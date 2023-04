6,5 milionu. Panelák na kraji Prahy. Děje se, co se v EU nevidí

Nové byty, staré byty. Počet prodaných bytů v ČR po začátku války na Ukrajině poklesl, nyní se ale začíná vzpamatovávat. A s ním i ceny, alespoň u novostaveb. Za posledních tři roky se ceny zvedly o 54 %, což je mnohem více než ve zbytku EU. Za metr čtvereční v Praze se teď v průměru dá skoro 152 000 Kč. I starý byt v paneláku v Letňanech na kraji Prahy vyjde na 6,5 milionu korun. Odborník navrhl, že by se dostupnost bydlení měla zvýšit tím, že by se investorům do nových bytů zvýšila daň z nemovitosti. Jenže další spočítali, že ani to investory neodradí.

Šest a půl milionu korun. Za tolik se prodává byt v Letňanech, ulice Malkovského, tedy na okraji Prahy. Byt je v paneláku, má 66 metrů čtverečních, tři místnosti a kuchyňský kout. Je to málo nebo naopak hodně? A bude cena bytů klesat?

Podle zpráv Novinek se obchodování s byty minulý rok propadlo. Dle průzkumu České bankovní asociace prodeje starších bytů klesly o 51 procent, rodinných domů o 49 procent a nových bytů o 57 procent. A jedná se o nejmenší počet prodejů za deset let. Důvodů bylo několik, vysoké ceny energií, inflace a hlavně růst sazeb hypotečních úvěrů.

„Ceny domů a starších bytů na většině území ČR koncem roku klesaly, jejich pokles byl však pouze mírný. Maxima ceny dosáhly v polovině roku 2022 a do jeho konce klesly v průměru o 4,3 procenta,“ uvedly Novinky.cz v únoru. Ceny se však zvyšovaly u novostaveb, a to o 11 procent. „V ČR průměrně na více než 120 tisíc korun za metr čtvereční a v Praze o deset procent na 151 643 Kč za m2. Průměrná cena v regionech se zvýšila o 14 procent na 100 643 korun za metr čtvereční,“ uvádějí ještě Novinky.cz.

Podle analýzy ČBA mělo Česko v posledních deseti letech jeden z nejrychlejších růstů cen nemovitostí z Evropské unie, za poslední tři roky činil v ČR 54 procent a v EU 24 procent.

Trend pokračuje. V prvním čtvrtletí roku 2023 se prodeje ve srovnání s minulým rokem propadly o 26 %, podle analýzy webu Valuo.cz. Prodloužila se také doba, jak dlouho je nový byt inzerován. „Kromě toho, že prodeje klesají, trvá také déle, než se byt v novostavbě prodá. Nárůst je daný pravděpodobně nižším zájmem o prodeje – již od druhého kvartálu roku 2022 se prodeje ochlazovaly, což se tudíž projevuje i do budoucna na době, kterou byty stráví v nabídce,“ uvedl Vít Soural, projektový manažer analytického startupu Flat Zone pro SeznamZprávy.

Nejvíce však poklesl trh se staršími byty, kde je oproti prvnímu kvartálu roku 2022 pokles dokonce 36 %. Přičemž rozdíl je prý hlavně kvůli ceně. „Byty v novostavbách se totiž na trhu prodávají u podobných bytů i o několik desítek tisíc korun za metr čtvereční dráže a o jejich koupi se zajímá skupina nakupujících, pro kterou není celková cena rozhodujícím faktorem číslo jedna. Část z nich navíc na nákup novostavby nečerpá hypoteční úvěr, ale může využít vlastních naspořených prostředků,“ uvádí SeznamZprávy.

Podle Regionální televize Jih však stoupl počet hypoték i prodaných bytů v Praze. „Uklidnění nervozity kolem energetické krize, stabilizace cen nového bydlení i celá řada propagačních programů. To vše se propsalo v poptávce a pomohlo k oživení trhu s novými byty. Vedle mírného nárůstu klientů s hypotékou však mezi kupujícími nadále převažují investoři, kteří financují koupi z vlastních zdrojů a ukládají své úspory do bezpečí před stále vysokou inflací,“ uvedl Petr Michálek, předseda představenstva firmy Skanska Residential.

Zvedla se také cena. Průměrná prodejní dosáhla 151 951 Kč za metr čtvereční, nabídková dokonce 154 990 Kč. Na konci prvního čtvrtletí bylo k dispozici 5550 nových bytů, což je nárůst oproti minulým letům, avšak stále nedostatečné pro potřeby pražského trhu, uvádí Regionální televize.

„I přes rekordní čísla povolených nových bytů v Praze, kterých je od začátku letošního roku téměř 1500, je povolování nové výstavby stále pomalé. Tímto tempem by letos dostalo povolení zhruba 9 tisíc bytů, přitom dlouhodobá potřeba metropole je minimálně kolem 10 tisíc ročně. Část nové nabídky navíc bude do budoucna končit u institucionálních investorů a nedostane se na přímý trh. Pokud se současná situace nezmění a nabídka nebude dostatečná, aby pokryla objem prodejů v době, kdy úrokové sazby poklesnou na hranici kolem 3 %, mohou se prodejní ceny opět zvýšit,“ uvádí televize.

Jaký je o byty zájem si vyzkoušela developerská firma Central Group. Na trh dala 50 bytů na pražské Harfě. Za několik hodin bylo vyprodáno. Aby také ne, cena byla okolo 100 tisíc za metr čtvereční. „Byty tak nabízel o čtvrtinu levněji, než je v lokalitě zvykem, a o třetinu laciněji proti celopražskému průměru,“ popisují experiment HN.

„Byl to experiment, kterým jsme zkusili dát trhu impulz,“ říká Dušan Kunovský, majitel Central Group, který tak chce upozornit na projekt. „Snížit ceny developer dokázal osekáním nákladů na vybavení bytů a domluvou s dodavateli stavebních materiálů na slevách,“ uvádí pak HN. Se slevami mají úspěch i jinde, ale stavební firmy uvádějí, že je dávat nebudou vzhledem k tomu, že pak by prodávaly pod náklady. Ceny novostaveb tak dále zdražují, ceny starých bytů přestaly klesat.

Podle ČSÚ i tak zůstávají tisíce bytů prázdných. Sociolog Martin Lux by kvůli tomu zvýšil daň z nemovitosti, aby tyto byty dostal na trh. „Lidé jednoduše musí tuto daň pocítit. Za to, že drží prázdný byt a používají ho pouze jako investiční aktivum, musí zaplatit něco navíc. V situaci vysokých cen, kdy se mladí lidé nemohou k bytům vůbec dostat a na druhé straně někdo drží nevyužívané prázdné byty nebo je používá pro krátkodobé pronájmy typu Airbnb, to není správné ani ospravedlnitelné,“ tvrdí. Míní, že by daň měla odrážet hodnotu nemovitosti.

A také obydlenost, největší by měla být daň u neobydlených bytů. „U těch by mělo jít o mnohem razantnější zvýšení, až třeba na desetinásobek současné hodnoty. Naopak pro chudší vlastníky bydlení, jako jsou senioři, kteří mají nízké příjmy, nebo matky samoživitelky, kteří bydlí v bytech trvale a dlouhodobě, by daň mohla zůstat stejná, nebo se dokonce snížit,“ navrhuje sociolog.

Jeho slova našla podporu u Daniela Hůleho z Člověka v tísni. „Zvyšme výrazně daň z nemovitosti a zároveň výrazně zrychleme vystěhování neplatících nájemníků. Pokud nájemník nezaplatí 3 nájmy, měl by mít majitel právo na okamžité vystěhování,“ navrhuje. Nicméně, tento návrh vyvrací odborník na školství a člen Pirátů Janek Wagner: „Na vyvrácení idiocie ‚Desetinásobná daň by podle odborníků dostala na trh prázdné byty‘ stačí kupecké počty: Pokud se majitel bytu vzdá nájmu ve výši cca 120 000 Kč a výše, bude mu vadit zvýšení daně o pár tisíc?!“

Stejný argument pak používá i marketér Jan Provazník. „Pokud se člověk rozhodne prázdnej 60m2 velkej byt nepronajmout, utíká mu ročně na nájmu (při 400 Kč za m2) asi 288 000 Kč. Kdyby platil desetinásobnou daň, tzn. místo 1000 Kč nově 10 000 Kč, vzrostla by jeho ‚ztráta‘ cca o 3 %. Podle odborníků gamechanger.“

Podobně jako Hůle uvažuje i vyučující na VŠE, Tomáš Šalomon: „Já bych měl lepší nápad, jak dostat na trh více prázdných bytů než zdanění: Zkusme co nejvíce snížit rizika a náklady pronajímání. Např. možnost zasmluvnění zákazu domácích zvířat, bleskové a laciné vystěhování při neplacení, atd. atd.“

Faktem zůstává, že výstavba v ČR po roce 1989 poklesla, a to dost drasticky, alespoň podle dat ČSÚ. V roce 1990 bylo dostavěno necelých 44 600 bytů. Už to bylo o poznání méně než v předchozím roce 1989, ale bylo to nejvíce, co kdy bylo v ČSR a ČR za rok postaveno. Nejblíže se počet dokončených bytů dostal v roce 2007, kdy bylo dostavěno celkem 41 649 bytů, což je ovšem stále o tři tisíce méně. V poslední době (2018 až 2021) se počet postavených bytů drží přibližně na úrovni 34 000 bytů za rok. Minulý rok to bylo více, lehce přes 39 400. Nicméně čísla stále nedosahují těch předrevolučních.

