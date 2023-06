„Těmto informacím nevěřte.“ Po projevech Putina a Prigožina jasno

reklama

Řekl také, že organizátoři „všechno pochopili, včetně toho, že šli do kriminálních činů, aby rozštěpili a oslabili zemi, která nyní čelí kolosální vnější hrozbě, bezprecedentnímu tlaku zvenčí“. „Organizátoři povstání však zradili svou zemi, svůj lid a zradili ty, kteří byli zataženi do zločinu. Lhali jim, tlačili je k smrti, pod palbou, aby stříleli na své,“ pokračoval a dodal, že právě to si na Západě i na Ukrajině přáli. „Mnuli si ruce, snili o tom, že se pomstí za své neúspěchy na frontě a při takzvané protiofenzivě, ale přepočítali se,“ zhodnotil ruský prezident.

Děkoval dále: „Děkuji všem našim vojenským pracovníkům, strážcům zákona, speciálním službám, kteří stáli v cestě rebelům, zůstali věrni své povinnosti, přísaze a svému lidu. Odvaha a sebeobětování padlých hrdinů-pilotů zachránilo Rusko před tragickými ničivými následky.“ Připomenul ovšem, že většina velitelů a bojovníků z PMC Wagner (soukromá žoldnéřská společnost – pozn. red.) jsou taktéž vlastenci, kteří vlastenectví osvědčili v boji.

„Proto byly od samého začátku událostí na můj přímý pokyn podnikány kroky, aby nedošlo k velkému krveprolití. Trvalo to čas, mimo jiné dát těm, kteří udělali chybu, příležitost znovu se zamyslet, pochopit, že jejich činy společnost rozhodně odmítá, a s jak tragickými, destruktivními následky pro Rusko, pro náš stát, dobrodružství, do kterého byli zavlečeni, vede,“ vysvětlil a poděkoval i wagnerovcům, že nešli do „bratrovražedného krveprolití“.

„Dnes máte možnost pokračovat ve službě Rusku uzavřením smlouvy s ministerstvem obrany nebo jinými donucovacími orgány, nebo se vrátit ke své rodině a přátelům. Kdo chce, může do Běloruska. Slib, který jsem dal, bude splněn. Opakuji, volba je na vás, ale jsem si jistý, že to bude volba ruských vojáků, kteří si uvědomili svou tragickou chybu,“ vzkázal jim.

Vyjádřil se také šéf wagnerovců, Jevgenij Prigožin, ještě před Putinem. Prohlásil, že PMC Wagner je nejzkušenější bojeschopná jednotka v Rusku a možná i na světě, která sloužila zájmům Ruska a vždy v zájmu Ruska v Africe a po celém světě. Chválil, co dokázali na Ukrajině. „Důsledkem intrik a nedomyšlených rozhodnutí tato jednotka měla k prvnímu červenci přestat existovat,“ řekl a dodal, že bojovníci a velitelé PMC Wagner nechtěli podepsat kontrakty s ministerstvem obrany, protože z vlastní zkušenosti věděli, že by to znamenalo „kompletní pokles efektivity v boji“ a zkušení bojovníci budou rozmělněni a posláni do mlýnku na maso, kde přijdou zkušenosti a bojové schopnosti vniveč. Kdo chtěl, ten už kontrakt s ministerstvem podepsal, ale jednalo se asi o dvě procenta.

Snažili se prý najít řešení, ale nic se nedařilo. Hodlali dle Prigožinova tvrzení odevzdat veškeré vojenské vybavení 30. června v Rostovu, ale pak přišel údajný raketový útok na stanoviště wagnerovců, který měl zabít 33 lidí a další zranit. A pak prý museli jednat. Prigožin prohlašuje, že na zemi nebyl zabit žádný voják a že litují, že museli zasáhnout vůči letectvu. Ale dodal, že to na ně útočilo. Při pochodu měli prý několik zraněných a dva vojáci zemřeli, ovšem jednalo se údajně o vojáky pod ministerstvem obrany. Do účasti na pochodu podle Prigožina nikdo nebyl nucen a všichni věděli, co je cílem, tedy zamezit zničení PMC Wagner a spravedlivě potrestat ty, kdo se dopustili chyb během války na Ukrajině, protože „veřejnost si to žádala“. „Všichni vojáci, které jsme potkali cestou, nás podporovali,“ tvrdí Prigožin.

200 km od Moskvy, když připravili dělostřelecké pozice, došli k závěru, že by začalo krveprolití, takže demonstraci považovali za dostatečnou. A ruskou krev prolévat nechtěli, ani svrhnout vládu. Tehdy také Lukašenko nabídl pomocnou ruku, jak může PMC Wagner legálně pokračovat ve své činnosti.

Prigožin tvrdí, že obyčejní lidé na ně mávali ruskými vlajkami i vlajkami PMC Wagner. A podporovali je v jejich boji proti byrokracii.

Alright, I got enough criticism of my previously animated Prigozhin video that I’ve decided to take it down. I thought it was an obvious joke, but it clearly confused too many people, so let’s try again: Prigozhin’s full post-insurrection audio clip, w English-language subtitles. pic.twitter.com/dd7oVzntIh — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 27, 2023

Dle analytika Štěpána Kotrby byl Putinův projev zklamáním. „V jednom chumlu se siloviki – štábními darebáky, viděl realitu jen z jedné strany. Všem prostým vojákům Ruska ukázal, že jsou jen bezmocné loutky v hře zákulisních zájmů vysokých důstojníků v Kremlu, kde se formulují cíle ukrajinské války, mnohdy v rozporu s pravidly vedení vojenských operací,“ míní. Podle něho Prigožin nelže, když tvrdí, že chyby Gerasimova a Šojgua stály tisíce mladých Rusů život. Podotkl také, že Prigožin se pohybuje na frontě, jí s vojáky stejné jídlo, kouří a pije s nimi cigarety a vodku. „Není intrikánem a salonním podnikatelem,“ míní a dodává: „Vsadil na jednu kartu – na férovost člověka, kterého znal minimálně dvacet let, kterému bezmezně věřil a pro kterého se pustil do činností, které jsou vším, jen ne miliardovým cateringovým podnikáním.“

„Vybudoval soukromou armádu o síle, jakou má Česká armáda. Na rozdíl od české armády měli jeho žoldáci prozatím vždy úspěch. A nebrali zajatce. Jako kontraktoři působili v Sýrii, v Africe – a vždy v první linii. Zlato za krev. To se o ministru obrany Ruska říct nedá,“ srovnává Kotrba Prigožina a ministra obrany.

„Prigožinova ‚cesta za spravedlností‘ z fronty na Moskvu nastavila Putinovi zrcadlo, v jakém stavu je armáda a silové struktury státu. V jakém stavu je země. Prigožin vsadil na jednu kartu a nevyhrál. Prohrál vše. Skleněný palác i miliardové příjmy, odvislé od synergie s ruským státem v pozadí. Ten, kdo ale prohrál víc, je Rusko. Není to heroický pohled. Putinův hodnoticí projev a následná ‚pracovní‘ schůzka se zástupci silových resortů namísto kusu porozumění a očistné reflexe ukázaly v plné nahotě lpění na statu quo současného rozložení moci, bez ohledu na fakta, bez ohledu na životy ‚svojich‘. Bez ohledu na vlast a bez ohledu na čest,“ míní Kotrba.

Prigožinovu eskapádu hodnotí také analytik známý na Twitteru jako „Big Serge“. Ten varuje před dvěma způsoby uvažování. Jedním z nich jsou zbožná přání na Západě, podle kterých Prigožinův výlet málem svrhl Rusko a Putinova legitimita je ohrožena. „Rusko má padnout a projít změnou režimu (Fukuyama to tak říkal), a tak je třeba vnímat Prigožinovy činy tak, aby směřovaly k tomuto konci,“ popisuje tento pohled.

Ale varuje také před těmi, kdo vnímají jeho činy jako součást velkého a předem domluveného plánu, protože tito lidé přeceňují schopnosti ruské vlády. Pokud by se jednalo o vlivovou operaci (tj. psyop), byla by extrémně složitá a zatím nepřinesla žádná pozitiva. Podle analytika bylo Prigožinovo chování velice riskantní a krize byla skutečná, ale nebyla ohrožením pro ruský stát a vláda ji vyřešila vcelku efektivně.

Nicméně, analytik rozebírá, proč se podle něho nejednalo o vlivovou operaci. Jednak je zde teorie, že „povstání“ mělo na světlo vytáhnout všechny agenty a neloajální občany tím, že vytvoří uvěřitelné ohrožení Ruska. To Big Serge vyvrací tím, že Putinova vláda je založena právě na tom, že válku vede bez toho, že by byl ohrožen normální život v Rusku, nic není na příděl, žádné povolávací rozkazy se už také nevydávají, pohyb není omezen. Za to je dokonce Putin kritizován, že dává přednost udržování „normálního provozu“ v Rusku, místo aby se válka vedla tvrdším způsobem. Právě tato snaha nesedí dle analytika s tím, že by uspořádal falešný převrat.

Druhá teorie je, že povstání krylo přesuny vojsk a že přesun wagnerovců do Běloruska naznačuje, že budou operovat na západě Ukrajiny. Jak analytik upozorňuje, takové přesuny nelze uskutečnit za 24 hodin, protože vyžadují velké logistické plánování pro palivo a střelivo. A kromě toho, komentátoři sice mohou mít plné ruce práce, ale rozvědka a satelity fungují stále stejně.

Jako úplný nesmysl pak vnímá možnost, že by povstání bylo vyvoláno, aby Putin mohl mobilizovat a ve válce eskalovat. Protože k tomu Putin nepotřeboval domluvené povstání, ale stačil by mu například dronový útok na Kreml nebo relativně nedávný útok na ruské území.

Jako nejpravděpodobnější vnímá teorii, že povstání mělo dát důvod, proč odvolat Gerasimova a Šojgua. Big Serge si nemyslí, že Gerasimov a Šojgu si vyhazov zaslouží. I přes chyby na začátku války dochází ke znatelnému zlepšení. Vojenský průmysl jede a z ukrajinské ofenzivy nyní ruské síly dělají dle analytika „fašírku“. A navíc, odvolat ministra a náčelníka štábu kvůli požadavkům „teroristy“ je dle něho ten nejhorší způsob, jak tak učinit, protože to zavání slabostí. Naopak, pokud by je odvolat chtěl, měl by tak učinit ze své vlastní iniciativy.

Selhává podle něho i teorie, že se jednalo o planý poplach, který měl ověřit, jak se složky státu zachovají v krizi. Analytik připomíná, že Putin nebyl ohrožen, v armádě žádná vzpoura nehrozila, kritizován významnými činiteli také nebyl, opozice je potlačená, do ulic nikdo nevychází. Není tedy jasné, proč by „houpal zemí“. Válka se taktéž nevyvíjí špatně, vítězství v Bachmutu je stále čerstvé, ukrajinská protiofenziva úspěšná není. Že by Putin byl stejně paranoidní jako Stalin dle něho neodpovídá tomu, jak se chová.

Pokus projet minovým polem při ukrajinské protiofenzivě

Big Serge argumentuje, že se naopak malá pozornost věnuje Prigožinovým zájmům. Totiž že PMC Wagner vydělává především v Africe a jedná se o efektivní a hlavně nezávislou bojovou jednotku. A pokud by byl tento status ohrožen, je to ohrožení Prigožina a jeho byznysu. Dvě taková ohrožení se již vyskytla, jednak snaha ministerstva uzavřít s wagnerovci kontrakty a převést je tak pod velení ministerstva, ale také to, že vězni a branci, kteří PMC „nafoukli“, už většinou dokončili svou službu.

První pro Prigožina znamená v podstatě znárodnění jeho firmy. A to druhé znamená, že by v boji na Ukrajině umírali zkušení bojovníci a to by ohrozilo bojeschopnost jednotky. Analytik předpokládá, že Prigožin chtěl dobytí Bachmutu „zpeněžit“ tím, že by se vrátil zpět do Afriky. To je ovšem opak toho, co s wagnerovci chce udělat ministerstvo obrany.

Proto Prigožin vsadil na to, že jeho veřejný protest a obliba mezi obyvateli mu zajistí, že ministerstvo couvne. Ale necouvlo a Prigožin, který neměl zdroje ani podporu na to, aby dělal skutečnou vzpouru, to musel zabalit. A wagnerovci si nyní musejí vybrat, podepsat kontrakt s ministerstvem, jít domů nebo následovat Prigožina do Běloruska.

