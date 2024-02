150 dní v base. Jan Bendig, trefený moukou po domluvě, se bude divit

reklama

Jussie Smollett je černošský americký herec, zpěvák a odsouzený podvodník. Na 150 dní odnětí svobody byl odsouzen za „falešný rasistický útok“.

Rodák z kalifornské Santa Rosy, který se od dětství pohybuje v Hollywoodu, je potomkem afroamerické matky a židovského otce, který prý celý život odmítal být označován jako „bílý“. Protože však nebyl zrovna nejspolehlivějším tatínkem, vyrůstal míšenec s matkou v její černošské komunitě.

Od osmi let byl dětským televizním hercem a příležitostným modelem, v devatenácti svým rodičům oznámil, že je gay. Po třicítce se pustil do kariéry zpěváka v žánru R&B.

V lednu 2019 oznámil na policii, že byl na ulici napaden z „rasových a homofobních důvodů“ dvěma bělochy. Téma se okamžitě dostalo do médií jako ukázka agresivního rasismu vůči afroamerické menšině.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28451 lidí

Po pouhém měsíci ale bylo zjištěno, že celý útok sám Smollet zinscenoval za pomoci dvou bělošských bratrů, se kterými spolupracoval při své umělecké činnosti.

Obvinění z falešného svědectví bylo původně staženo na základě dohody, podle které byl umělec potrestán veřejně prospěšnými pracemi v délce šestnácti hodin.

Následně se Smollett, který má záznam už z roku 2007, když řídil s alkoholem a pokoušel se vydávat za svého bratra, soudil s chicagskou prokuraturou o náklady řízení a podal na ni žalobu pro „masový veřejný posměch a újmu“.

Dohoda byla předmětem kritiky, a když se v roce 2020 zjistilo, že pan Smollet podal na policii čtyři další falešná svědectví, byl případ znovu otevřen. Rozsudek 150 dní vězení z března 2022 byl v prosinci 2023 potvrzen.

Jan Bendig je podle Wikipedie „český zpěvák romské národnosti“. Po zkušenostech v chlapeckém pěveckém sboru, kapele Gipsy Brothers a pěvecké soutěži v Liverpoolu, kde jeho rodina nějakou dobu žila, se po návratu do Česka zúčastnil soutěže Česko Slovenská SuperStar a čtvrté místo mu otevřelo cestu k profesionální kariéře.

V osmnácti letech oznámil veřejnosti, že je gay.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

V listopadu 2023 měl být při příchodu na předávání cen Český slavík napaden útočníkem, který na něj s výkřikem „cikáne“ měl vysypat pytlík s moukou.

Následně do médií uvedl, že je útokem „totálně zlomen“. Přesto během večera vystoupil na pódiu s kolegyní Monikou Bagárovou.

„Furt nenalézám ty správný slova, co k tomu říct. Mrzí mě to. Opravdu moc. To, že celej život musím stále určité lidi přesvědčovat o tom, ať mě neházejí do jednoho pytle a nekoukají na mě skrz prsty, je už někdy psychicky fakt unavující. Nebudu lhát, ale včera mě to chvíli po tom incidentu totálně zlomilo a nevěděl jsem, co si mám myslet a co dělám špatně,“ napsal Bendig na sociální síti.

„Nechci, aby se tahle věc zvrtla v nějaký rasistický podtext a následnou pomstu. Násilí totiž plodí další násilí. A tady na světě je ho už i tak dost. Ukažme lidem, co rádi používají předsudky proti nám romákům nebo lidem s jinou orientací či národností, že jsme a budeme vždy nad věcí a budeme dělat inspirativní věci, které jednou změní celkové vnímání nás všech,“ dodal.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31491 lidí

Bendigovi se následně dostalo podpory od celého šoubyznysu. „Je to nechutné, chudák Honza, má úplně zkažený večer,“ uvedla jeho kolegyně Markéta Konvičková.

„Jsi frajer, Honzo, tak mladej, tak moudrej, tak veliký srdce! Přejeme ti celá naše rodina jen to nej!“ přidala se herečka Mahulena Bočanová.

„Místo aby se však nechal zdeptat, Bendig se rozhodl reagovat velkoryse a nabídl pachateli možnost poznat ho lépe,“ psal server Romea.cz s tím, že Bendig útočníka pozval na svůj koncert.

Už tehdy některé weby upozorňovaly, že posypání moukou od „hejtra“ se v minulosti stalo velmi účinnou součástí reklamní strategie americké celebrity Kim Kardashianové, která tak připoutala pozornost ke svému novému parfému.

Zpěvák odmítl, že by byl útok zinscenovaný.

Fotogalerie: - Hučínovy příběhy

Pachatel přišel s pozoruhodným vysvětlením, že chtěl vysypáním mouky na jednoho z účastníků upozornit na nedostatečné bezpečnostní zajištění Českého slavíka a Bendig měl smůlu, že zrovna přišel první.

Ještě v prosinci policie uvedla, že uvažuje o rozšíření kvalifikace trestného činu na výtržnictví, čímž by pachateli hrozily až dva roky vězení.

V týdnu ale oznámila zcela jiný výsledek vyšetřování. Celý útok měl být mezi zpěvákem a pachatelem domluven a zinscenován.

„Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu incident na Českém slavíkovi prověřili a zjistili, že oba účastníci byli domluveni. Z toho důvodu se trestný čin nestal a celý případ byl odložen. Všichni aktéři jsou však podezřelí ze spáchání přestupku křivé vysvětlení a věc bude předána příslušnému správnímu orgánu k prošetření. Hrozí jim pokuta až do výše 50 tisíc,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Nyní mnoho kolegů dává od Bendiga ruce pryč.

Herečka Mahulena Bočanová zpětně uvedla: „Jestli je to pravda, tak je to ‚uff uff, trapas‘. Před bulvární pozorností opravdové hvězdy zdrhají, určitě ji nevyhledávají. Držím mu palce, aby to pravda nebyla a obhájil se.“

Fotogalerie: - Patříme do Evropy, ne Evropě

Advokát: Rezignovali jsme na zdravý rozum

Podle advokáta Radka Suchého, kterého oslovily ParlamentníListy.cz, je příběh na jednu stranu bulvární taškařicí odpovídající hudebnímu významu účastníka talentové soutěže, ale rovněž má hodnotu jako dokument přepjaté společenské atmosféry.

„Obecně takové chování není zcela výjimkou, vzpomínám si třeba na kauzu z roku 2010, kdy si Romové z Opavy útoky zápalnou lahví zinscenovali rasistické útoky na jejich komunitu apod., nebo na případ napadeného chlapce, který si pro strach z vlastní matky vymyslel naopak útok ze strany romských spoluobčanů. Ale tento případ je motivován ještě navíc zjevně snahou o zvýšení zájmu médií o osobu, která místo aby přesvědčila veřejnost a novináře o svých kvalitách nějakým umem, vsadila na svoji příslušnost k romskému etniku, umocněnou navíc homosexualitou,“ říká pro ParlamentníListy.cz Suchý.

Souhlasí s hodnocením policie, že z právního hlediska se jedná maximálně o přestupek, na Bendigovo další působení v uměleckém světě však podle něj extempore bude mít negativní dopad.

Sám umělec se vyjádřil až po několika dnech. Ve čtvrtek sliboval, že se vyjádří v živém vysílání na jedné hudební televizi, ale nakonec si místo toho celou dobu jen dělal reklamu na svou novou píseň.

V pátek se pak vyjádřil slovy: „Vždy jsem s vámi mluvil otevřeně, a tak tomu bude i tentokrát. Život není jen o příjemných momentech, ale i o těch, ve kterých vám není úplně hej. Ale je potřeba se k nim postavit čelem. Bohužel doposud nemám vyjádření od Policie ČR, i když ho prý už odeslala poštou. Ani dnes po několika dnech do schránky nedorazilo. Prý to může trvat ještě několik dní.“

Fotogalerie: - Free Assange

Advokát Radek Suchý kauzu vnímá jako určitý symbol doby. „Cosi nám opět odkryla o nás samotných. Urychlená ‚kulturní‘ revoluce v naší zemi nám za posledních pár let nadělila v podstatě vše, co západní společnost dusí již dobu mnohem delší. Od zavádění liberálněsocialistických nesmyslů do našich životů a právního řádu přes agendu MeToo a politickou korektnost až po ekoterorismus a ideologizaci práva. To vše za potlesku poblouzněných liberálních elit, ať již z politického, podnikatelského nebo kulturního života. No a kauza Bendig je toho dokladem. Je dokladem toho, že jsme rezignovali na zdravý rozum, že akceptujeme stále hlubší rozdělení společnosti, že přebíráme všechny nesmysly politické korektnosti a že jsme se stali tak přecitlivělými v některých tématech, že sami v sobě potíráme kritické myšlení a vystavujeme se diktátu pokřivených politických ideologií,“ říká advokát, který vystupoval například v „kulturní“ kauze hidžábu na pražské zdravotní škole.

Upřímně jej na celé aféře prý nejvíce pobavila reakce uměleckého světa, který se snažil co nejrychleji předvést svou morální sílu odsouzením útoku, jehož autenticitě podle něj mohl po zhlédnutí videa věřit jen retardovaný jedinec.

„Nejvíc mne pobavila Emma Smetana, jako vždy ostatně. Ta prohlásila: „Jsem v šoku z toho ubohýho gesta, ale ještě víc z tý neposkrvněný, neotřesitelný záře, co z tebe jenom o hodinu později šla na pódiu. Neuvěřitelný. Fantastickej výkon. A tenhle velkorysej text… Tolik vnitřní moudrosti a nadhledu, trpělivosti i optimismu…You’re my hero,‘ Copak asi říká nyní?“ přemýšlí právník.

Psali jsme: Emma Smetana už ví, proč se jí smějí. Ona za to nemůže Predátor Putin! naříká Emma Smetana. A vrátilo se jí to Prasklo to! Emma „Smetanová“ si k výdělku řekla o covid podporu. A hned vyrazila na Bali Emmě Smetaně na Nově říkali vyl***alka. To proto, že… „Horší ženskou jsem nezažil. I po letech se štítím vzpomínat.“ Je toho víc. Mnohem víc

Liberální aktivista Jiří Hrebenar ovšem vysvětlení našel: „Bendig se fingovaným útokem moukou vysmál všem obětem rasismu, zatímco neonáckové a čeští fašounci na případu Bendig a jeho zaranžování útoku tvrdí, že tady rasismus není.“

Bendig se fingovaným útokem moukou vysmál všem obětem rasismu, zatímco neonáckové a čeští fašounci na případu Bendig a jeho zaranžování útoku tvrdí, že tady rasismus není. pic.twitter.com/cPxNJFeJQG — Jiří Hrebenar (@gisat) February 23, 2024

„Naše společnost je tolerantní jako žádná jiná. Ale protežování menšin, na které Bendig sázel, vyvolá efekt právě zcela opačný. A to všem těm lidskoprávním poblouzněncům a kšeftařům s lidskými právy z neziskovek nedochází. Lidé toho mají plné zuby. Zjevně totiž mainstreamu nestačí, aby lidé kohokoli tolerovali, po nich už se vyžaduje aktivní vřelá láska a sebemrskačství. A z menšinových odchylek až po ty nejbizarnější se stává dokonce norma a vzor ctnosti. A to je špatně,“ reaguje advokát Radek Suchý.

Psali jsme: Útok na romského zpěváka Bendiga na Slavících. Domluveno předem. Prasklo to. A je zle Romským dětem kazí slovník! Ďábelské cikánky, vysílané Soukupem, potkal zlý osud Šíříte tu homosexualitu... Romové ve varu. Zvedl je ze židlí sitcom, kde romští herci hrají ženy VIDEO Romský zpěvák vyfakoval Tomia Okamuru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE