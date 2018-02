EXKLUZIVNĚ Babiš na kolenou. Do vlády se vrací Dienstbier. Stačí už jen jediný krok: Zvolit Hamáčka do čela socdem

Úvodem tohoto materiálu musíme poznamenat, že získané informace pocházejí nejen od zdrojů ze současné vlády premiéra v demisi, ale rovněž z důvěryhodných kanálů hnutí ANO a z ČSSD. V té se nám navíc podařilo prolomit bariéru mlčení pražské socdem. Určití její členové nám ukázali zejména tu skutečnost, že tvořící se koalice je koalicí vlivu, moci a peněz. Jestli je totiž něco, o čem nikdo z těchto zdrojů nemluvil, pak jsou to voliči…

Vládu a její potenciální podobu mají v hnutí ANO aktuálně na starost tři lidé. Je to samozřejmě Andrej Babiš, poté Jaroslav Faltýnek a v neposlední řadě i Richard Brabec. Všichni ostatní jsou takříkajíc do počtu a čerstvé informace k nim nedoputují. Není proto překvapením, že některá schémata jsme poslancům sdělovali my. A proč právě tito tři? U Babiše asi nebude nutné rozepisovat detaily. Jaroslav Faltýnek má k ČSSD blízko. Blízko má také k Praze. Řada členů v metropoli nám mimo záznam potvrdila, že se s Faltýnkem pravidelně schází a ukazují mu svá možná rozhodnutí. Richard Brabec je dlouhodobě považován za muže, který má zabránit rostoucímu (nejen ekonomickému) vlivu Jaroslava Faltýnka, jehož aktivitami se svého času zaobíral také premiér. Šlo o vedení ČD Cargo. O tom ale až jindy.

Velmi upozaděný je nyní Lubomír Zaorálek i Bohuslav Sobotka. To ale nevadí. Sobotka podle mnoha zdrojů často pomohl „s obchody" a je nutné mu to vrátit, říká se po hospodách a kavárnách, jak obvykle citoval Andrej Babiš.

Velmi upozaděný je nyní Lubomír Zaorálek i Bohuslav Sobotka. To ale nevadí. Sobotka podle mnoha zdrojů často pomohl „s obchody“ a je nutné mu to vrátit, říká se po hospodách a kavárnách, jak obvykle citoval Andrej Babiš.

Na pozadí těchto rozložených sfér vlivu vzniká kabinet. Sociální demokraté chtějí hned několik bodů, aby podpořili hnutí ANO. Babiš i podle vlastního okolí „udělá všechno, aby se tím premiérem stal“. Má to však jeden háček. Opakovaně zmiňovaný sjezd sociální demokracie. Pokud by stál v čele partaje Jan Hamáček, je jasné, že si s Babišem plácne. Hamáček má několik požadavků, ale pro Babiše je to snadná práce. V případě Milana Chovance by byla situace o poznání složitější. Babišovi Chovanec vadí a jeho účast v kabinetu několikrát odmítnul.

Jana Hamáčka podporuje podle kuloárů jak Miroslav Poche, tak Jaroslav Tvrdík. Jemu jde prý o dohodu s Andrejem Babišem nad tématem Číny a CEFC.

ParlamentníListy.cz budou vycházet z té premisy, že předsedou ČSSD bude Jan Hamáček a dojde i k tomu, o čem se v zákulisí hovoří.

Tak tedy: Jan Hamáček bude chtít být jmenován vicepremiérem a bude chtít být ministrem. Jak se spekulovalo o obraně, nyní se ještě častěji zmiňuje resort zahraničních věcí. Dalším požadavkem, které Hamáčkovo křídlo vznese proti Babišovi, a tím ho dostane do kolen, je pozice Bohuslava Sobotky a Jiřího Dienstbiera. Oba jsou přitom mnoha straníky považováni za lidi, kteří uhnou a podrazí, kdykoli je příležitost. Pro Bohuslava Sobotku prý bude muset Babiš vyjednat „důstojné místo v EU“ a Dienstbier by měl mít na starost lidská práva a legislativu. Třešničkou na dortu budou posty pro další socialisty. Exposlankyně Marksová má jít znovu na Ministerstvo práce a sociálních věcí a konec kariéry zřejmě potká Dana Ťoka. Jeho má nahradit Petr Dolínek, pražský náměstek primátorky. Počet jeho současných a souběžných funkcí by nám zabral zřejmě několik řádků. Přes Dolínkovo jmenování „prý nejede vlak a ukazuje se, že Birke je historie“, sdělil jeden z vysokých činitelů ČSSD. „Jan Birke byl svého času spojován s ministrem dopravy, ale tím by značně posílil Jaroslav Faltýnek, což nechce ani Babiš, ani Poche a jeho okolí,“ dodal.

Že se tímto krokem Andrej Babiš podepíše pod vznik silné antizemanovské opozice, je víc než jasné. Že bude v kleštích desítek samostatných zájmů v ČSSD, Jaroslavem Tvrdíkem počínaje a možným znovuvzkříšením Bohuslava Sobotky konče, je také průzračné. „To, co šéf (míněn je Andrej Babiš, pozn. red.) kritizoval, resuscituje,“ uvedl vysoký manažer jedné z jeho firem. A ještě další skutečnost. ANO bude evidentně skákat, jak (pražská) ČSSD píská, navzdory obrovskému nepoměru. Vítězné hnutí sněmovních voleb má 78 poslanců, zatímco sociální demokraté patnáct.

K tomu, aby byl Andrej Babiš premiérem, je však Hamáčkova socdem nezbytně nutná součástka. Bohuslav Sobotka, Michaela Marksová, Miroslav Poche, Petr Dolínek či Jiří Dienstbier tak zcela jistě zažijí nebývalé šťastná léta. Jestli tím „svou“ sociální demokracii nezničí, uvidíme u voleb. Například v Praze se už hlasitě hovoří o tom, že „Poche na podzim plánuje koalici se Zelenými. A když to nevyjde, chce založit novou stranu,“ sdělil vysoký magistrátní činitel.

A pak, že nebude líp.

autor: Tomáš A. Nový