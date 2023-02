„Zachraň nás, generále!“ Asi ne. Zdeptané rodiště Pavla, kam Pražák nepáchne

reklama

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1257 lidí

Ano, pár kilometrů odtud je největší logistický park ve střední Evropě, ale ten spíše podle místních vysává město, než aby byl jeho přínosem. Také je zde fabrika na oblíbené Mozartovy koule, ale ta kdyby se snažila sebevíc, tak neopraví ani náznak toho, co se za poslední desetiletí zničilo.

Spasí je nový prezident?

„Generál Pavel nás zachrání,“ slibuje si postarší žena, která si jde do finančního poradenství buď něco vypůjčit, nebo si poslechnout, jak správně investovat. Ironií osudu i času je, že provozovna se nachází jen pár metrů přímo naproti historické Šlikovy mincovny, která je v dezolátním stavu. Hrabě, mecenáš a podporovatel regionu, by jistě zaplakal.

Finanční poradenství naproti staré mincovně. Foto: Václav Fiala

Slzy přímo krokodýlí by musel mít při pohledu na místní zámek. Bývala tu kasárna československé lidové armády, pak pohraniční stráže. Vojsko se na tom podílelo fatálně, a tak přímo v centru je kdysi vznosný areál, který dnes budí v někom soucit, v někom hrůzu. „Zkoušeli tady udělat ubytovny, ale ani tohle podnikání tady nejde,“ říká ta samá paní, která ještě před chvílí zkoušela kanceláře již zmíněného finančního centra. „A zničili to ještě víc. Městu to nepatří a i kdyby, je to danajský dar,“ hodnotí areál tato dobrá žena.

Bývalý zámek a kasárna. Foto: Václav Fiala

Víc než retro

Na střechách přilehlého hospodářského stavení, které je ve stejném, neutěšeném stavu jako zámek, vlaje rudá vlajka se srpem a hvězdou. A hned vedle československá (nebo česká?).

Vlajky v Plané. Foto: Václav Fiala

Na cestu se ptáme muže, který venčí psa neidentifikovatelného plemene. Na sobě má bílé triko s nápisem 1. Man of the World – Putin. Fotit jej bychom asi dostali facana. Ale k zážitku s vlajkami SSSR a ČSSR je to poněkud bizardní. To, že za pár minut jdeme okolo obchodního centra Hraničář, dotváří naši cestu proti proudu času. Náměstí je pěkné, ale kromě zmíněného obchoďáku, který byl postaven zcela jistě v akci Z za přispění vojáků Varšavské smlouvy, tu najdete zvláštní budovu kina, které mimochodem je stále funkční. Ostatně, kde by se bral jiný sál?

Obchodní dům Hraničář. Foto: Václav Fiala

Místní kino. Foto: Václav Fiala

Psali jsme: 2621 Kč za koš jídla! A přišla sprcha. To Globus nečekal Psali loni o Ukrajině. Promlčeno. Daniel Veselý k roku války Ne vše dopadne, jak si přejeme. Pavel znovu ke konci války Schválně, jaké sliby letos skončí. Padlo poté, co Pavel znejistil Ukrajinu

O plánské nemocnici by se daly napsat romány. „Podívejte se na ty sanitky, člověk by řekl, jaký je tady frmol,“ říká paní Růžena. „ Ale ne, ty jsou tady jen zaparkované, některé už pěkných pár měsíců,“ konstatuje důchodkyně. Zpackaná privatizace dosud nese své ovoce a byť tu najdete nějakou tu ordinaci, areál působí bezútěšně a snad trochu i hororově. „Mariánky nemají vlastní nemocnici, tak tady všichni měli velké oči, co to bude za zdravotnický byznys. A nebyl,“ mávne rukou paní Růžena a pokračuje dál dolů do města ve své pomalé chůzi za pomoci francouzských holí.

Nemocnice v Plané. Foto: Václav Fiala

Delegace přijedou – a rychle zase odjedou…

„Jen ať sem přijede, alespoň něco uvidí,“ konstatuje pan Karel a má na mysli prezidentskou návštěvu. „Ať sem všichni ti radní a podradní a další, co by se dali svézt autobusem, vyjedou autokolonami, aby taky viděli, že nejsou jenom Karlovy Vary.“

„Co by tady dělali, když už to patří pod Plzeňský kraj,“ oponuje mu neméně starý František. „Já bych jim hnáty zpřerážel, ať si to tady nechají zafačovat a viděli by,“ kasá se důchodce, jenž je ale dobře obeznámen se situací. „Pirát Špoták nebo karlovarský hejtman, to je všechno na jedno brdo. Generál by je měl postavit do latě. To on ostatně dělá moc rád,“ protáhl obočí zdejší občan. „Tehdá alespoň někteří byli, jak se říká s davem, i ti, co měli frčky, přišli do města na akce. Nebo poslali vojáky něco pomoci a opravit. Dnes se tak na nás každý vykašle a fotí si to jako vy,“ konstatuje ještě s určitou výčitkou v hlase.

Nemocnice v Plané. Foto: Václav Fiala

Zbytečná je argumentace, že se možná hnou ledy. „Taková kra ještě nebyla! Nám už není pomoci,“ je plný pesimismu onen dobrý člověk z Plané. „To bylo keců o turistickém ruchu a Němcích, jak sem bude kde kdo jezdit. A houby. Po covidu už sem nepáchne skoro ani noha.“

Přežít nebo nežít

Třicetiletý Štefan je relativně spokojen. Prý maká v nedalekém parku – to jsou ty zmiňované montovny a logistická centra u sjezdu na dálnici v Boru u Tachova. Když dá dohromady sociální dávky, tak to prý úplně není špatné. Ale na nějaké velké, neočekávané výdaje to není. „Dá se tady ušetřit, žije se tu levněji než ve velkém městě,“ povídá a připaluje si jednu cigaretu od druhé. „Jezdí nás pár lidí v autě, tak se šábnem na benzín. Máme tam jídlo, takže co si víc přát. Jen s dalšíma si moc nepokecáte, když to jsou všechno cizinci.“ Ti se podle Štefana naštěstí do Plané nijak závratně nehrnou a dělají ten pravý „bordel“ v Boru a okolních vesnicích. Když občas zajedou na větší nákup do zdejšího marketu (nejde samozřejmě o výše zmíněný Hraničář), trochu to vypadá jako z filmu Emira Kosturici.

„Mladí ale chtějí zábavu a odvaz, a tak jak to jde, prchají do velkého města,“ reaguje na slova Štefana jeho bratr Dezider. „Tady se dá žít, když se uskrovníte, ale pro mnohé je to jen přežívání. Je hezké, že se tu zrenovoval hřbitov, ale chtělo by to pro mládež víc akcí…“

A vzpomínají, jak to tady hučelo vojskem. Holky se vyvdaly až někam na Slovač a zase třeba z Moravy tady zakotvil mladý peesák. „A byla mladá krev… a ty zábavy,“ vzpomíná už jen nostalgicky paní Božena.

Kolonie

Chtějí tedy místní, aby cesta nového prezidenta Petra Pavla zamířila i sem? Povětšinou ano. Už jen proto, že by si posteskli a postěžovali a že by je někdo vyslechl. Reálných nadějí už moc není. Nezahazujme celé město, je tu také nová výstavba, nadšenci do hornictví už před řadou let zpřístupnili štolu Šlik pod historickým náměstím. Staví zde vlak, autobus, jsou tu hospody a pošta, takže co by si tak ještě lidé přáli, řekl by někdo mimo Planou. Zkusím odpovědět za ně – také podporu a nějaké výhody od státu. Stát tady zničil zámek, tak by se měl postarat. Stát je zodpovědný za stav nemocnice, tak by to měl napravit. To není, jak se shodla většina námi oslovených lidí o tom, že by se měl stát automaticky postarat. Ale měl by převzít zodpovědnost. Ostatně, dvaatřicet let se v šachtě Dyleň, v Zadním Chodově nedaleko od Plané, těžil uran, který se vyvážel do Sovětského svazu. Nějaké brebendy z toho republika měla. Peníze ale vesměs nezůstaly v regionu. To je ovšem podobná notečka, na kterou si hrají desítky míst na Ostravsku a v celém Moravskoslezském kraji. Regionální bohatství je vlastně bezostyšně uloupeno, respektive vydrancováno. Kdo za to může? říkají si občané Plané a rádi by viděli generála v jejich městě. Snad je vyslyší, pět let je dlouhá doba a bude určitě příležitost. Tak to slíbil Petr Pavel na Karlovarsku. Možná s sebou vezme i vládu, o čemž také hovořil, aby se její členové podívali realitě do obličeje. Takový pocit zmaru ze Strakovky určitě nemají…

Opravené náměstí. Foto:Václav Fiala

Některé budovy se opravují. Foto:Václav Fiala

Na návštěvě v Plané. Foto: Václav Fiala

Psali jsme: Okamura (SPD): Zdravé dostupné potraviny nesmí být luxus jenom pro bohaté Hejtman Grolich: Bude popeleční středa a začíná čtyřicetidenní půst Jiří Kobza: Pokrytectví jako vládní doktrína Z USA: Rusové ztratili 16 tankových pluků. Nemohou to udržet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.