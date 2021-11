Advokátka: Trest 40 tisíc neočkovaným? Prý i víc. Pravda o Janečkovi. Nový krok proti vládě

reklama

Třeba 40 tisíc nebo víc? Debata právníků už se vede směrem, jaké pokuty by měly platit neočkovaní a zda by byly peníze vymáhány opakovaně. Někteří právníci se shodují na tom, že odnětí svobody kvůli odmítnutí vakcinace už by přece jen bylo trochu přes čáru. Navíc by neočkovaní zatěžovali systém pobytem ve věznici. Může tedy být účinný bič na neočkované propuštění z práce? „Pro mne je podobná debata naprosto nepřijatelná, protože je pro mne zcela nepřijatelné povinné očkování vakcínami v čase měnících se kvalit,“ říká k veřejné diskusi známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 3% Není to v pořádku 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13979 lidí

Upozorňuje, že to, co se o vakcínách tvrdilo na jaře, dávno neplatí. „Pokud chrání očkovaného, překvapivě ani to ne každého. Je tedy jasné, že skutečné dopady vakcín poznáme až v řádu let, a nelze kohokoliv nutit být jedním z aktérů tohoto testování, zvláště má-li vlastní protilátky. A to zcela vynechávám negativní dopady, které se nijak systematicky nemapují,“ dodává s tím, že jsou to zkrátka nové druhy vakcín, jejichž význam se výrazně přeceňuje, a to ke škodě nás všech. „Proto jsem spolu s kolegy advokáty ze spolku Pro Libertate, samozřejmě za primární argumentační spolupráce s významnými lékaři, vystupovala a vystupuji proti neústavnímu tlaku na jejich nesmyslnou plošnou a povinnou aplikaci. Ocitli jsme se totiž v této oblasti pozvolna v totalitním státě, kde se nepřihlíží k medicínským argumentům, nerespektují se lidská práva ani lidská důstojnost. Poslední výrok o úmyslném znepříjemňování života vládou vybrané skupině lidí z úst ministryně této vlády je skandální,“ popisuje.

Zásahy do ústavních práv pod záminkou boje s novou virovou nemocí Hamplovou přivedly do skupiny advokátů, kteří s tím mají těžký problém. „Občané dvou kategorií a odebrání ústavních práv čtyřem milionům z nich na základě rozhodnutí vlády ještě budou mít dohru,“ varuje držitelka ocenění Právník roku 2019 v oblasti státní právo.

Malé světýlko v temných dobách?

Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila v úterý zavedení povinného očkování proti covidu pro lidi starší 60 let. Nová vláda ale povinné očkování odmítá. Lze ovšem předpokládat, že na povinné očkování dojde, protože vláda premiéra Fialy zjistí, že vláda premiéra Babiše situaci natolik nezvládla, že je to jediné řešení? „Pokud nová vláda odmítá povinné očkování, je to malé světýlko v jinak v temných dobách. Nicméně aby se rozsvítilo zcela, čeká ji toho ještě hodně, aby po minulé vládě napravila ty pokusy na nás všech. Jak medicínské, tak právní, tak lidské,“ uvedl Hamplová. „Může to ale pojmout i jako příležitost pro svůj národ mnohé udělat, a být za pomoci odborníků, jak lékařských, tak právních, vzorem pro ostatní evropské země. Odborné kapacity na to, abychom si poradili sami, máme, a nemusíme kopírovat slepě žádné modely – ať si jinde dělají, co umí, nebo neumí, my jděme vlastní, rozumnou, a k lidem ohleduplnou cestou,“ dodala.

Do novin už se dostává slovo triáž. V Sasku jsou lékaři postaveni před otázku, koho nechat přežít a koho ne. „Větší šanci na JIP mají očkovaní,“ píší titulky na Novinkách s tím, že neočkovaní mají nižší šanci na přežití. Na sociálních sítích zní komentáře, že je to tak správě, protože sobci, kteří nejsou ochotní chránit sebe a své okolí si nic jiného nezaslouží. Další upozorňují, že odpovědnost je na straně lékaře. „Podívejte se, lékaři mají léčit, a nesmějí své pacienty kádrovat, protože se jim to shora vnucuje. Pokud to dělají, zapomínají ve službách politiků na Hippokratovu přísahu i na svou právní odpovědnost. Nelze někomu odepřít lékařskou péči probůh jen proto, že nesplnil tzv. dobrovolnou povinnost. A oni budou nakonec těmi, kteří to v očích lidí, kteří za nimi s důvěrou jdou, odnesou, a mohou dokonce za neposkytnutí pomoci skončit před soudem. Kdo jim pak pomůže? Ministři? Naštěstí nejsou takoví všichni,“ uvedl advokátka a přidává vlastní zkušenost. „Sama jsem potřebovala nedávno nečekaně lékařskou pomoc rychlé záchranné služby, a ani jeden ze sympatických zdravotníků včetně lékařů se na tuto trapnou věc nezeptal. Prostě mi pomohli, a to byla jejich tečka. Hovořím o personálu pražské Bulovky,“ dodala.

Téměř lynč vůči neočkovaným je pouze politická hra, ne medicína

Lékaři by měli vždy stát za pacienty, a to, co nám dnes chodí lidé vyprávět do advokátních kanceláří, je za hranou zákona. „Třeba neošetření u zubaře, když není člověk očkovaný, nevyšetření akutní angíny bez testu apod. To je stejné, jako by dali přednost nekuřákovi před kuřákem, štíhlému před obézním, vyloučili ze své péče lidi s virem HIV, a tak dále. Nepředstavitelné, toto dělení na lidi hodné a nehodné lékařské péče. Navíc, jak jsem uvedla, by mohli stanout i před soudem. To, že vůči neočkovaným politikové vyhlásili téměř lynč, je pouze politická hra, ne medicína,“ uvedl Hamplová. „Potřebují viníka, když jejich sliby o tečce zcela selhaly. A že lékaři za politiky nastavují doslova krk, a odmítají poskytovat lékařskou péči, ve své podstatě nechápu. Velmi riskují. Ale asi panu ministrovi věří pro jeho letité zkušenosti,“ dodala.

Nemocnice odkládají péči, chybí lůžka, personál je přetížený, pacienti zoufalí. Zdravotníci jsou frustrovaní z toho, že musí ošetřovat i neočkované pacienty. Zní ale ujištění o většinové profesionalitě. Na druhou stranu slyšíme i příběhy, kdy se lidé bojí jít k lékaři, aby nezatěžovali systém, nebo nebyli odmítnuti, protože jsou neočkovaní.

„To, co se tu děje, není normální už řadu měsíců. Mohou za to špatná politická rozhodnutí. Všechno se vsadilo tzv. jen na jednu kartu – očkování – o kterém se napřed tvrdilo, že kdo bude očkován, už neonemocní a nikoho nenakazí. Tečka. Proto se na očkování lidé vrhli s představou, že jde o ověřené a věrohodné očkování, jaké znají z dětství,“ popisuje advokátka. „Lékaři (mimo ty vládou preferované) však od počátku upozorňovali na to, že to nemusí až tak fungovat, a ať se stejně důkladně soustředíme i na včasnou léčbu nemocných a prevenci u rizikových skupin, aby byla nemoc zachycena okamžitě, a okamžitě byly nasazeny léky. Na léčbu se ale vláda vykašlala, a proto končilo mnoho lidí v nemocnicích zbytečně po celou dobu – vím, o čem mluvím, mám ve své blízkosti hned několik takových případů. Tak dlouho jim říkali lékaři ‚hlavně sem nechoďte a zůstaňte doma‘, až bez léků zkolabovali se zápalem plic… a jeli. Už tehdy mi to hlava nebrala. Kdyby dostali včas léky, nebyli by v nemocnici,“ dodává.

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 39% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 56% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 29353 lidí

Za rok jen v průšvihu

Podle Hamplové jsme se nepoučili, stále drželi pouze linii očkování, které mezitím v tichosti ztratilo všechny své deklarované schopnosti, a jsme za rok zase v průšvihu. „Kdyby očkování fungovalo, jak se tvrdilo, není to tak. Jednoznačně to byla nesprávná politická, nikoliv medicínská rozhodnutí, která nás sem opět dovedla. Neléčíme, pouze masivně očkujeme vakcínou v experimentálním stadiu. Co k tomu dodat… A proč tolik povyku vůči neočkovaným, kteří za nic nemohou? Aby se nemuselo přiznat, že vakcíny prostě nefungují, jak se čekalo, že umí ve své podstatě to, co vakcíny proti chřipce… Nic víc, nic míň,“ konstatuje. „Nepomohou však každému, a absolutně nebrání šíření viru. Aplikace vakcín měla být tedy výhradně individuální, nikoli plošná, a měla být doprovázena stejně důkladnou linií účinné léčby. Jak správně poukázal i prof. Thon z Masarykovy univerzity, lékař s kladným vztahem k vakcínám, léky zůstaly ve skladech, pojišťovny je lékařům neproplácely, a to byla a doposud je velká chyba. Za viníky označil jednoznačně politiky,“ dodává.

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 16% Ano, ale jen důchodců 1% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 80% hlasovalo: 60855 lidí



V Rakousku už je daný termín povinného očkování i pokuty. Německý Spolkový sněm a Spolková rada odsouhlasily novelu zákona o potírání infekčních chorob, podle níž neočkovaní nebudou smět bez negativního testu na koronavirus do autobusů, vlaků či do zaměstnání, kde nelze vyloučit kontakt s ostatními, informoval irozhlas.cz. Můžeme tak dál pokračovat v opatřeních, které jednotlivé státy přijímají.

„To, co dělají Rakušané a Němci, nebo co si dělají, obrazně řečeno, třeba na Marsu, je mi z duše jedno. Ostatně atmosféra v jejich ulicích ukazuje, co si o tom jejich občané myslí, a já tu nechci hořící auta a bitky s policií, ani zoufalé matky, ani zoufalé seniory... Navíc jim tam ta očkování taky převratně nefungují, a ta segregace, co zavádějí, je dlouhodobě neudržitelná, protože je v boji s virem hloupá. Je zkrátka nutné dál si nelhat a říct – vakcíny nefungují, jak se tvrdilo, udělejme proto tlustou čáru, dejme hlavy dohromady, vymysleme efektivní a rozumné řešení, a buďme třeba u nás ostatním i vzorem, jak to lze zvládnou jinak,“ říká Hamplová. Je přesvědčena, že na logickou, odborně podloženou, a lékařskou obcí společně formulovanou cestu bychom s úlevou vykročili všichni.

„Vyhrožování, nátlak, ekonomické vydírání, lži, porušování jasných příslibů, trhání Listiny práv a svobod na kousky, psychické ničení dětí a celých rodin, to je cesta do pekel a k rušným ulicím. A nikoho nevyléčí, jak právě vidíme v přímém přenosu,“ říká s tím, že přesto dál do Evropy nakupujeme miliony dávek vakcín. „Byznys je byznys, ale ztrácí se v něm nakonec nejen medicína a právo, ale hlavně člověk. Nechápu, proč opakujeme jako jediné to, co zklamalo. Pusťme k tomu všechny chytré doktory, bez jakýchkoliv vazeb na firmy, zato s přirozenou autoritou, a konec konců i my právníci k tomu můžeme říct své, jak nejlépe na to. Diktatura několika lidí podle pandemického zákona byla bezprecedentní historickou chybou, která dala pár lidem do rukou neuvěřitelnou moc, které bylo hrubě zneužito,“ dodává.

Janeček? „Je mi jedno, že je miliardář“

Matematik a miliardář Karel Janeček vystoupil na Českém slavíkovi a měl proslov, i co se týká očkování. Vyjádřil obavy z očkování dětí.

(Úsměv). „To je pro mne docela zajímavé téma. Začnu tím, že Karel Janeček se svou partnerkou mi kdysi na počátku poslali za snahu zvrátit ústavní stížností zásahy vůči dětem dvě obrovské kytice růží jako poděkování. Tedy vím, že je to pro ně jasné téma od počátku – chránit děti před vším negativním. Nevymyslel si tedy to téma až teď, jak mnozí psali,“ uvedla Hamplová. „Pokud jde o ono aktuální vystoupení, jako by najednou nebylo podstatné, co říká, ale kým je a kde to říká. A v tomto jsem asi jiná, než jeho kritikové – je mi jedno, že divákům patrně zkazil bezstarostný večer, na který si chtěli hrát (ovšem za jeho finance), až do konce, je mi jedno, že je miliardář, a je mi dokonce jedno, že možná bude chtít někam kandidovat. To bude jednou samostatné téma, ke kterému zaujmu názor, až bude aktuální. Pokud jde o konkrétní slova na pódiu slavíka, podepsala bych každé z nich, ať by je řekl kdokoli, protože s nimi souhlasím,“ dodala.

Zároveň podotýká: „Spíše je pozoruhodné, že proto, aby tato slova mohla v televizi veřejně a bez cenzury zaznít, je třeba si koupit podobnou soutěž (úsměv). Na to každý z nás opravdu nemá. Zajímavé je i distancování se TV od jeho vystoupení – nejsou tu přece od toho, aby se hlásili jen k jednomu názoru. Tím distancováním dali jasně najevo, že u nich vládne cenzura, a to je ten nejpodstatnější a nejvíce znepokojivý vzkaz.“

Advokátka Hamplová také přichází s výzvou: „Nás, advokáty v Pro Libertate, to inspirovalo k zajímavé myšlence – nabídneme všem hlavním televizím své odborníky, budeme to Tomáš Nielsen a já, a jasně dáme najevo svoji připravenost chodit do jejich diskusních pořadů a poskytovat na kameru ochotně svá vyjádření, aby byly slyšet opravdu všechny názory, argumenty a fakta.“ Podotýká, že zatím je oslovila občas Prima News. „Budiž to po zásluze zmíněno, a rádi tento bonus poskytneme i ostatním, kteří zatím razí jen jednu linii. Nabídneme zkušené advokáty s oceněním Právník roku a profesním nadhledem, tedy rozhodně se nemusí bát dát nám ve vysílání místo. Mne by třeba docela potěšilo setkat se v odborné diskusi s kolegou právníkem Vojtěchem, a věřím dokonce, že by dané televizi stoupla sledovanost,“ nabízí.

„Umlčování a dehonestování jiných názorů nefunguje“

A jak si vysvětlujete, že jsme v ještě horší situaci než loni? „To musí přece vidět každý. Řešení, které bylo zvoleno jako jediné správné, s umlčováním a dehonestováním jakýchkoli jiných názorů, nefunguje. Vakcína splnila očekávání jen částečně, a zoufalý pokus hodit vše s hlasitým povykem na neočkované se sice uchytil, a někdo mu možná ještě věří kvůli oné masáži z úst politiků a šéfa lékařské komory (!), ale je to prostě alibisticky vytvořená lež,“ komentuje advokátka. „Očkování možná zmírnilo u části lidí průběh nemoci, asi podobně, jako na někoho funguje očkování proti chřipce, ale co se od počátku zanedbalo a zanedbává, je linie včasné léčby už v ordinacích praktických lékařů. Ty se tehdy na počátku dokonce zavřely (!!!), a dnes si lékař dokonce dovolí vykázat neočkovanou osobou z ordinace jako nežádoucí. Ano, tam jsme to dopracovali – lékaři poslouchají při poskytování zdravotní péče politiky. Za to bych brala diplom, protože je to proti všemu včetně Hippokrata, a můžeme dojít až k trestní odpovědnosti. Uvědomují si to ti lékaři vůbec?“ ptá se.



Řešením je podle řady lékařů zcela jiný přístup než doposud. „A můžeme normálně a s přiměřenou opatrností žít. Stále se ovšem drtí pouze ono očkování, dokonce se chce za popsaných kvalit a nulové odpovědnosti státu nutit dětem, souběžně se bezdůvodně a protiústavně diskriminují neočkovaní, což už je mimochodem před soudem, a stále se nám vnucuje vzájemný ‚boj‘, namísto abychom společně ruku v ruce, očkovaní i neočkovaní, ten vir co nejvíce dostali do kouta. Nezlikvidujeme ho totiž nikdy. Pojem bezinfekčnost je nesmysl,“ dodává advokátka.



Hamplová momentálně pracuje i na řadě zajímavých právních věcí pro obce a města. „Dokončuji odbornou elektronickou knihu právních vzorů pro samosprávu, na které pracuji už dva roky, tedy rozhodně se nenudím (úsměv). Pokud jde o mou aktivitu v oblasti právně občanské, v níž jsem trochu vidět, tak si spolu s kolegy klademe za cíl vrátit naši zemi hlavně do mantinelů právního státu, protože ten se nám tu nebezpečně hroutí pod rukama, a na to může doplatit opravdu každý. Ústava není trhací kalendář, ale zachází se tak s ní. Lidem jsou bezdůvodně odebírána základní práva, jejich zdraví se stalo veřejným statkem, a to je tu neskutečně nebezpečný trend směřující k totalitě,“ říká advokátka. A doplňuje: „Jestli si ho chtějí vyzkoušet na západě, prosím, ale my už to máme za sebou. Jsem hrdá na to, že právě advokáti se za základní hodnoty práva důsledně postavili. Nesmíme také připustit povinné očkování, a očkování dětí už vůbec, protože vakcíny zdaleka nedosahují těch kvalit, jak se tvrdilo, naopak výroky o nich se neustále mění v čase, tedy očividně o nich u nás nemá nikdo včetně vlády a lékařské komory, spolehlivé informace.“

Zásadní krok oznámí začátkem prosince

Na počátku prosince zveřejní jeden důležitý právní krok z pera advokátů Pro Libertate, na kterém už se pracuje. „Věřím, že zaujme výrazně všechny, protože každý měl ve svém okolí někoho nemocného, a mnohým jejich blízcí zemřeli… Ten krok bude poměrně zásadní, a bude se týkat odpovědnosti členů vlády za zanedbání odpovídající lékařské péče v první fází nemoci tak, jak k tomu zanedbávání docházelo po celý uplynulý rok. Pokud ministr zdravotnictví prohlásil za sabotáž akci hromadných a ve své podstatě neškodných žádostí o informace, což je postup podle zákona, realizovaný pouze v jeden okamžik jako forma protestu (mimochodem s podobnými situacemi se čas od času potýkají obce a města v celé republice, a stát jim doporučuje jediné – zvládnout to), můžeme se my zase domnívat, že někdo tu sabotoval lékařskou péči o nemocné; léky a někdy i ordinace byly zamčené, lidé byli ponecháni napospas sami sobě doma bez léčby, a řada z nich pak možná zbytečně končila v nemocnicích. Ne kvůli viru, ale kvůli neposkytnutí lékařské péče včas,“ popsala. „Tak jsme se tomuto vážnému tématu rozhodli věnovat, aby bylo jasno opravdu ve všech oblastech. Bude to možná jeden z nejdůležitějších kroků pro prozření nás všech. Když oni silná slova, my silné činy. Přece jen tomu právu rozumíme o kousek víc, než pan ministr Vojtěch a spol.,“ uzavírá Hamplová.



