,,To se otočí proti nám.” Cenzor a ODS: Je zle. Teď, po výhře Pavla

reklama

„Přesně tak bych to nazval – dohled nad správným výkladem reality. Přičemž slovo správné znamená v tomto případě naše,“ řekla ParlamentnímListům.cz jedna z výrazných tváří ODS, poslanec Petr Bendl. „Zatím jen sleduji, jak tomu mnozí kolegové a nejrůznější odborníci tleskají a považují to za správnou věc. Jenže málokdo si uvědomuje, že tohle se jednou může obrátit proti nám. Stačí, když přijde nová vláda a nebude tam sedět pan Klíma.“ K osobě samotného zmocněnce se Bendl příliš vyjadřovat nechtěl: „Nedělám o lidech soudy, pokud je osobně neznám. Mohu tak interpretovat jen to, co se o něm píše v médiích a co říkají ti, kteří s ním spolupracují. Nemám proti němu nic osobního, ale vadí mi jeho role. Podle mě by něco takového v demokratické společnosti vůbec nemělo být. A ještě s podpisem ODS. Nejsem rozhodně sám, kdo má u nás v partaji na to takový názor.“

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 7% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 36093 lidí

„Žádný Klíma, Fiala, Hlídací pes a já nevím kdo ještě, nemůže nikdy kontrolovat všechno. Informace byly, jsou a budou. Lidi mají právo říkat, co chtějí, ale taky za to nést následky. Jsou tu zákonné meze, které vytyčují hranice, kde už je to přes čáru. To ať pak ale řeší příslušné orgány. Ale aby byl ustanoven zmocněnec, který bude kontrolovat, co napsala Mařena odněkud z Veselé Lhoty, tak to jsou zbytečně vyhozené peníze. To není žádná investice do lepší budoucnosti nebo do vzdělání, jak se to občas ti aktivisti snaží obhájit,“ říká pro ParlamentníListy.cz poslanec. A dodává, že v případě kontroly informací jde vždy o chůzi po tenkém ledě: „Kde je hranice mezi názorem, vědomou a nevědomou lží? Jak chcete prokazovat úmysl? To je strašně složité. Máme tady mnohem důležitější věci k řešení.“

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

K osobě samotného Michala Klímy byl poslanec pod slibem anonymity sdílnější než jeho kolega Bendl: „Pan Klíma přišel na pozvání té progresivní kliky, která v posledních letech obklopuje Petra Fialu. Lidé z neziskovek, Aspen Institutu, Heinrich Böll Stiftung apod. Novodobí komunisti, kteří ve jménu lepší budoucnosti ničí naši svobodu.“ Byť zmocněnce Klímu náš zdroj osobně nezná, stačí mu k hodnocení právě prostředí, ze kterého pochází: „Nadační fond nezávislé žurnalistiky, kde se angažoval, to je to samé. Ti samí nebo podobní lidé, pokrokáři s totalitním myšlením. A víte, čeho se obávám teď?“ položil ParlamnetnímListům.cz řečnickou otázku poslanec. „Jak se to vyvine dál, když máme tohohle nového prezidenta. Já sice Pavla taky volil, ale to je zase jedna a ta samá skupina lidí, o které mluvím.“

Že nástup prezidenta Petra Pavla může mít na dění kolem dezinformací vliv, ostatně potvrzuje i europoslanec Jan Zahradil: „Ano, myslím si, že s generálem na Hradě to dostane nový impulz.“

Psali jsme: Fialův „kádrovák“ v akci. Proti těm, co popsali pozadí Pavla „Bonzování a pronásledování.“ Pozor! Klíma ohlásil dotování „hodných“ neziskovek a médií. Novináři v sobě. Je to zlé Prokurátoři Rosí a Hovorková, nástup. Petr Žantovský četl a nevěřil. Text, jaký v mainstreamu už dlouho nevyšel Říkají mu „vrchni cenzor“. Teď se Klíma rozpovídal, jak buduje strategickou komunikaci vlády

I další námi oslovení lidé z ODS projevovali vůči Michalu Klímovi nedůvěru, pochybnosti či nevraživost.

„Mě by zajímalo jedno: Co konkrétně takhle pan Klíma dělá, když si ráno v kanclu uvaří kafe a pustí se do práce?“ ptala se v diskuzi na občanskodemokratickém fóru jedna z političek. „Nezlobte se na mě, ale ta funkce mi přijde jako uměle vytvořený paskvil, který má někomu zajistit teplé místečko. Je tady tolik organizací, které se průzkumu dezinformací cíleně věnují a mají už dobré výsledky. Neziskovky, které jsou financovány dílem ze státních peněz, ale také od podporovatelů, fyzických a právnických osob, které v jejich činnosti vidí smysl. Když tady ale ustanovíme člověka, který tu samou činnost bude vykonávat z pověření vlády, získává to úplně jiný, a přiznejme si, dost odstrašující rozměr. Zlo jako z orwellových románů,“ nešetřila Klímu politička.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

„Jako loajální ODSák zásadně protestuji proti těmto novým manýrům,“ svěřil se ParlamentnímListům.cz muž, který má blízko k poslanci Pavlu Blažkovi. „Pan Michal Klíma se mi nelíbí ani trochu, jeho nápady považuji za destruktivní a vůbec celá tato funkce zmocněnce pro dezinformace na mě dýchá dobami dávno minulými. Něco takového nemá ve svobodné společnosti místo, a už vůbec by se v tom neměla angažovat ODS. Považuji to za velkou chybu premiéra Fialy, nechat se uvrtat do takové hlouposti.“

„To se ODS nevyplatí. Ale já to beru tak, že naše strana už je stejně hozena přes palubu vznikem SPOLU a podvolením se Bruselu,“ myslí si Karel Meindl, jeden ze zakládajících členů ODS z Pardubického kraje. „Cesta zpátky už podle mě neexistuje. Už to bude jen horší a horší úpadek. A ten Klíma po nás může zhasnout.“

Psali jsme: „Ne všechno dělá nejlépe.“ Pavel se chystá chodit na vládu Fialovi. Premiér dostal vyčiněno i od Jourové „Předvybraní kandidáti na prezidenta.“ Expert na manipulace a ovlivňování veřejného mínění promluvil Rvačka ve studiu. „Otroci z ANO!“ soptila Černochová. Metnar vrátil ránu. Co si o ní povídali vojáci? To je dezinformace. Ověřeno, hlásil úderně web. Jenže jim to prokoukl ústavní právník

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.