Firmu, která dodávala mobily Ministerstvu vnitra, koupil „překupník eseróček“ z Kladna

Z BYZNYSU Společnost FOR spol. s r.o. dodávala mezi lety 2012 až 2015 mobilní telefony, elektroniku a spotřebiče pro Ministerstvo vnitra. Poslední zakázku na nákup fotografických objektivů pro tuto instituci ale zveřejnila s datem starším více než dva roky. Loni v září pak společnost získala nového jednatele. Stal se jím proslulý obchodník s firmami z Kladna Josef Grznár, který do společnosti vstoupil a drží v ní stoprocentní podíl.

Firmu FOR spol. s r.o. zakládala v polovině devadesátých let dvojice podnikatelů Jan Bican a inženýr Pavel Keprta. Předmětem podnikání společnosti byla podle rejstříku Justice.cz „hostinská činnost bez ubytovacích zařízení“ a „koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“.

Právě druhá zmiňovaná činnost je vázaná na státní instituci, a sice v perexu tohoto článku zmiňované Ministerstvo vnitra. Právě pro něj v období tří let společnost sháněla a dodávala elektroniku jako například mobilní telefony, projektory nebo některé domácí spotřebiče. Ve veřejně dostupném rejstříku smluv (Hlidacsmluv.cz) lze najít celkem 63 zveřejněných smluv, které si u FOR spol. s r. o. objednaly státní instituce. Až na jednu výjimku je pak u všech zadavatelem Ministerstvo vnitra.

Poslední zakázka pro resort vnitra je v registru smluv datována dubnem 2015. V roce 2016, v červnu, odchází z firmy její dlouholetý jednatel a jeden ze spoluzakladatelů Pavel Keprta. Od 12. listopadu 2016 je pak společnost již pod novým jednatelem evidována jako tzv. nespolehlivý plátce DPH.

Kupoval nejen ty „čisté"

V září 2017 ale firma získala nového jednatele a vlastníka, kterým není nikdo jiný než proslulý obchodník s firmami Josef Grznár z Kladna. Grznár se podle toho, co píše server iDNES.cz, má živit přeprodáváním společností s ručením omezeným. Server ho doslova označuje za „překupníka firem“. Kvůli některým ze společností, které koupil, se ale Grznár, jak server úvádí, dostal do styku s policisty (informace z roku 2016 dle datace článku).

Ukázalo se totiž, že do balíku firem, které se snažil dále prodat, si Grznár pořídil i společnosti Arrochar, Astena a The best glaten. Všechny tři byly přitom podle Idnes.cz údajně podezřelé z podvodů důchodců na předváděcích akcích, kdy hovoříme o tzv. šmejdech. Policie se podle iDNES ale zajímala i o další Grznárovy firmy, které se měly údajně podílet na podvodech s DPH. Podle Grznára se někteří lidé, kteří jej ujišťují o tom, že je prodávaná firma „čistá“, mohou chtít firmy zbavit proto, aby se vyhnuli problémům u finančního úřadu, sdělil tehdy novinářům.

Psali jsme: Vítěz Andrej Babiš: Měli bychom být všichni jedna firma. Ale rodinná, ne jako OKD Babiš: Ráno jsem poslal Sobotkovi esemesku, ať si ČSSD rozmyslí, jakého chce koaličního partnera Spor právníků kolem občanského zákoníku: Mohou manželé nebo manželky vykonávat vlastnická práva ve firmách partnerů? Firma může za zaměstnance s chřipkou zaplatit navíc desítky tisíc korun. Některé proto nabízejí očkování zdarma jako zaměstnanecký benefit.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž