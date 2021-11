Hitler, Babiš, Stalin, Zeman, Pol Pot, Prymula... Zrádci národů. Anticovidoví demonstranti prošli Prahou

reklama

„My to tak udělali schválně. Je tam mimo jiných i Benito Mussolini, Joseph Goebbels, Josef Mengele, a to je zrovna typ, který by do téhle doby zapadl,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Jakub Olbert. Stalo se při pochodu po stezce zrádců národa, který v pondělí 22. listopadu pořádalo politické hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES. Šli jsme s nimi...

Babiše za mříže

„Babiše za mříže, Vojtěcha do lochu,“ řvou demonstranté. A nad hlavami jako zrádce národa nasou prezidenta, premiéra, ministra zdravotnictví, a tak dále. A ostatní zrádci? Mikrobiolog Petr Šebo, prezident České lékařské komory Milan Kubek, bývalý ministr zdravotnictní Roman Prymula, hlavní tuzemská hygienčika Pavla Svrčinová, a tak dále. Nicméně mají na transparentech i „opravdové světové celebrity“ ve vyvražďování lidstva. Opravdu velké zrůdy!

Pochod jde od pomníku prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze k Malostranskému náměstí, odkud se také vchází do Poslanecké sněmovny, a pak dál až na Staromák. „Proč Pol Pot? Všichni tihle potentáti chtěli a chtějí vyvraždit národ. Je to stejná pakáž,“ říká vůdce davu. „Pivo bez pasu, jídlo bez pasu,“ skandují dál. Podle policie jich bylo od tří do čtyř stovek, podle vůdců demonstrantů tisíc.

Neočkovaní jako Židé

„Lidé si zvolili své představitele jako za Hitlera a Pol Pota a ti lidé je zklamali. Mocí se nechali opít natolik, že svůj národ někteří skoro vyvraždili anebo podrobili. Sebrali jim majetky a životy, a to se děje i dnes. Za Hitlera Židé nesměli do restaurací, do kulturních zařízení, po desáté ven a dnes děláme to samé u neočkovaných. A důvod? Nevíme. Protože neočkovaní přenášejí covid-19 stejně jako očkovaní. A to už dnes říká spousta odborníků. Proč tedy chceme zavírat neočkované doma, je to strašné,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Olbert.

Fotogalerie: - Zrádci národa

„Bez roušky a bez testu, vydáme se na cestu,“ skandují dál. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je pro ně zrádce, který pro peníze udělá všechno. Ale to už přichází zastávka před dalším místem zla, tedy před pražským magistrátem, kde prý neměli odvahu se postavit tomu covidovému fašismu.

Zakázaná akce

Akce byla totiž Magistrátem hlavního města Prahy zakázána. „Magistrát má ve svých podmínkách, že každá akce má být ohlášená pět dní dopředu. My to nestihli asi tak o pět hodin a díky tomu nám to zakázali. A díky české policii, která chápala, že protestní shromáždění může být také jen setkání a, že bude lepší, když to bude pod kontrolou, se průvod uskutečňuje takto a bez problémů,“ doplnil Olbert.

První zemí, která nechce připustit své neočkované poslance do parlamentu je Lotyšsko. A co si o tom Jakub Olbert, jeden z vůdců pochodu, myslí? „Na jednu stranu je skvělé, že dělají nejdřív pořádek tam nahoře. To jim schvaluji. Ale pošlapali ústavu a svou listinu práv a svobod. Dopouštějí se obrovské zrady.“

Olbert je očkovaný

Demonstrující přicházejí na Staroměststké náměstí. „Díky, že jste donesli ty zrádce až sem, na náměstí, kde padly všechny režimy. Bojujeme proti tomu, aby byla v Česku popírána všechna práva a svobody. Nebojujeme proti očkovaným, ale proti popírání práv a svobod,“ prohlásil jeden z mluvčích demonstrace.

Hlavní z vůdců hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES, Jakub Olbert, pro ParlamentníListy.cz prohlásil: „O očkování to není. Já se očkuji každý rok na chřipku a i kvůli tomu jsem asi zdravý. Nebudu rozdělovat lidi na očkované a neočkované. Budu bojovat do té doby, dokud se tady budou lidem krájet svobody, dokud se bude porušovat ústava.“

