kontrolou „bezinfekčnosti“ hostů prý ale nemají. Jak říká, nikomu nevadí ukázat potvrzení, že je buď očkovaný, nebo že v posledním půlroce prodělal covid. „Hosté jsou vstřícní. To není jako v Čechách, kde se někteří zlobí i na číšníka. Ten za to přece nemůže,“ říká pendler s tím, že kontroly na dodržování těchto nařízení chodí.

„Zrovna včera tady byla kontrola. Pokutu může dát jak personálu, tak i hostům nebo provozovatelům restaurace,“ popisuje Syrovátka s tím, že jako číšník může dostat pokutu až dvacet tisíc korun. Host, který se odmítne prokázat, musí počítat s pokutou kolem osmdesáti eur. Provozovatel pak může zaplatit dokonce až 4 tisíce eur.

Fotogalerie: - Freistadt

„Nejsou to miliony, tudíž je to celkem snadno vymahatelné. Pro mě by to ale byla značná část výplaty a pro hosta by také určitě nebylo příjemné zaplatit kvůli kafíčku dva tisíce korun. A 4 tisíce eur pro provozovatele, tedy zhruba 100 tisíc korun, to také není málo,“ krčí rameny.

Chybí nám vnoučata… A lockdown pro všechny? Schweinerei!

To, že lidé v Rakousku věděli o vyhlášení plošného lockdownu dříve, než se zpráva dostala do českých médií, nám potvrdil i starší pár, který jsme potkali před obchodem s potravinami. Manželé netajili, že z vývoje situace nemají vůbec žádnou radost.

„Právě jsme se dozvěděli, že od pondělí bude lockdown pro všechny. Nevím, jestli to pomůže,“ krčil rameny muž, který jak řekl, se snaží vyhýbat většímu množství lidí, a tak chodí nakoupit jen potraviny a věci, které nutně potřebují. Představil se nám jako Alfred. „Už jsem v důchodu, očkovaný jsem já i manželka, ale někteří naši přátelé tu nemoc i přes očkování dostali, tak si dáváme pozor,“ vysvětlil.

A jeho žena dodala: „Je nám líto, že se tolik nevídáme s vnoučaty. Naše děti jsou opatrné, nechtějí nás ohrozit. Ale stýská se nám,“ pokývala smutně.

Parkoviště u nákupího centra. Foto: David Hora

Ne smutný, ale doslova rudý vzteky byl pak mladý Rakušan, který se dozvěděl o chystané celostátní „uzávěře“ až od nás. „To není možné! To platí jen pro neočkované, ne? Bude pro všechny? Proč jsme tedy očkovaní?!“ zuřil a hledal rychle další informace v mobilu. Poté si ulevil. „Schweinerei!“

V té době ještě místní lidé nevěděli o tom, že rakouská vláda chystá i povinné očkování proti covidu.

Starší muž bez roušky, rozestupy žádné…

Zatímco v českých obchodech na zákazníka, který nemá respirátor a dokonce ani roušku, občas narazíte, v Rakousku se to většinou nestává. Přesto jsme ale hned v prvním obchodě potkali staršího muže, který respirátor ani roušku neměl. Jedna žena pak měla při placení u pokladny ochranu úst staženou z nosu. Byl to ale jediný případ, který jsme během celého dne, kdy jsme prošli hned několik obchodů, viděli.

Co se ale příliš nedodržuje, jsou dvoumetrové rozestupy, například ve frontách u pokladen. „Vidíte, to si ani nevzpomenete. Ale vy nejste odsud. Novináři z Čech? Tak to vám jméno neřeknu, nezlobte se,“ prchala před námi paní, která stála v poměrně dlouhé frontě u kasy v obchodě s potravinami.

Očkování? Tlak z Rakouska na české pendlery stoupá...

Situace v Rakousku ovlivňuje pochopitelně i české pendlery. Jak říká předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová, neočkovaní pendleři samozřejmě musí s určitými komplikacemi při cestě do Rakouska počítat. Už před celostátním lockdownem se neočkovaní museli prokazovat testováním. „Směli pouze do práce a domů. Nesměli na žádné nákupy, akce, do restaurací a podobně,“ říká.

„Tlak zaměstnavatelů v Rakousku na občany ČR, kteří tam pracují, stoupá. Začínají po nich vyžadovat očkování. Na všech těch jednáních, on-line diskusích je to jasné – očkujte se, je to přeshraniční spolupráce, vy jste tady hosté, vy to musíte respektovat,“ popsala. „Tak to prostě je. Ty firmy nemůžou zavírat provozy kvůli tomu, že se nákazou ‚vyoutuje‘ dvacet lidí mezi sebou navzájem. To jsou třeba dvě směny v jednom provozu,“ vysvětluje.

I přesto je podle ní očkovaných jen zhruba 50 % pendlerů. „To vidíme i na sociálních sítích. Ti, co jsou očkovaní, píší, že tyto problémy už vůbec neřeší. Že už je to vlastně ani nezajímá, mají certifikáty, aplikace Tečka. Ale z té druhé poloviny bohužel někteří stále věří tomu, že je vakcinační látka ‚sežere‘, že na ně bude působit 5G síť a podobně. Dezinformační kanály v tomto zasáhly opravdu radikálně,“ říká Vintrová.

