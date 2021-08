Absolutní zvrat ve sledované kauze. Údajné diletantské falzum Emila Filly označila Národní galerie za jistojistý originál. Teď začne válka

reklama

Mezi obrazy, které policií přizvaný znalec Petr Pavliňák označil za diletantská falza, patří taky Abstraktní kompozice Františka Foltýna. Po tlaku obhajoby orgány přípravného řízení nechaly dotyčný obraz zkoumat znaleckým ústavem Národní galerie. Tamní závěr? Jedná se o originální dobový obraz Františka Foltýna v hodnotě 3–4 miliony korun. A to jsme teprve na začátku.

Ta se protentokrát věnovala obrazu Emila Filly s názvem Zátiší s ovocem a květinami z roku 1949. Tentýž znalec, jehož ke spolupráci přizvala moravskoslezská kriminálka, Petr Pavliňák, o Fillově díle řekl, že jde o zjevné falzum. Podle Pavliňáka jde o jakýsi amatérský podvrh, o kompilát motivů vytvořených akrylátovou barvou. Pavliňák o Fillově obrazu uvedl, že jde o falzum a jeho hodnotu označil tisícikorunou.

Závěry Národní galerie, která se konkrétnímu dílu věnovala šest měsíců, a to z hlediska restaurátorského, laboratorního i kunsthistorického?

„Z výše uvedených důvodů a s přihlédnutím k restaurátorské expertize a chemicko-technologické analýze považuji předložený obraz za dílo Emila Filly.“ Podepsána ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny Veronika Hulíková a kurátorka Alice Němcová.

Pro ještě výraznější pochopení uvedené věty shrneme.

Údajné falzum Emila Filly je originální olejomalba (zdroj: odborné vyjádření NG pro znalecký posudek)

Tři lidé mají jít do vězení za to, že si měli úmyslně pořizovat falešné obrazy, opatřovat k nim falešné posudky a následně je prodávat. Měli lhát, podvádět, kupčit. Žádný důkaz o takovéto činnosti v dané kauze naše redakce doposud neviděla. Ale to není vše.

Policie své závěry opřela o údajně odborný pohled ostravského znalce Petra Pavliňáka. Ten o dvou významných obrazech napsal, že jde o podvrhy, amatérské kusy, jejichž hodnota snad ani nestojí za pozornost. Prý pár stokorun. Načež Národní galerie tytéž údajně falešné obrazy označila za jistojisté originály, de facto za kulturní památky České republiky. Hodnota Foltýna a Filly se může na trhu souhrnně pohybovat kolem osmi milionů korun. Znalec přizvaný policií, s níž navíc dlouhodobě spolupracuje, tatáž díla nacenil na 2000 korun. Zejména na základě údajně odborných analýz a posudků Petra Pavliňáka má zmíněné trio skončit v součtu na 21 let za mřížemi. Vtip? Vůbec ne. Pojďme se nyní podívat, jak Národní galerie ke svým závěrům došla.

ParlamentníListy.cz se samozřejmě obrátí nejen na Národní galerii, ale rovněž na Krajský a Vrchní soud v Praze, kde se dotyčná kauza, její dvě větve, aktuálně řeší. Například nás bude zajímat, jak je možné brát v potaz závěry znalce, které opakovaně a jednoznačně vyvrátila Národní galerie.

Nezapomínejme totiž, že státní zástupce během líčení u Krajského soudu v Praze navrhl úplné zproštění viny obžalovaných. Pochybnost měl zejména o znaleckých závěrech znalců. V případě Petra Pavliňáka měl absolutní pravdu.

Psali jsme: Když policie vyšetřuje a soudy soudí: Maily, které možná nikdy nikdo nikomu neposlal, jako důkaz údajných óbr podvodů

K úrovni znaleckého posudku Petra Pavliňáka se vyjádřil ještě v průběhu hlavního líčení znalec Národní galerie Otto Urban, který uvedl: „Já jsem kunsthistorik. Se jménem Pavliňák jsem se setkal poprvé, až když jsem viděl znalecké posudky, které jsem měl k dispozici. Jeho posudek je poměrně stručný, není to žádná rozsáhla analýza na rozdíl od toho, co tady má kolegyně a ten obraz? Na první pohled bych ho určitě neoznačil jako diletantský padělek, i kdyby to padělek byl, tak by to byl padělek velice kvalitně udělaný. Mně ten posudek přišel z mého pohledu velmi nevěrohodný, stručný. Já si dokážu představit posudek daleko lépe zpracovaný, daleko detailněji argumentovat důvody, proč ano a proč ne. Tady kolegyně pracuje s literaturou, dává tam odkazy na jiná díla. To tady v tomhle posudku nebylo.“

V posudku Národní galerie k dílu Emila Filly se mimo jiné uvádí „Zátiší s ovocem a květinami zapadá do období mezi lety 1947–1949, v němž se Emil Filla věnoval tomuto žánru v menším až středním měřítku. Použité motivy jablek, květin v barokním poháru, včetně využití otisku papírové dekorativní krajky, odpovídají Fillovým obrazům z tohoto období.“ V jeho závěru pak stojí, že předložené dílo je originálem, nikoli diletantským falzem, jak dříve uvedl Pavliňák.

Součástí znaleckého posudku jsou rovněž odpovědi, které požadoval Krajský soud v Praze v druhé větvi případu. Záměrem bylo konfrontovat písemné závěry znalce Pavliňáka se znalostmi Národní galerie v Praze.

Národní galerie vyvrátila vše, co Pavliňák napsal, přičemž stejnou argumentaci tento znalec používal téměř u všech obrazů, které posuzoval. Z této argumentace soudkyně Krajského soudu v Praze Iva Říhová zjevně vycházela.

Závěr odborného vyjádření Národní galerie v Praze

Pavliňák například uvedl, že napodobenina Fillova obrazu je namalována na novém malířském plátně, které je upraveno do podoby staršího materiálu. To NG zcela vyvrátila. „Plátno obrazu je v dobrém stavu a vizuálně odpovídá originálním dílům Emila Filly, který využíval velmi širokou škálu pláten.“

Pavliňák také napsal, že značení obrazu jen zdánlivě připomíná signování děl Emila Filly. Také zde NG údajného odborníka poučila. „Signatura posuzovaného obrazu výrazně neodporuje jiným signacím Emila Filly.“

Vyloženě mrazivě pak vyznívá závěrečná pasáž znaleckého posudku Petra Pavliňáka, ve které popisuje, že k těmto svým závěrům dospěl na základě chemicko-technologického průzkumu. Pokud byste ho v jeho znaleckém posudku hledali, hledali byste marně.

Žádný chemicko-technologický průzkum se v posudku nenachází a ani nacházet nemůže, jelikož žádný neexistuje. Pokud by existoval, musel by dospět ke stejným výsledkům jako chemicko-technologický průzkum Národní galerie a Pavliňák, jenž sám není restaurátorem, by nemohl tvrdit, že se jedná o malbu akrylem přelakovanou akrylátovým lakem vydávanou za olejomalbu.

Celkem pikantní na celé věci je, že obraz Emila Filly, jenž znalec označil za falzum, vlastnil poškozený Jan Světlík, majitel strojíren Vítkovice Holding. Ten podle informací PL obrazy nakupuje rovněž v komerční galerii znalce Pavliňáka, kde pravost ověřuje zase sám znalec Pavliňák.

Ze znaleckého posudku Petra Pavliňáka (objednatelem je policie Moravskoslezského kraje, odbor obecné kriminality, zastoupená vrchní komisařkou Lenkou Burdigovou)

K argumentaci Pavliňáka spočívající v tvrzení, že v partiích, kde se na díle prolíná podmalba s kresbou, je patrné, že je nejistá, hledající podobu a tvar, dílo je kompilátem motivů Emila Filly z období 30.–40. let minulého století, a v detailech i v celku poukazuje na zcela odlišný postup kompozičního i výtvarného zpracování, než jaký používal Emil Filla, Národní galerie naopak konstatuje, že v databázi Ústavu pro dějiny umění Akademie věd ČR se nachází přes osm set zátiší, která potvrzují motivy, kompozici a způsob zpracování posuzovaného díla.

Závěrem lze konstatovat, že znalec Pavliňák označil za zjevné falzifikáty obrazy Emila Filly a Františka Foltýna a nechal by zničit prokazatelně již dvě kulturní památky v hodnotě milionů korun.

První část trestní věci nyní čeká na odvolací řízení na Vrchním soudě, kde o všech problémech včetně v médiích již zmiňované zmanipulované protokolace hlavního líčení bude rozhodovat senát předsedy Radka Hartmanna.

Emil Filla se například v pražské Galerii Kodl draží za miliony korun (detaily po kliknutí na obrázek)

