„Ten z něj měl p*del. Doslova.“ Odchod od Blatného: Víte, že tam sedí b*bej. Ale nic neuděláte

Šedo je podle našeho zdroje založením spíše teoretik, který se věnuje především publikační činnosti, praxe je tak na druhé koleji. Anketa Měl by Milan Hnilička odejít z čela Národní sportovní agentury? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 1586 lidí

Tento problém se prý ve velké míře přenesl i do praxe na ministerstvu zdravotnictví. „Bylo to hrozně vidět na covidu. Situace v České republice, zmatek a odborná nedorozumění, to je ve velké míře Šedo,“ pokračuje náš zdroj. Problém prý náměstek ministra zdravotnictví měl mít hlavně s mediálně známými lékaři, jako jsou profesor Pavel Pafko či Roman Šmucler. „Vytáhl Flegra, Hořejšího, své kamarády. Ti rozhodně nejsou hloupí, ale nechápou aktuální situaci,“ uvedl náš zdroj k tomu, jakým lidem profesor Šedo naopak důvěřoval.

A jak se profesor Šedo do funkce náměstka pro zdravotní péči dostal? „Nečekaně se to místo po Prymulovi uvolnilo (povýšením Romana Prymuly do funkce 1. vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví dne 1. června 2020, pozn. red.) a najednou se v tom covidu o tohle místo nikdo nepřihlásil. Ministr Vojtěch musel Šeda jmenovat, i když věděl, že to nebude žádná sláva,“ řekl náš zdroj. „Pro fungování v pandemii je to přitom spolu s hlavním hygienikem úplně klíčová funkce. Něco jako náčelník generálního štábu ve válce. V tu chvíli je jedno, kdo je ministr zdravotnictví, rozhoduje hlavní lékař,“ dodal. Výkon tehdejší hlavní hygieničky Evy Gottvaldové náš zdroj shrnul jedním slovem jako „tragický“.

Hovor se dále stočil k osobě profesora Romana Prymuly. „Totálně selhal. Má to v hlavě, ale jak dělal politiku a chtěl se stát prezidentem republiky, tak místo řízení nezvládl připravit ani očkování, ani medicínu. Vojtěchovi to nepomohl zvládnout, neobjednal respirátory, nic.“ Odchod Prymuly prý tedy nebyl ani tolik o osobních animozitách. „Bizarní. Vy vidíte ten Řád Bílého lva (Prymulovi jej v roce 2020 propůjčil prezident Miloš Zeman, pozn. red.) a vzpomínáte, jak jsme se ho ptali, jestli má respirátory a on říkal, že jich je ve skladu deset tisíc. A my jsme mu říkali: ‚Ale chápeš, že to je tak na den?‘ A on na to řekl: ‚Aha‘,“ přidal náš zdroj pohled do zákulisí.

Ohledně postu náměstka pro zdravotní péči se prý strategické chyby dopustil i tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který byl během výběrového procesu příliš pasivní. Podle našeho zdroje měl přitom Vojtěch možnost vybírat z řady odborníků, kteří již dříve pracovali na srovnatelných řídicích pozicích. Problém spočíval v tom, že Vojtěch nikoho z doporučených expertů neoslovil. Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4147 lidí

A jaký vliv měl profesor Šedo na covidovou politiku vlády? Náš zdroj hovoří o tom, že Šedo byl výrazným zastáncem uzavírání a zpřísněných pravidel pohybu. „Je to teoretik, je z toho vyděšený a neumí ty nemocnice řídit. Stal se náměstkem a myslel si, že bude dál intrikovat a že to ‚někdo‘ udělá. Ale on na tom ministerstvu nikdo takový není. Šedo nikdy v nemocnici prakticky nebyl. Má sice atestaci, ale je to celoživotně laboratorní člověk, úředník,“ zaznělo.

Šedo to ale prý měl i složité. „Na ministerstvu je problém si udělat kvalitní tým,“ pokračoval náš zdroj. Problém je v penězích. Tabulkové platy totiž odborníky příliš nelákají, a tak se raději za dvojnásobek uplatní v soukromé sféře. Pokud tedy takového člověka chcete, musíte vymyslet i cestu, jak mu zaplatit odpovídající peníze. Druhý problém je obtížné propouštění nechtěných: „Vy na to ministerstvo chodíte a víte, že tam je celou dobu někdo úplně blbej. A pak ho dostanete a nemůžete ho odvolat, nemůžete s ním udělat nic.“

Šedo se prý podle našeho zdroje, obeznámeného se situací, v roli náměstka posléze úplně zasekl. „Říkali jsme mu: ‚Musíš řídit ty nemocnice.‘ On neudělal nic. My jsme sice čekali, že bude dělat chyby, ale on se úplně uzavřel, chodil na porady, tam nemluvil. Jen přežíval.“ Velký problém prý Šedo měl ve chvíli, kdy šlo o vyjednávání se zkušenými řediteli nemocnic: „Když zjistil, co to je… řídil poradu, kde měl Ludvíka a Feltla (Miloslav Ludvík a David Feltl, ředitelé Fakultní nemocnice v Motole, respektive Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pozn. red.) z fakultních nemocnic, kteří jsou střelci. Ten Ludvík z něj měl p*del,“ slyšeli jsme doslova. Šedo se prý s Ludvíkem a Feltlem do konfliktů nepouštěl, spíše jim nechával volnou ruku.

Na podzim se pak infekčnost covidu zvyšovala a počty nakažených rostly. Tehdejší ministr Adam Vojtěch sáhl k nouzovému řešení, protože potřeboval nějakým způsobem vyřešit Šedovu pasivitu. „Udělal tehdy, co jsme mu všichni radili. Jmenoval tajným náměstkem profesora Černého (prof. Vladimír Černý, pozn. red.), který ty nemocnice začal řídit a myslím si, že díky tomu v Česku nikdo zbytečně nezemřel,“ dodal náš zdroj. Profesor Černý prý situaci naopak zvládal mistrovsky, což měl po svém příchodu do funkce ministra zdravotnictví zjistit i Jan Blatný. Rozhodl se proto Černého jmenovat náměstkem, Černý je nyní údajně Blatného pravou rukou. Ministr se naopak zbavuje jiných lidí, kromě profesora Šeda skončil i národní koordinátor očkování Zdeněk Blahuta, v jeho případě ale hrály roli závažné zdravotní problémy.

A jaký vliv měl na konec Aleksiho Šeda nedělní výrok ministra Blatného v Otázkách Václava Moravce, kde přiznal, že do statistik covidových úmrtí se počítá prakticky každý, kdo v době smrti covid měl? „To bude Šedo říkat, musí najít důvod, proč vyletěl,“ řekl náš dobře obeznámený zdroj, podle kterého byl naopak Šedův konec již dlouho jasnou záležitostí a vzhledem k neodvolatelnosti se pouze hledal možný způsob: „Je neodvolatelný, jako odborný náměstek. Byl by tam do důchodu. Nesmí se odvolat, můžou ho třeba jen převelet na jiné ministerstvo, třeba na vnitro. Tak nevím, jak to bylo. Možná, jestli mu nabídli místo na vnitru a on pochopil, že by to byla ostuda a tak rezignoval.“

Šedo se prý v rámci interních záležitostí dopustil i jedné chyby, kterou proti sobě otočil řadu potenciálních spojenců. Podle našeho zdroje jde o to, že se Šedo ve funkci náměstka pro zdravotní péči měl pokoušet zrušit Vědeckou radu MZ, orgán vedený profesorem Štěpánem Svačinou, mimo jiné Šedovým předchůdcem ve funkci děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „V té vědecké radě jsou nejvýznamnější profesoři této země, on je k smrti urazil,“ slyšeli jsme. Členy vědecké rady MZ jsou například další emeritní děkan 1. LF UK, prof. Tomáš Zima, bývalý přednosta ortopedie Nemocnice na Bulovce, profesor Pavel Dungl nebo senátor a onkolog profesor Jan Žaloudík. Šedo se zároveň údajně nechtěl scházet s Radou poskytovatelů zdravotní péče.

