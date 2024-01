„Zablokujeme vývoz, vypustíme vepře.“ „U vás v Čechách je líp.“ Jeli jsme k farmářům do Německa

Německo před chaosem? Tisíce traktorů a náklaďáků v ulicích. Ohlušující souhlasné troubení protijedoucích aut. Protest zemědělců pokračuje a graduje, strojvedoucí vlaků stávku v pátek ukončili. Do toho horečné hledání uprchlíků a běženců na hranicích. Spolková republika Německo se propadá proti proudu času. Zastaví Bavorsko dovoz zemědělských produktů do dalších spolkových zemí? Nebo dokonce dojde k blokádě měst, jak tomu bylo ve Francii nebo Nizozemí? Hnoje je dost a vypustíme vepře, varují farmáři. A zablokujeme vývoz potravin mimo Bavorsko, dodávají.

reklama

Navštívili jsme odpolední protesty v bavorském Regensburgu. Předcházela tomu obrovská akce v Norimberku, na kterém promluvil i bavorský premiér Söder, který si rozhodně nebral servítky vůči spolkové vládě.

Hledejte uprchlíky!

Už první metry rozvadovské dálnice na německém území člověka překvapí a vrátí mnoho let zpátky. Veškerý provoz je totiž sveden na parkoviště, kde jsou nově postavené buňky. Stojí tu několik policistů a celníků, filtrují osobní auta a odklánějí k prohlídce mikrobusy, dodávky a hlavně nákladní automobily. Ty buď prohlížejí, nebo rentgenují. Hledají uprchlíky a prý i zbraně. „Politická objednávka,“ říká jeden ze stojících řidičů. „Aby se dělalo, že se dělá a že se vláda zajímá. Přitom hranice je pořád dobře prostupná, zelená.“ Prý tento směr na západ není pro běžence z půli světa zvláště zajímavý. Stovky a tisíce lidí směřují z Polska do SRN a z Čech je pak vytíženější trasa přes severní Čechy do Saska. Na to už několikrát razantně upozornil saský premiér Kretschmer. Po dlouhé době je tu tedy opět improvizovaná celnice, respektive policejní kontroly, které již nejsou vůbec namátkové. A jsou v provozu 24 hodin denně.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 386 lidí

Ještě několik kilometrů do německého vnitrozemí vidíte téměř na každé křižovatce nebo parkovišti stát policejní vůz. Tohle tady tedy opravdu ještě nedávno nebývalo…

Až to rozjedeme, budeme k nezastavení…

A dostáváme se do vesničky Kneiting, patřící pod obec Pettendorf, nedaleko Regensburgu. Tady je seřadiště zdejších protestujících zemědělců a speditérů. V časnějších odpoledních hodinách se tady řadí téměř dvě stovky vozidel. Od traktorů všech možných značek a nejrůznějšího stáří, až po chladírenské vozy na zeleninu. Místní občané a příbuzní jsou v chladném počasí venku i se svými dětmi, kterým pořídili malé odstrkávající traktůrky. „Budoucí aktivní protestující,“ směje se místní maminka tříletého blonďatého chlapečka.

V kabinách zemědělských strojů sedí i mladá generace – vždyť tady v širokém okolí hospodaří na rodinných farmách většina z nich. Někdo pěstuje brambory, jiný zeleninu. „Bez dotací na naftu nemůžeme vyžít, to tu můžeme všechno zavřít, opustit a odstěhovat se. Ale kdo bude živit město?“ pokládá si otázku jeden z mladých řidičů. „Děláme bez ohledu na hodiny, podívejte se na ty ruce,“ ukazuje dlaně, tmavé a popraskané. „To není ruka úředníka ani politika, co?“

Lépe už bylo (i v Německu)

Rostou náklady a byrokracie, stěžují si protestující. Prý už to začalo někdy po roce 2010, ale o covidu to nabralo ještě rychlejší spád. Podle unijních směrnic musejí nechat určitou rozlohu ležet ladem. A zemědělců se také bytostně dotýká neustálé vyhrožování na omezení dobytka. Dříve podporovaný venkov je dnes městským politikům a úředníkům prý pomalu trnem v oku. „Může za to ten semafor,“ shodují se unisono protestující. Vláda, složená ze sociální demokracie, FDP a Zelených je krajně neoblíbená. A premiér je ještě neoblíbenější než „Mutti Merkel“.

Fotogalerie: - Modernizace Masaryčky

Tím, jak se dál a dál přibírají uprchlíci, vzniká tlak i v malých obcích. Už není, kam je dávat, opět se plní kulturní domy a tělocvičny. Je normální, aby do vesnice s 200 obyvateli poslal stát 50 uprchlíků a ještě z několika různých zemí? To všechno vede ke zpožďování výkonu státní správy, vše trvá čím dál déle, a to se týká jak sociální oblasti, tak i zdravotnictví. I v Německu se utrhly řetězce ze řetězu, a protože nechtějí na rozdíl od nás zdražovat, tlačí na snižování marže u výrobců a producentů.

Nechce se mi věřit vlastním uším, když místní říkají, že je nyní v Čechách lépe než v Německu. Tvrdí to ale ti, kterým se v příbuzenstvu někdo oženil nebo vdal do ČR.

Organizace do puntíku

Za asistence policie se pak kolona dává do pohybu. Tyto akce pečlivě koordinuje zemědělský svaz, což je zájmová organizace s pobočkami ve všech spolkových zemích. Koordinuje protesty, podává informace místním správám, médiím a komunikuje s policií. A tak třeba v Sasku starostové malých obcí vyhlásili ve školách i školkách volno nebo tak jako v Bavorsku byl někde omezen provoz, jestliže se lidé nedostanou se svými ratolestmi včas do škol. Přes všechny různé peripetie jsou ale protestující vřele vítáni, kamkoliv přijedou. Mávají jim v malých obcích i ve městech – tam jsou dokonce zástupy lidí. A proti jedoucí automobilisté spořádaně čekají a ještě kolonu zdraví hlasitým troubením.

Fotogalerie: - Východní Sicílií

Kromě obrovských shromáždění, z nichž jedno proběhlo v pátek dopoledne v Norimberku, kterého se zúčastnilo několik tisíc vozidel a desítky tisíc lidí, jezdí pak „spanilou“ jízdou po okresních městech místní a okolní zemědělci. Takže třeba v Pasově byli vidět každý den, ale nějaká totální blokáda se nekonala. Řidiči si prostě nějakou tu minutu v klidu počkali.

Nach Berlin!!!

To všechno ale směřuje na Berlín, který logicky nejvíce upadl v nemilost. Sem v tomto týdnu budou směřovat kolony ze všech spolkových zemí a vzhledem k tomu, jak se spolkový premiér chová – či spíše nechová – a o zrušení blokování dotací nechce ani slyšet, bude situace jistě gradovat. To ostatně na mítinku v Norimberku prohlásil bavorský ministerský předseda, který naznačil, že Bavorsko jako významný producent může zablokovat veškerý vývoz zemědělských produktů a plodin mimo Svobodný stát Bavorsko. V tom má od místních velikou podporu a jak jsem doslova slyšel, zemědělci za ním stojí a jsou připraveni k intenzivnějším protestům, až třeba k úplné blokádě měst a především Berlína.

Na traktorech a vozidlech vidíme bavorské vlajky, sem tam také spolkovou, ale ani jednu unijní. V kolonách není jediný elektromobil, těch pár, kterých jsme za celý den viděli, jen stálo opodál. „Zelená politika a jednání trojkoalice jsou doslova šílené,“ konstatuje starší pán na chodníku zmiňované obce. „Zavřeli se atomové elektrárny a budeme čekat, jestli bude foukat vítr na Baltu, abychom tady u nás v Bavorsku měli energii,“ rozčiluje se muž, a tím dává vysvětlení na řadu protestních plakátů, na kterých je zatracována a vysmívána osa „sever–jih“. Tedy transport energie a ještě z větší části přes Českou republiku.

Chaos na železnici skončil, strojvedoucí se vrátili do práce. Jistota klidu v Deutsche Bahn není. Nějaká eura jim byla přidána, ale požadavky byly větší. Jejich průměrný měsíční plat je bez prémií zhruba 5000 euro, což při zodpovědnosti a náročnosti povolání není nějaká horentní suma.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40597 lidí

Soběstačnost je, ale…

Na pomalý růst mezd a ještě pomalejší zvyšování důchodů ostatně upozorňují i protestující zemědělci. Podle nich se stále více rozvírají nůžky mezi městem a venkovem, mezi úředníky, politiky, manažery a fyzicky pracujícími. Navíc ti poslední jsou často dehonestováni, přehlíženi, jako by zemědělská produkce nebyla pro stát zásadní. Tak jako u nás i tady je čím dál více slyšet, že v případě potřeby se něco doveze. Ale když nebude co nebo odkud? A to má Německo strategické zásoby, které ostatně nedávno posílily, na zhruba 8 dní. Pro zajímavost – my na 1,5 dne…

Zatím výjimky…

Protestující prohlašují, že svou aktivitu nechtějí politizovat. Zvláště se brání spojování s AfD. Občas ale rupnou nervy. To v případě ze severu Německa, kde na jeden malý ostrov u Rujany nechtěli místní pustit jednoho z ministrů spolkové vlády, který pak raději než diskusi s rozezlenými občany volil po dohodě s ochrankou ústup zpět trajektem na pevninu.

Jiná situace vznikla v minulém týdnu v Chotěbuzi, kde spolkový premiér otevíral novou továrnu a měl se také sejít se zemědělci. Nakonec se diskusi vyhnul, což vzbudilo ještě víc nevole. Poslal tam ministra zemědělství Cema Özdemira, který se nezalekl pískání a trpělivě vysvětloval, že on za odstranění dotací na naftu nemůže, protože tak rozhodla vláda v užším grémiu bez něj a on se nemohl k problematice vyjádřit. Za toto hrdinné přiznání se změnil pískot stovek místních v potlesk. Kdo ale sympatie nesklidil, to byl právě spolkový premiér, který se jen vyjádřil v tom smyslu, že demokracie je možnost vyjádřit svůj nesouhlas. O stažení zákazu dotací nepadlo ani slovo.

Vzory jsou a hnoje je (zatím) dost

A právě celá protestující veřejnost, statisíce farmářů a desítky tisíc kusů techniky budou v Berlíně v tomto týdnu „tlačit na pilu“. Například z Chemnitzu vyjede začátkem týdne veliká kolona, jež bude směřovat na hlavní město. A bývalý východoněmecký Karl-Marx-Stadt není výjimkou.

Fotogalerie: - Svobodně do eurovoleb

„Máme mnoho možností, jak přitvrdit,“ říkají místní v Regensburgu. „Hnůj jsme již zkusili, ale zatím velmi málo. Co by tomu říkali, kdybychom někde vypustili vepře nebo dobytek?“ Že by po vzoru holandských zemědělců vystříkávali budovy úřadů močkou zatím nehovoří, stejně tak jako o totální blokádě, kterou zase v nedávné historii použili francouzští speditéři, na které byla nakonec povolána armáda, aby kamiony, co budou překážet vjezdu do měst, odtáhly tanky. V Nizozemí to pak skončilo dokonce střelbou gumovými projektily.

… a do toho ještě pučisté

Toto všechno přichází v době, kdy začíná ostře sledované soudní přelíčení se skupinou několika desítek lidí v čele s Heinrichem XIII. Reussem, kteří plánovali ozbrojený puč proti stávajícímu establishmentu. Byť u nás se tomu v meinstreamových médiích nevěnovala velká pozornost, ba naopak byla celá akce poněkud zesměšňována. Němci to však berou velice vážně. Vždyť mezi obžalovanými, kteří jsou stále ve vazbě, byli lidé z armády, policie, vysoké politiky. Spis obžaloby má čítat neuvěřitelných 400 000 stran! Nejenže se našly zbraně, ale ona „partička“ si už třeba nechala šít nové uniformy pro vojsko a policii. Plánovali vtrhnout do Bundestagu a vyhlásit s největší pravděpodobností konstituční monarchii. Počítali se sympatizanty v ozbrojených složkách. Ostatně, není nic nového, že právě zde je určitá klika, která se zájmem pokukuje po krajní pravici.

Nebezpečná hluchota

A ke všemu finanční stav Německa se zdá být na kolenou. Místní už nechtějí podporovat jiné státy, ale upřednostňovat zdejší obyvatele. To ostatně mají i na transparentech. První má být podle nich Německo, až pak by měli přijít na řadu další. Ze zdánlivě malých a pro někoho i malicherných cílů jsou závažná témata. Ne všichni němečtí politici je chtějí slyšet. Za pár dní je ale možné, že je budou muset vyslechnout. V zájmu celé SRN, protože takové protesty, které se nyní konají, stát nepamatuje. Pokud by se ještě přiostřilo, šlo by o největší odpor od druhé světové války. Navíc protestující mají a určitě i budou mít obrovskou podporu veřejnosti. Zemědělec, řidič, hasič, důchodce, matka na mateřské dovolené, zdravotníci a mnoho dalších a dalších jsou už opravdu nasupení. Ještě nejsou rozzlobení. Zatím…

Psali jsme: „Nenecháme se sebou orat!“ Čeští zemědělci jako Němci. V pondělí vyjedou traktory Lidem už to začíná docházet... Šichtařová k veřejnému odporu. Nejen po celé Evropě Úpadek USA, slabost Německa, ukrajinská tragédie. Vše souvisí. Profesor Budil odhaluje Už se to sype. Scholzova vláda se zle propadla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE